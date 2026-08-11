¿Está ahora estancada la propuesta de reforma del régimen del IVA de la UE basado en el origen para las ventas transfronterizas B2B?
El objetivo de la reforma es hacer frente al persistente problema del fraude en el
IVA, que asciende a miles de millones, especialmente en lo que se refiere al fraude de «carrusel» y al fraude del
«operador desaparecido». Sin embargo, ha surgido mucha oposición
por parte de los Estados miembros de la UE al plan propuesto del «Sistema definitivo del IVA» basado en el
destino. El lanzamiento previsto para enero de 2022 ya se ha retrasado hasta
julio de 2022. Es casi seguro que habrá un aplazamiento adicional, ya que persisten los desacuerdos fundamentales
entre los Estados miembros sobre el efecto desproporcionado
y los beneficios no demostrados del plan.
Sistema definitivo del IVA
La propuesta implica el cambio a un régimen de IVA basado en el destino para las
transacciones transfronterizas de bienes B2B. Esto sustituiría la base de origen «temporal»
existente. Esta se introdujo en 1993 como una solución
provisional hasta que se pudiera acordar un sistema basado en el destino.
El plan del Sistema definitivo de IVA exigiría a los proveedores que cobraran y
recaudaran el IVA del país de residencia de sus clientes en el caso de las
ventas B2B transfronterizas. El IVA sería entonces remitido por el proveedor a
su oficina de hacienda nacional. Ellos, a su vez, distribuirían el IVA a los
Estados miembros correspondientes de los clientes del vendedor.
El objetivo es abordar el problema del fraude del IVA, que asciende a miles de millones de euros,
cerrando el vacío legal existente en las entregas intracomunitarias con tipo cero. Este vacío ha sido
explotado por bandas criminales en fraudes a gran escala en los que se declara una venta transfronteriza
exenta cuando, de hecho, se ha
producido una venta doméstica. En este caso, el defraudador se embolsó el IVA cobrado.
La mayoría de los estados se muestran escépticos ante el nuevo sistema de IVA
El último grupo de trabajo de la UE integrado por los ministros de Hacienda de los Estados miembros,
el ECOFIN, ha resumido para el Consejo Europeo los avances logrados hasta la fecha en relación con el
sistema definitivo del IVA. En él se pusieron de manifiesto muchos obstáculos insalvables:
- Los Estados miembros coinciden en que la reforma solo debe llevarse a cabo si
se puede demostrar que el importante trastorno y la carga que supone para las
empresas y las autoridades fiscales se justifican por la eliminación del fraude
en el IVA.
- La mayoría de los estados se oponen a la simplificación del régimen de sujeto
pasivo certificado. Esto habría supuesto que los contribuyentes de
confianza quedaran exentos de aplicar el IVA, con el fin de reducir su carga administrativa y la relacionada
con la tramitación de los pagos. Los Estados consideran que esto plantearía problemas de complejidad
y neutralidad.
- Los Estados también se oponen a la retirada de las
declaraciones recapitulativas (p. ej., Intrastat y declaraciones de entregas intracomunitarias) en
caso de que se lleve a cabo la aplicación.
- La mayoría de los estados creen que la importante
carga para el proveedor que cobra y recauda impuestos sería
inaceptable. Esto supondría un riesgo importante de que se produzca una desviación en la recaudación del IVA debido al fraude y a las
insolvencias.
Los Estados miembros han acordado ahora que la Comisión Europea lleve a cabo un análisis más
detallado de la medida. En concreto, un estudio sobre
tecnologías alternativas para resolver las cuestiones pendientes.