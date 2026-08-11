¿Está ahora estancada la propuesta de reforma del régimen del IVA de la UE basado en el origen para las ventas transfronterizas B2B?



El objetivo de la reforma es hacer frente al persistente problema del fraude en el

IVA, que asciende a miles de millones, especialmente en lo que se refiere al fraude de «carrusel» y al fraude del

«operador desaparecido». Sin embargo, ha surgido mucha oposición

por parte de los Estados miembros de la UE al plan propuesto del «Sistema definitivo del IVA» basado en el

destino. El lanzamiento previsto para enero de 2022 ya se ha retrasado hasta

julio de 2022. Es casi seguro que habrá un aplazamiento adicional, ya que persisten los desacuerdos fundamentales

entre los Estados miembros sobre el efecto desproporcionado

y los beneficios no demostrados del plan.



Sistema definitivo del IVA



La propuesta implica el cambio a un régimen de IVA basado en el destino para las

transacciones transfronterizas de bienes B2B. Esto sustituiría la base de origen «temporal»

existente. Esta se introdujo en 1993 como una solución

provisional hasta que se pudiera acordar un sistema basado en el destino.



El plan del Sistema definitivo de IVA exigiría a los proveedores que cobraran y

recaudaran el IVA del país de residencia de sus clientes en el caso de las

ventas B2B transfronterizas. El IVA sería entonces remitido por el proveedor a

su oficina de hacienda nacional. Ellos, a su vez, distribuirían el IVA a los

Estados miembros correspondientes de los clientes del vendedor.



El objetivo es abordar el problema del fraude del IVA, que asciende a miles de millones de euros,

cerrando el vacío legal existente en las entregas intracomunitarias con tipo cero. Este vacío ha sido

explotado por bandas criminales en fraudes a gran escala en los que se declara una venta transfronteriza

exenta cuando, de hecho, se ha

producido una venta doméstica. En este caso, el defraudador se embolsó el IVA cobrado.



La mayoría de los estados se muestran escépticos ante el nuevo sistema de IVA



El último grupo de trabajo de la UE integrado por los ministros de Hacienda de los Estados miembros,

el ECOFIN, ha resumido para el Consejo Europeo los avances logrados hasta la fecha en relación con el

sistema definitivo del IVA. En él se pusieron de manifiesto muchos obstáculos insalvables:

Los Estados miembros coinciden en que la reforma solo debe llevarse a cabo si

se puede demostrar que el importante trastorno y la carga que supone para las

empresas y las autoridades fiscales se justifican por la eliminación del fraude

en el IVA.

se puede demostrar que el importante trastorno y la carga que supone para las empresas y las autoridades fiscales se justifican por la eliminación del fraude en el IVA. La mayoría de los estados se oponen a la simplificación del régimen de sujeto

pasivo certificado. Esto habría supuesto que los contribuyentes de

confianza quedaran exentos de aplicar el IVA, con el fin de reducir su carga administrativa y la relacionada

con la tramitación de los pagos. Los Estados consideran que esto plantearía problemas de complejidad

y neutralidad.

pasivo certificado. Esto habría supuesto que los contribuyentes de confianza quedaran exentos de aplicar el IVA, con el fin de reducir su carga administrativa y la relacionada con la tramitación de los pagos. Los Estados consideran que esto plantearía problemas de complejidad y neutralidad. Los Estados también se oponen a la retirada de las

declaraciones recapitulativas (p. ej., Intrastat y declaraciones de entregas intracomunitarias) en

caso de que se lleve a cabo la aplicación.

declaraciones recapitulativas (p. ej., Intrastat y declaraciones de entregas intracomunitarias) en caso de que se lleve a cabo la aplicación. La mayoría de los estados creen que la importante

carga para el proveedor que cobra y recauda impuestos sería

inaceptable. Esto supondría un riesgo importante de que se produzca una desviación en la recaudación del IVA debido al fraude y a las

insolvencias.



Los Estados miembros han acordado ahora que la Comisión Europea lleve a cabo un análisis más

detallado de la medida. En concreto, un estudio sobre

tecnologías alternativas para resolver las cuestiones pendientes.