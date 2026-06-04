Una de las situaciones más habituales en las que es necesario registrarse a efectos del IVA de la UE en el extranjero es cuando las empresas venden productos a consumidores de otros países de la UE a través de Internet, lo que se conoce como venta a distancia. Dado que el IVA es un impuesto que grava al consumidor final, los países exigirán a las empresas que se den de alta en sus registros, apliquen y recauden el IVA local. Aquí puedes consultar los umbrales de facturación para conocer cuándo es obligatorio registrarse a efectos del IVA de la UE para empresas residentes.

La UE eliminará los umbrales que afectan a la venta a distancia el 1 de julio de 2021 como parte del paquete de medidas sobre el IVA en el comercio electrónico.

Cabe señalar que, según las nuevas normas del IVA del régimen MOSS de 2015, no existen umbrales de venta a distancia para los servicios electrónicos o digitales prestados a los consumidores.