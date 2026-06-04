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Tipos de IVA de la UE para vendedores de Amazon

Puedes consultar las tipos de IVA y GST en todo el mundo aquí.

La UE establece las normas generales del IVA a través de las Directivas europeas sobre el IVA, y ha fijado el tipo mínimo estándar del IVA en el 15 %. Por lo demás, los 27 Estados miembros (más el Reino Unido) son libres de fijar sus tipos estándar del IVA. La UE también permite un máximo de dos tipos reducidos, el más bajo de los cuales debe ser del 5 % o superior. Le nuestros informes sobre el registro a efectos del IVA en la UE y las declaraciones de IVA en la UE.

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Tarifa

Tipo

Qué bienes o servicios

20 %

Estándar

Todos los demás bienes y servicios sujetos a impuestos

13 %

Reducido

Vuelos nacionales; entradas a eventos deportivos; entradas a eventos culturales y parques de atracciones; leña; algunos suministros agrícolas; producción de vino (de granja); flores y plantas cortadas para uso decorativo

10 %

Reducido

Productos alimenticios; comida para llevar; suministro de agua; productos farmacéuticos; transporte nacional (excluidos vuelos); transporte internacional y extracomunitario por carretera y ferrocarril; periódicos y revistas; libros impresos; libros electrónicos; televisión de pago y por cable; licencia de televisión; servicios sociales; recogida de residuos domésticos; tratamiento de residuos y aguas residuales; restaurantes (excluidas todas las bebidas); flores cortadas y plantas para la producción de alimentos; algunos suministros agrícolas; escritores y compositores

0 %

Cero

Transporte intracomunitario e internacional (excluidos el transporte por carretera y por ferrocarril); alojamiento en hoteles

Tasa

Tipo

Qué bienes o servicios

21 %

Estándar

Todos los demás bienes y servicios sujetos a impuestos

12 %

Reducido

Algunos productos alimenticios; ciertos suministros agrícolas; algunas viviendas sociales; algunas obras de construcción de edificios nuevos; ciertos productos energéticos, por ejemplo, carbón, lignito, coque; algunos pesticidas y fertilizantes; ciertos neumáticos y cámaras de aire para uso agrícola

6 %

Reducido

Algunos productos alimenticios (incluida la comida para llevar); refrescos; suministro de agua; algunos productos farmacéuticos; algunos equipos médicos para personas con discapacidad; transporte nacional de pasajeros; algunos libros (incluidos los libros electrónicos); periódicos y publicaciones periódicas (con ciertas excepciones); entradas a eventos culturales y parques de atracciones; algunas viviendas sociales; ciertas reparaciones y renovaciones de viviendas privadas; algunos suministros agrícolas; alojamiento en hoteles; entradas a eventos deportivos; uso de instalaciones deportivas; transporte intracomunitario e internacional por carretera, ferrocarril y vías navegables interiores; algunos vehículos de motor (coches para personas con discapacidad); algunos servicios sociales; ciertos servicios funerarios y de cremación; reparaciones menores (incluidas bicicletas, zapatos y artículos de cuero, ropa y ropa de hogar); leña; flores cortadas y plantas para uso decorativo y producción de alimentos; escritores y compositores; leña; restaurantes y catering (todas las bebidas excluidas)

0 %

Cero

Periódicos diarios y semanales; determinados materiales y subproductos reciclados; transporte intracomunitario e internacional (excluidos el transporte por carretera, ferrocarril y vías navegables interiores)

Tipos de IVA en Bulgaria

Tasa

Tipo

Qué bienes o servicios

20 %

Estándar

Cualquier otra entrega de bienes o prestación de servicios

9 %

Reducido

Alojamiento en hoteles

0 %

Cero

Transporte intracomunitario e internacional

C

Tipos de IVA en Croacia

Tasa

Tipo

Qué bienes o servicios

25 %

Estándar

Todos los demás bienes y servicios sujetos a impuestos

13 %

Reducido

Algunos productos alimenticios; suministros de agua (excluida el agua embotellada); periódicos (distintos de los periódicos de publicación diaria con menos del 50 % de contenido publicitario); publicaciones periódicas (revistas distintas de las revistas científicas con menos del 50 % de contenido publicitario); entradas para conciertos; alojamiento en hoteles; servicios de cafetería, restaurante y hotel (excluido el alcohol); algunos insumos agrícolas; ciertos servicios funerarios y de cremación; sillas de coche para niños; suministro de electricidad; algunos servicios de escritores y compositores; algunas recogidas de residuos domésticos

5 %

Reducido

Productos alimenticios (incluidos pan, leche y leche de fórmula para lactantes); productos farmacéuticos (solo medicamentos aprobados y recetados por un médico); algunos equipos médicos; libros (incluidos libros electrónicos); periódicos diarios (con menos del 50 % de contenido publicitario); publicaciones científicas periódicas; entradas para cine

0 %

Cero

Transporte intracomunitario e internacional (excluidos el transporte por carretera y el transporte por ferrocarril)

Tipos de IVA en Chipre

Tasa

Tipo

Qué bienes o servicios

19 %

Estándar

Bienes y servicios sujetos a impuestos; transacciones de terrenos para uso comercial

9 %

Reducido

Transporte de pasajeros por carretera nacional; transporte de pasajeros por mar nacional; alojamiento en hoteles; servicios de restaurante y catering; cafeterías

5 %

Reducido

Determinados productos alimenticios; bebidas no alcohólicas; suministros de agua; productos farmacéuticos; equipos médicos para personas con discapacidad; sillas de coche para niños; determinados transportes de pasajeros; libros (excluidos los libros electrónicos); periódicos y publicaciones periódicas; entradas a eventos culturales y parques de atracciones; escritores y compositores; renovación y reparación de viviendas privadas; algunos suministros agrícolas; entradas a eventos deportivos; uso de instalaciones deportivas; recogida de residuos domésticos; peluquería; algunos servicios funerarios y de cremación; GLP (en bombonas); comida para llevar (excluidas las bebidas no alcohólicas y las bebidas alcohólicas); vivienda social; flores cortadas para la producción de alimentos; tratamiento de residuos y aguas residuales; obras de arte, objetos de colección y antigüedades; determinados servicios en vuelos intracomunitarios

0 %

Cero

Transporte intracomunitario e internacional; mercancías adquiridas en vuelos internacionales

Tipos de IVA en la República Checa

Tasa

Tipo

Qué bienes o servicios

21 %

Estándar

Todos los demás bienes y servicios sujetos a impuestos

12 %

Reducido

Productos alimenticios (excluyendo nutrición infantil esencial y alimentos sin gluten); bebidas no alcohólicas; comida para llevar; suministro de agua; equipos médicos para personas con discapacidad; sillas de coche para niños; algunos transportes nacionales de pasajeros; entradas a eventos culturales, espectáculos y parques de atracciones; escritores y compositores; vivienda social; renovación y reparación de viviendas privadas; limpieza de hogares privados; algunos suministros agrícolas; alojamiento en hoteles; entradas a eventos deportivos; uso de instalaciones deportivas; servicios sociales; suministros para servicios funerarios y de cremación; atención médica y dental; servicios de atención domiciliaria; leña; algunos productos farmacéuticos; algunas recogidas de residuos domésticos y limpieza de calles; tratamiento de residuos y aguas residuales; alimentos servidos en restaurantes y cafeterías; flores cortadas y plantas para uso decorativo; escritores, compositores y producción de alimentos

12 %

Reducido

Productos alimenticios (alimentos infantiles seleccionados y alimentos sin gluten); periódicos y publicaciones periódicas; algunos productos farmacéuticos; algunos libros (incluidos los libros electrónicos)

0 %

Cero

Transporte intracomunitario e internacional

D

Tipos de IVA en Dinamarca

Tasa

Tipo

Qué bienes o servicios

25 %

Estándar

Todos los demás bienes y servicios sujetos a impuestos

0 %

Cero

Periódicos y revistas (publicados más de una vez al mes); transporte intracomunitario e internacional

E

Tipos de IVA en Estonia

Tasa

Tipo

Qué bienes o servicios

20 %

Estándar

Todos los demás bienes y servicios sujetos a impuestos

9 %

Reducido

Determinados productos farmacéuticos; equipos médicos para personas con discapacidad; libros (excluidos los libros electrónicos); periódicos y revistas; alojamiento en hoteles

0 %

Cero

Transporte intracomunitario e internacional

F

Tipos de IVA en Finlandia

Tasa

Tipo

Qué bienes o servicios

24 %

Estándar

Todos los demás bienes y servicios sujetos a impuestos

14 %

Reducido

Productos alimenticios (excepto animales vivos); algunos productos agrícolas; servicios de restaurante y catering (excepto bebidas alcohólicas); refrescos; comida para llevar; flores y plantas cortadas para la producción de alimentos

10 %

Reducido

Productos farmacéuticos; transporte nacional de pasajeros; libros (incluidos los libros electrónicos); periódicos y publicaciones periódicas (vendidos por suscripción); entradas a eventos culturales y parques de atracciones; licencia de TV; escritores y compositores; alojamiento en hoteles; entradas a eventos deportivos; uso de instalaciones deportivas; transporte nacional

0 %

Cero

Servicios de impresión para publicaciones de organizaciones sin ánimo de lucro; transporte intracomunitario e internacional; cierta tributación de lingotes, barras y monedas de oro; determinadas obras de arte, objetos de colección y antigüedades

Tasa

Tipo

Qué bienes o servicios

20 %

Estándar

Cualquier otra entrega de bienes o prestación de servicios

10 %

Reducido

Algunos productos alimenticios; ciertas bebidas no alcohólicas; algunos productos farmacéuticos; transporte nacional de pasajeros; transporte intracomunitario e internacional por carretera (algunas excepciones) y por vías navegables interiores; entradas a algunos servicios culturales; entradas a parques de atracciones (con aspecto cultural); televisión de pago/por cable; algunas obras de renovación y reparación de viviendas privadas; algunos servicios de limpieza en hogares privados; algunos suministros agrícolas; alojamiento en hoteles; restaurantes (excluidas las bebidas alcohólicas); algunos servicios de recogida de residuos domésticos; ciertos servicios de atención domiciliaria; leña; comida para llevar; bares, cafeterías y discotecas (excepto el suministro de bebidas alcohólicas); flores cortadas y plantas para uso decorativo; escritores y compositores, etc.; algunas viviendas sociales; algunas obras de arte, objetos de colección y antigüedades

5,5 %

Reducido

Algunos productos alimenticios; algunas bebidas no alcohólicas; comedores escolares; suministro de agua, equipos médicos para personas con discapacidad; libros (excluidos los de contenido pornográfico o violento); algunos libros electrónicos; entradas a determinados eventos culturales; algunas viviendas sociales; algunas obras de renovación y reparación de viviendas privadas; entradas a eventos deportivos; algunos servicios de atención domiciliaria; flores y plantas cortadas para la producción de alimentos; productos de protección sanitaria femenina

2,1 %

Reducido

Algunos productos farmacéuticos; algunos periódicos y publicaciones periódicas; tasas de licencia de televisión pública; entradas a ciertos eventos culturales; algunos animales vivos destinados al consumo humano

0 %

Cero

Transporte intracomunitario e internacional (excluidos el transporte por carretera y por vías navegables interiores)

Tasa

Tipo

Qué bienes o servicios

19 %

Estándar

Todos los demás bienes y servicios sujetos a impuestos

7 %

Reducido

Algunos productos alimenticios, suministros de agua (excluida el agua embotellada), equipos médicos para personas con discapacidad, determinados transportes nacionales de pasajeros, transporte intracomunitario e internacional de pasajeros por carretera, ferrocarril y vías navegables interiores, libros (excluidos los libros cuyo contenido sea perjudicial para los menores), libros electrónicos, audiolibros, periódicos y publicaciones periódicas (excepto los que contengan contenido perjudicial para los menores y/o más del 50 % de publicidad), entradas a eventos culturales, escritores y compositores, algunos insumos agrícolas, alojamiento hotelero de corta duración, determinadas entradas a eventos deportivos, servicios sociales, atención médica y dental, leña, algunas maderas para uso industrial, comida para llevar, flores cortadas y plantas para uso decorativo y producción de alimentos, tributación de algunas monedas y joyas de oro.

0 %

Cero

Transporte intracomunitario e internacional (excluidos el transporte por carretera y ferrocarril y algunos transportes por vías navegables interiores)

Tasa

Tipo

Qué bienes o servicios

24 %

Estándar

Cualquier otra entrega de bienes o prestación de servicios

13 %

Reducido

Algunos productos alimenticios; ciertas comidas para llevar; algunas flores cortadas y plantas para la producción de alimentos; algunas bebidas no alcohólicas; suministros de agua; algunos productos farmacéuticos; algunos equipos médicos para personas con discapacidad; algunos suministros agrícolas; servicios de atención domiciliaria; alojamiento en hoteles (alojamiento y desayuno); ciertos servicios sociales; restaurantes y catering (excepto centros de ocio); servicios para internados; estructuras para personas con discapacidad; estructuras que proporcionan alojamiento para personas con discapacidad mental, personas con trastornos mentales y consumidores de drogas

6 %

Reducido

Algunos productos farmacéuticos; algunos libros (excluidos los libros electrónicos); algunos periódicos y publicaciones periódicas; ciertas entradas de teatro y conciertos; suministro de electricidad, gas y calefacción urbana

2,1 %

Reducido

Algunos productos farmacéuticos; algunos periódicos y publicaciones periódicas; tasas de licencia de televisión pública; entradas a ciertos eventos culturales; algunos animales vivos destinados al consumo humano

0 %

Cero

Transporte aéreo y marítimo intracomunitario e internacional

H

Tipos de IVA en Hungría

Tasa

Tipo

Qué bienes o servicios

27 %

Estándar

Todos los demás bienes y servicios sujetos a impuestos

18 %

Reducido

Determinados productos alimenticios; algunas comidas para llevar; entradas a determinados conciertos al aire libre

5 %

Reducido

Determinados productos alimenticios; productos farmacéuticos (para uso humano); algunos equipos médicos para personas con discapacidad (excluyendo reparaciones); libros (excluyendo libros electrónicos); periódicos y publicaciones periódicas; algunas viviendas sociales; calefacción urbana; algunos suministros de edificios nuevos; servicios de restaurante y catering (alimentos preparados in situ y bebidas no alcohólicas); servicios de acceso a internet; determinados servicios de escritores y compositores; servicios de alojamiento en hoteles, B&B y viviendas compartidas

0 %

Cero

Transporte intracomunitario e internacional

Tasa

Tipo

Qué bienes o servicios

23 %

Estándar

Todos los demás bienes y servicios sujetos a impuestos

13,5 %

Reducido

Determinados productos alimenticios; algunos productos farmacéuticos; sillas de coche para niños; vivienda social; renovación y reparación de viviendas privadas; limpieza en hogares privados; algunos suministros agrícolas; atención médica y dental; recogida de residuos domésticos; tratamiento de residuos y aguas residuales; pequeñas reparaciones de bicicletas, zapatos y artículos de cuero y ropa de hogar; suministros de gas natural, electricidad y calefacción urbana; gasóleo de calefacción; leña; obras de construcción de edificios nuevos; suministro de bienes inmuebles; algunas viviendas sociales; limpieza rutinaria de bienes inmuebles; servicios de gimnasio; servicios turísticos; servicios de fotografía; servicios prestados por jockeys; obras de arte y antigüedades; alquiler a corto plazo de determinados vehículos de pasajeros; autoescuelas; servicios prestados por veterinarios; flores cortadas y plantas para uso decorativo; hormigón y bloques de hormigón; algunos libros; entradas a parques de atracciones; alojamiento en hoteles; restaurantes y catering (excluidas las bebidas); peluquería; comida para llevar; bares y cafeterías

9 %

Reducido

Determinados productos alimenticios; periódicos y publicaciones periódicas; entradas a eventos culturales; uso de instalaciones deportivas; peluquería; libros electrónicos y publicaciones digitales

4 8 %

Reducido

Ganado destinado a la preparación de productos alimenticios; algunos suministros agrícolas

0 %

Cero

Algunos productos alimenticios; velas de cera (sin decorar); ciertos piensos; ciertos fertilizantes; algunos suministros de alimentos para la producción de alimentos; algunos medicamentos para consumo humano; algunos medicamentos para uso veterinario (excluyendo mascotas); ciertos productos de higiene femenina; algunos equipos médicos; ropa y calzado para niños; transporte intracomunitario e internacional; flores cortadas y plantas para la producción de alimentos; suministros de semillas y plantas para uso en la producción de alimentos; algunos libros; pañales para niños

Tasa

Tipo

Qué bienes o servicios

22 %

Estándar

Todos los demás bienes y servicios sujetos a impuestos

10 %

Reducido

Algunos productos alimenticios; suministro de agua; algunos productos farmacéuticos; transporte nacional de pasajeros; entradas a eventos culturales; algunas viviendas sociales; renovación y reparación de viviendas privadas; algunos trabajos de construcción en edificios nuevos; algunos suministros de edificios nuevos (no de lujo); algunos suministros agrícolas; alojamiento en hoteles; restaurantes; entradas a ciertos eventos deportivos; productos energéticos (excluyendo la calefacción urbana); leña; recogida de residuos domésticos; algunos tratamientos de aguas residuales; bebidas alcohólicas en bares y cafeterías; comida para llevar; flores y plantas cortadas para uso decorativo y producción de alimentos

5 %

Reducido

Algunos productos alimenticios; algunos servicios sociales; determinados transportes de pasajeros

4 %

Reducido

Productos alimenticios; ciertos equipos médicos para personas con discapacidad; ciertos libros; periódicos y algunas publicaciones periódicas; libros electrónicos con número internacional normalizado del libro (ISBN); periódicos y revistas en línea; licencia de televisión; algunas viviendas sociales; algunos suministros agrícolas; ciertos servicios sociales; vehículos de motor para personas con discapacidad; obras de construcción en edificios nuevos (para primera vivienda); suministros de edificios nuevos (para primera vivienda)

0 %

Cero

Transporte intracomunitario e internacional

L

Tipos de IVA en Letonia

Tasa

Tipo

Qué bienes o servicios

21 %

 

Estándar

Todos los demás bienes y servicios sujetos a impuestos

12 %

Reducido

Productos alimenticios para lactantes; productos farmacéuticos; productos médicos para
personas con discapacidad; transporte nacional de pasajeros; libros (excluidos
los libros electrónicos); periódicos y publicaciones periódicas; alojamiento en hoteles; calefacción
urbana

5 %

 

Reducido

Una variedad de frutas y verduras de producción local

0 %

Cero

Transporte intracomunitario e internacional

Tipos de IVA en Lituania

Tasa

Tipo

Qué bienes o servicios

21 %

 

Estándar

Todos los demás bienes y servicios sujetos a impuestos

9 %

Reducido

Transporte doméstico de pasajeros; alojamiento en hoteles; calefacción urbana; libros (excluidos los libros electrónicos); leña

5 %

 

Reducido

Productos farmacéuticos; equipos médicos para personas con discapacidad; periódicos y publicaciones periódicas (algunas excepciones)

0 %

Cero

Transporte intracomunitario e internacional

Tasa

Tipo

Qué bienes o servicios

17 %

 

Estándar

Todos los demás bienes y servicios sujetos a impuestos

14 %

Reducido

Vinos determinados; combustibles minerales sólidos, aceites minerales y madera destinados a
su uso como combustible, con excepción de la leña; productos de lavado y limpieza;
material impreso de publicidad; calor, frío y vapor, con excepción de la
calefacción urbana; custodia y administración de valores; administración
de créditos y garantías de crédito por una persona u organización
distinta de la que concede el crédito.

8 %

 

Reducido

Limpieza en hogares privados; pequeñas reparaciones de bicicletas, zapatos y
artículos de cuero, ropa y ropa de hogar; peluquería; calefacción
urbana; gas natural; electricidad; leña; GLP; flores y plantas cortadas
para uso decorativo; algunas obras de arte y antigüedades

3 %

 

Reducido

Productos alimenticios; refrescos; ropa y calzado para niños; suministro
de agua; ciertos productos farmacéuticos; ciertos equipos médicos para
personas con discapacidad; transporte nacional de pasajeros; ciertos libros
(incluidos los libros electrónicos); ciertos periódicos y publicaciones periódicas; entradas a
eventos culturales y parques de atracciones; algunos servicios de televisión de pago/por cable; suministros
agrícolas (excluidos los plaguicidas); alojamiento en hoteles; restaurantes
(excluidas las bebidas alcohólicas); comida para llevar; bares, cafeterías y
discotecas, flores cortadas y plantas para la producción de alimentos; algunos suministros de
edificios nuevos; algunos trabajos de construcción en edificios nuevos; entradas a
eventos deportivos; uso de instalaciones deportivas; servicios funerarios y de cremación;
recogida de residuos domésticos; algunos servicios telefónicos; algunos
servicios de escritores y compositores (derechos de autor); lana en bruto; tratamiento de residuos
y aguas residuales; algunos bienes y servicios para el consumo a bordo del
transporte de pasajeros; algunas obras de arte, objetos de colección y antigüedades

0 %

Cero

Transporte intracomunitario e internacional

M

Tipos de IVA en Malta

Tasa

Tipo

Qué bienes o servicios

18 %

 

Estándar

Todos los demás bienes y servicios sujetos a impuestos

7 %

Reducido

Alojamiento en hoteles; uso de instalaciones deportivas

5 %

 

Reducido

Equipos médicos para personas con discapacidad; libros (incluidos los libros electrónicos);
periódicos y publicaciones periódicas; entradas a algunos eventos culturales; pequeñas
reparaciones de calzado y artículos de cuero, bicicletas, ropa y ropa de
hogar; servicios de atención domiciliaria; suministro de electricidad

0 %

Cero

Algunos suministros de alimentos para consumo humano (excluidos algunos alimentos procesados
y precocinados); medicamentos con receta; lingotes y barras de oro;
animales vivos para consumo humano; transporte intracomunitario e internacional;
transporte nacional de pasajeros (excluido el transporte por carretera); flores
cortadas y plantas para la producción de alimentos

N

Tasa

Tipo

Qué bienes o servicios

21 %

 

Estándar

Todos los demás bienes y servicios sujetos a impuestos

9 %

Reducido

Productos alimenticios (excluidos los productos alimenticios para consumo animal); algunas
bebidas no alcohólicas; suministro de agua; ciertos productos farmacéuticos; ciertos
equipos médicos para personas con discapacidad; transporte nacional de pasajeros (excluido
el transporte aéreo); transporte intracomunitario e internacional de pasajeros por carretera,
ferrocarril y vías navegables interiores; libros (incluidos los libros electrónicos); periódicos
y publicaciones periódicas; entradas a eventos culturales y parques de atracciones; escritores
y compositores; ciertas obras de renovación y reparación de viviendas particulares;
ciertos servicios de limpieza de hogares particulares; alojamiento en hoteles; restaurantes
(excluidas las bebidas alcohólicas); comida para llevar; bares, cafeterías y discotecas;
entradas a eventos deportivos; uso de instalaciones deportivas; pequeñas
reparaciones de bicicletas; calzado y artículos de cuero; ropa y ropa de
hogar; peluquería; flores cortadas y plantas para uso decorativo (algunas
exclusiones) y producción de alimentos; algunas obras de arte, objetos de colección y
antigüedades

0 %

Cero

Fiscalidad de las monedas de oro; transporte intracomunitario e internacional de pasajeros por vía aérea y marítima

P

Tasa

Tipo

Qué bienes o servicios

23 %

 

Estándar

Todos los demás bienes y servicios sujetos a impuestos

8 %

Reducido

Mostaza, pimiento dulce (especia) y algunas especias procesadas (p. ej., pimienta, tomillo); algunas especias sin procesar (p. ej., comino, azafrán, cúrcuma); revistas especializadas

5 %

Reducido

Las frutas tropicales y cítricas, algunos frutos secos comestibles y las cáscaras de cítricos o melón se incluirán en el 5 %, al igual que todas las frutass; las sopas,
los caldos, los alimentos homogeneizados y dietéticos; los alimentos para bebés y niños
pequeños, así como los chupetes, los pañales y las sillas de coche; los artículos de higiene
(compresas, tampones higiénicos, pañales); los libros, los folletos,
los prospectos y materiales similares, impresos, incluso en hojas sueltas; solamente las revistas regionales
o locales, para el resto del grupo ex 4902 se aplica el 8 %; los libros infantiles,
ilustrados, de dibujo o para colorear; los mapas y los mapas hidrográficos
o mapas similares de todo tipo, incluidos los atlas, los mapas murales,
los planos topográficos y los globos terráqueos, impresos; otros artículos impresos, incluidas
las imágenes y fotografías impresas, solo las revistas regionales o locales
(cualquier versión electrónica de los bienes mencionados anteriormente)

0 %

Cero

Transporte intracomunitario e internacional de pasajeros (excluido el transporte por vías
navegables interiores y por carretera); servicios prestados durante el transporte
internacional

Tasa

Tipo

Qué bienes o servicios

23 %

 

Estándar

Todos los demás bienes y servicios sujetos a impuestos

13 %

Reducido

Algunos productos alimenticios; entradas a ciertos eventos culturales; comida en restaurantes &
cafeterías; algunos suministros agrícolas; vino; agua mineral; diésel para
agricultura; algunos bienes y servicios para consumo a bordo del
transporte

6 %

Reducido

Algunos productos alimenticios; suministros de agua; ciertos productos farmacéuticos;
equipos médicos para personas con discapacidad; sillas de coche para niños; pañales
para niños; transporte nacional de pasajeros; algunos libros (incluidos los libros electrónicos);
ciertos periódicos y publicaciones periódicas; licencia de TV; vivienda social;
renovación y reparación de viviendas privadas; ciertos suministros
agrícolas; alojamiento en hoteles; algunos servicios sociales; algunos servicios médicos y
dentales; recogida de residuos domésticos; pequeñas reparaciones de bicicletas;
servicios de atención domiciliaria; zumos de frutas; leña; flores y plantas cortadas
para uso decorativo y producción de alimentos; obras de construcción en edificios
nuevos; algunos servicios jurídicos; algunos bienes para consumo a bordo
del transporte; tratamiento de aguas residuales; algunas obras de arte, artículos
de coleccionista y antigüedades

0 %

Cero

Transporte de viajeros intracomunitario e internacional

R

Tipos de IVA en Rumanía

Tasa

Tipo

Qué bienes o servicios

19 %

 

Estándar

Todos los demás bienes y servicios sujetos a impuestos

9 %

Reducido

Productos alimenticios; productos farmacéuticos; equipos médicos para
personas con discapacidad; alojamiento en hoteles; suministro de agua; algunas cervezas; refrescos;
flores cortadas y plantas para la producción de alimentos; algunos suministros agrícolas;
algunos bienes y servicios para el consumo a bordo de medios de transporte. 

5  %

 

Reducido

Viviendas sociales; libros (excluidos los libros electrónicos); periódicos y publicaciones periódicas;
entradas a eventos culturales; entradas a eventos deportivos; entradas a
parques de atracciones; alojamiento en hoteles; servicios de restauración y catering
(excluidas algunas bebidas alcohólicas); comida para llevar; bares, cafeterías y
discotecas (excluidas algunas bebidas alcohólicas); propiedades residenciales

0 %

Cero

Transporte de viajeros intracomunitario e internacional

S

Tipos de IVA en Eslovaquia

Tasa

Tipo

Qué bienes o servicios

20 %

 

Estándar

Todos los demás bienes y servicios sujetos a impuestos

10 %

Reducido

Algunos productos alimenticios; algunos productos farmacéuticos; algunos equipos médicos
para personas con discapacidad; libros (excluidos los libros electrónicos); hoteles y
alojamiento 

0 %

Cero

Transporte de viajeros intracomunitario e internacional

Tipos de IVA en Eslovenia

Tasa

Tipo

Qué bienes o servicios

22 %

 

Estándar

Todos los demás bienes y servicios sujetos a impuestos

9,5 %

Reducido

Productos alimenticios; suministro de agua; productos farmacéuticos; equipos médicos
para personas con discapacidad; transporte nacional de pasajeros; periódicos y
publicaciones periódicas; eventos culturales y parques temáticos; escritores y compositores;
vivienda social; renovación y reparación de viviendas privadas; limpieza de
viviendas privadas; suministros agrícolas; restaurantes (solo preparación de
comidas); alojamiento en hoteles; entradas a eventos deportivos; uso de
instalaciones deportivas; servicios funerarios y de cremación; recogida de
residuos domésticos; tratamiento de residuos y aguas residuales; pequeñas reparaciones de
bicicletas, ropa y ropa de hogar, zapatos y artículos de cuero; servicios de
atención domiciliaria; peluquería; refrescos; transporte de
pasajeros por carretera intracomunitario e internacional; algunas comidas para llevar; flores
cortadas y plantas para uso decorativo y producción de alimentos; ciertos suministros de
edificios nuevos; ciertos trabajos de construcción para edificios nuevos

5 %

Reducido

Libros electrónicos; libros impresos

0 %

Cero

Transporte intracomunitario e internacional (excluido el transporte por carretera)

Tasa

Tipo

Qué bienes o servicios

21 %

 

Estándar

Todos los demás bienes y servicios sujetos a impuestos

10 %

Reducido

Algunos productos alimenticios; suministros de agua; ciertos productos farmacéuticos; algunos
equipos médicos para personas con discapacidad; transporte nacional de pasajeros;
transporte intracomunitario e internacional por carretera, ferrocarril y vías
navegables interiores; algunas viviendas sociales; algunas obras de renovación y reparación de viviendas
privadas; suministros agrícolas; alojamiento en hoteles; restaurantes y
servicios de catering; algunos servicios sociales; recogida de residuos domésticos; algunas
bebidas no alcohólicas; bares, cafeterías, discotecas y bebidas alcohólicas vendidas
en ellos; comida para llevar; flores cortadas y plantas para la producción de alimentos;
algunos suministros de edificios nuevos; algunas obras de construcción en edificios nuevos;
entradas a eventos deportivos (solo eventos deportivos amateur); tratamiento
de residuos y aguas residuales; entradas a ciertos servicios culturales

4 %

 

Reducido

Algunos productos alimenticios; algunos productos farmacéuticos; algunos equipos médicos
para personas con discapacidad; algunos libros (excluidos los libros electrónicos); determinados periódicos y
publicaciones periódicas; algunas viviendas sociales; algunos servicios sociales; algunas
obras de construcción de edificios nuevos; algunos servicios de atención domiciliaria

0 %

Cero

Fiscalidad de algunas monedas, lingotes y barras de oro; transporte intracomunitario e internacional por vía aérea y marítima

Tasa

Tipo

Qué bienes o servicios

25 %

 

Estándar

Todos los demás bienes y servicios sujetos a impuestos

12 %

Reducido

Algunos productos alimenticios; bebidas no alcohólicas; comida para llevar; reparación menor
de bicicletas, zapatos y artículos de cuero, ropa y ropa de hogar;
alojamiento en hoteles; servicios de restaurante y catering; algunas obras de
arte, objetos de colección y antigüedades

6 %

 

Reducido

Transporte nacional de pasajeros; libros (incluidos los electrónicos); periódicos y
algunas publicaciones periódicas; entradas a eventos culturales (excluido el cine);
escritores y compositores; entradas a eventos deportivos; uso de instalaciones
deportivas

0 %

Cero

Medicamentos dispensados con receta o vendidos a hospitales; servicios de impresión y
otros servicios relacionados con la producción de revistas para organizaciones sin
ánimo de lucro; transporte intracomunitario e internacional de
pasajeros

U

Tasa

Tipo

Qué bienes o servicios

20 %

 

Estándar

Todos los demás bienes y servicios sujetos a impuestos

5 %

Reducido

Sillas de coche para niños; determinadas viviendas sociales; algunos servicios sociales;
suministros de electricidad, gas natural y calefacción urbana (solo para uso doméstico
); algunas instalaciones y bienes domésticos de ahorro energético; GLP y
gasóleo de calefacción (solo para uso doméstico); algunas renovaciones y reparaciones de
viviendas privadas; algunos equipos médicos para personas con discapacidad

0 %

Cero

Algunas viviendas sociales; libros impresos (incluidos los libros electrónicos); periódicos y
publicaciones periódicas; reformas de viviendas privadas (solo en la Isla de Man);
recogida de residuos domésticos; suministro de agua doméstica (excepto
agua destilada y mineral); suministro de alimentos y bebidas (con
algunas excepciones); comida para llevar (si se compra en el establecimiento de restauración);
flores y plantas cortadas para la producción de alimentos; productos farmacéuticos
con receta; ciertos suministros médicos para personas con discapacidad; transporte
de pasajeros nacional; ropa y calzado infantil; pañales
infantiles; animales vivos destinados al consumo humano; suministro de semillas;
suministro de piensos para animales; suministro de caravanas residenciales y casas flotantes;
algunas obras de construcción en edificios nuevos; algunos suministros de edificios nuevos;
servicios de alcantarillado; cascos de motocicleta y bicicleta; provisiones para buques
y aeronaves comerciales; transporte de pasajeros intracomunitario e internacional;
algunos lingotes, barras y monedas de oro, productos sanitarios femeninos
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