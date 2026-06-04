|
Tarifa
|
Tipo
|
Qué bienes o servicios
|
20 %
|
Estándar
|
Todos los demás bienes y servicios sujetos a impuestos
|
13 %
|
Reducido
|
Vuelos nacionales; entradas a eventos deportivos; entradas a eventos culturales y parques de atracciones; leña; algunos suministros agrícolas; producción de vino (de granja); flores y plantas cortadas para uso decorativo
|
10 %
|
Reducido
|
Productos alimenticios; comida para llevar; suministro de agua; productos farmacéuticos; transporte nacional (excluidos vuelos); transporte internacional y extracomunitario por carretera y ferrocarril; periódicos y revistas; libros impresos; libros electrónicos; televisión de pago y por cable; licencia de televisión; servicios sociales; recogida de residuos domésticos; tratamiento de residuos y aguas residuales; restaurantes (excluidas todas las bebidas); flores cortadas y plantas para la producción de alimentos; algunos suministros agrícolas; escritores y compositores
|
0 %
|
Cero
|
Transporte intracomunitario e internacional (excluidos el transporte por carretera y por ferrocarril); alojamiento en hoteles
|
Tasa
|
Tipo
|
Qué bienes o servicios
|
21 %
|
Estándar
|
Todos los demás bienes y servicios sujetos a impuestos
|
12 %
|
Reducido
|
Algunos productos alimenticios; ciertos suministros agrícolas; algunas viviendas sociales; algunas obras de construcción de edificios nuevos; ciertos productos energéticos, por ejemplo, carbón, lignito, coque; algunos pesticidas y fertilizantes; ciertos neumáticos y cámaras de aire para uso agrícola
|
6 %
|
Reducido
|
Algunos productos alimenticios (incluida la comida para llevar); refrescos; suministro de agua; algunos productos farmacéuticos; algunos equipos médicos para personas con discapacidad; transporte nacional de pasajeros; algunos libros (incluidos los libros electrónicos); periódicos y publicaciones periódicas (con ciertas excepciones); entradas a eventos culturales y parques de atracciones; algunas viviendas sociales; ciertas reparaciones y renovaciones de viviendas privadas; algunos suministros agrícolas; alojamiento en hoteles; entradas a eventos deportivos; uso de instalaciones deportivas; transporte intracomunitario e internacional por carretera, ferrocarril y vías navegables interiores; algunos vehículos de motor (coches para personas con discapacidad); algunos servicios sociales; ciertos servicios funerarios y de cremación; reparaciones menores (incluidas bicicletas, zapatos y artículos de cuero, ropa y ropa de hogar); leña; flores cortadas y plantas para uso decorativo y producción de alimentos; escritores y compositores; leña; restaurantes y catering (todas las bebidas excluidas)
|
0 %
|
Cero
|
Periódicos diarios y semanales; determinados materiales y subproductos reciclados; transporte intracomunitario e internacional (excluidos el transporte por carretera, ferrocarril y vías navegables interiores)
|
Tasa
|
Tipo
|
Qué bienes o servicios
|
20 %
|
Estándar
|
Cualquier otra entrega de bienes o prestación de servicios
|
9 %
|
Reducido
|
Alojamiento en hoteles
|
0 %
|
Cero
|
Transporte intracomunitario e internacional
|
Tasa
|
Tipo
|
Qué bienes o servicios
|
25 %
|
Estándar
|
Todos los demás bienes y servicios sujetos a impuestos
|
13 %
|
Reducido
|
Algunos productos alimenticios; suministros de agua (excluida el agua embotellada); periódicos (distintos de los periódicos de publicación diaria con menos del 50 % de contenido publicitario); publicaciones periódicas (revistas distintas de las revistas científicas con menos del 50 % de contenido publicitario); entradas para conciertos; alojamiento en hoteles; servicios de cafetería, restaurante y hotel (excluido el alcohol); algunos insumos agrícolas; ciertos servicios funerarios y de cremación; sillas de coche para niños; suministro de electricidad; algunos servicios de escritores y compositores; algunas recogidas de residuos domésticos
|
5 %
|
Reducido
|
Productos alimenticios (incluidos pan, leche y leche de fórmula para lactantes); productos farmacéuticos (solo medicamentos aprobados y recetados por un médico); algunos equipos médicos; libros (incluidos libros electrónicos); periódicos diarios (con menos del 50 % de contenido publicitario); publicaciones científicas periódicas; entradas para cine
|
0 %
|
Cero
|
Transporte intracomunitario e internacional (excluidos el transporte por carretera y el transporte por ferrocarril)
|
Tasa
|
Tipo
|
Qué bienes o servicios
|
19 %
|
Estándar
|
Bienes y servicios sujetos a impuestos; transacciones de terrenos para uso comercial
|
9 %
|
Reducido
|
Transporte de pasajeros por carretera nacional; transporte de pasajeros por mar nacional; alojamiento en hoteles; servicios de restaurante y catering; cafeterías
|
5 %
|
Reducido
|
Determinados productos alimenticios; bebidas no alcohólicas; suministros de agua; productos farmacéuticos; equipos médicos para personas con discapacidad; sillas de coche para niños; determinados transportes de pasajeros; libros (excluidos los libros electrónicos); periódicos y publicaciones periódicas; entradas a eventos culturales y parques de atracciones; escritores y compositores; renovación y reparación de viviendas privadas; algunos suministros agrícolas; entradas a eventos deportivos; uso de instalaciones deportivas; recogida de residuos domésticos; peluquería; algunos servicios funerarios y de cremación; GLP (en bombonas); comida para llevar (excluidas las bebidas no alcohólicas y las bebidas alcohólicas); vivienda social; flores cortadas para la producción de alimentos; tratamiento de residuos y aguas residuales; obras de arte, objetos de colección y antigüedades; determinados servicios en vuelos intracomunitarios
|
0 %
|
Cero
|
Transporte intracomunitario e internacional; mercancías adquiridas en vuelos internacionales
|
Tasa
|
Tipo
|
Qué bienes o servicios
|
21 %
|
Estándar
|
Todos los demás bienes y servicios sujetos a impuestos
|
12 %
|
Reducido
|
Productos alimenticios (excluyendo nutrición infantil esencial y alimentos sin gluten); bebidas no alcohólicas; comida para llevar; suministro de agua; equipos médicos para personas con discapacidad; sillas de coche para niños; algunos transportes nacionales de pasajeros; entradas a eventos culturales, espectáculos y parques de atracciones; escritores y compositores; vivienda social; renovación y reparación de viviendas privadas; limpieza de hogares privados; algunos suministros agrícolas; alojamiento en hoteles; entradas a eventos deportivos; uso de instalaciones deportivas; servicios sociales; suministros para servicios funerarios y de cremación; atención médica y dental; servicios de atención domiciliaria; leña; algunos productos farmacéuticos; algunas recogidas de residuos domésticos y limpieza de calles; tratamiento de residuos y aguas residuales; alimentos servidos en restaurantes y cafeterías; flores cortadas y plantas para uso decorativo; escritores, compositores y producción de alimentos
|
12 %
|
Reducido
|
Productos alimenticios (alimentos infantiles seleccionados y alimentos sin gluten); periódicos y publicaciones periódicas; algunos productos farmacéuticos; algunos libros (incluidos los libros electrónicos)
|
0 %
|
Cero
|
Transporte intracomunitario e internacional
|
Tasa
|
Tipo
|
Qué bienes o servicios
|
25 %
|
Estándar
|
Todos los demás bienes y servicios sujetos a impuestos
|
0 %
|
Cero
|
Periódicos y revistas (publicados más de una vez al mes); transporte intracomunitario e internacional
|
Tasa
|
Tipo
|
Qué bienes o servicios
|
20 %
|
Estándar
|
Todos los demás bienes y servicios sujetos a impuestos
|
9 %
|
Reducido
|
Determinados productos farmacéuticos; equipos médicos para personas con discapacidad; libros (excluidos los libros electrónicos); periódicos y revistas; alojamiento en hoteles
|
0 %
|
Cero
|
Transporte intracomunitario e internacional
|
Tasa
|
Tipo
|
Qué bienes o servicios
|
24 %
|
Estándar
|
Todos los demás bienes y servicios sujetos a impuestos
|
14 %
|
Reducido
|
Productos alimenticios (excepto animales vivos); algunos productos agrícolas; servicios de restaurante y catering (excepto bebidas alcohólicas); refrescos; comida para llevar; flores y plantas cortadas para la producción de alimentos
|
10 %
|
Reducido
|
Productos farmacéuticos; transporte nacional de pasajeros; libros (incluidos los libros electrónicos); periódicos y publicaciones periódicas (vendidos por suscripción); entradas a eventos culturales y parques de atracciones; licencia de TV; escritores y compositores; alojamiento en hoteles; entradas a eventos deportivos; uso de instalaciones deportivas; transporte nacional
|
0 %
|
Cero
|
Servicios de impresión para publicaciones de organizaciones sin ánimo de lucro; transporte intracomunitario e internacional; cierta tributación de lingotes, barras y monedas de oro; determinadas obras de arte, objetos de colección y antigüedades
|
Tasa
|
Tipo
|
Qué bienes o servicios
|
20 %
|
Estándar
|
Cualquier otra entrega de bienes o prestación de servicios
|
10 %
|
Reducido
|
Algunos productos alimenticios; ciertas bebidas no alcohólicas; algunos productos farmacéuticos; transporte nacional de pasajeros; transporte intracomunitario e internacional por carretera (algunas excepciones) y por vías navegables interiores; entradas a algunos servicios culturales; entradas a parques de atracciones (con aspecto cultural); televisión de pago/por cable; algunas obras de renovación y reparación de viviendas privadas; algunos servicios de limpieza en hogares privados; algunos suministros agrícolas; alojamiento en hoteles; restaurantes (excluidas las bebidas alcohólicas); algunos servicios de recogida de residuos domésticos; ciertos servicios de atención domiciliaria; leña; comida para llevar; bares, cafeterías y discotecas (excepto el suministro de bebidas alcohólicas); flores cortadas y plantas para uso decorativo; escritores y compositores, etc.; algunas viviendas sociales; algunas obras de arte, objetos de colección y antigüedades
|
5,5 %
|
Reducido
|
Algunos productos alimenticios; algunas bebidas no alcohólicas; comedores escolares; suministro de agua, equipos médicos para personas con discapacidad; libros (excluidos los de contenido pornográfico o violento); algunos libros electrónicos; entradas a determinados eventos culturales; algunas viviendas sociales; algunas obras de renovación y reparación de viviendas privadas; entradas a eventos deportivos; algunos servicios de atención domiciliaria; flores y plantas cortadas para la producción de alimentos; productos de protección sanitaria femenina
|
2,1 %
|
Reducido
|
Algunos productos farmacéuticos; algunos periódicos y publicaciones periódicas; tasas de licencia de televisión pública; entradas a ciertos eventos culturales; algunos animales vivos destinados al consumo humano
|
0 %
|
Cero
|
Transporte intracomunitario e internacional (excluidos el transporte por carretera y por vías navegables interiores)
|
Tasa
|
Tipo
|
Qué bienes o servicios
|
19 %
|
Estándar
|
Todos los demás bienes y servicios sujetos a impuestos
|
7 %
|
Reducido
|
Algunos productos alimenticios, suministros de agua (excluida el agua embotellada), equipos médicos para personas con discapacidad, determinados transportes nacionales de pasajeros, transporte intracomunitario e internacional de pasajeros por carretera, ferrocarril y vías navegables interiores, libros (excluidos los libros cuyo contenido sea perjudicial para los menores), libros electrónicos, audiolibros, periódicos y publicaciones periódicas (excepto los que contengan contenido perjudicial para los menores y/o más del 50 % de publicidad), entradas a eventos culturales, escritores y compositores, algunos insumos agrícolas, alojamiento hotelero de corta duración, determinadas entradas a eventos deportivos, servicios sociales, atención médica y dental, leña, algunas maderas para uso industrial, comida para llevar, flores cortadas y plantas para uso decorativo y producción de alimentos, tributación de algunas monedas y joyas de oro.
|
0 %
|
Cero
|
Transporte intracomunitario e internacional (excluidos el transporte por carretera y ferrocarril y algunos transportes por vías navegables interiores)
|
Tasa
|
Tipo
|
Qué bienes o servicios
|
24 %
|
Estándar
|
Cualquier otra entrega de bienes o prestación de servicios
|
13 %
|
Reducido
|
Algunos productos alimenticios; ciertas comidas para llevar; algunas flores cortadas y plantas para la producción de alimentos; algunas bebidas no alcohólicas; suministros de agua; algunos productos farmacéuticos; algunos equipos médicos para personas con discapacidad; algunos suministros agrícolas; servicios de atención domiciliaria; alojamiento en hoteles (alojamiento y desayuno); ciertos servicios sociales; restaurantes y catering (excepto centros de ocio); servicios para internados; estructuras para personas con discapacidad; estructuras que proporcionan alojamiento para personas con discapacidad mental, personas con trastornos mentales y consumidores de drogas
|
6 %
|
Reducido
|
Algunos productos farmacéuticos; algunos libros (excluidos los libros electrónicos); algunos periódicos y publicaciones periódicas; ciertas entradas de teatro y conciertos; suministro de electricidad, gas y calefacción urbana
|
2,1 %
|
Reducido
|
Algunos productos farmacéuticos; algunos periódicos y publicaciones periódicas; tasas de licencia de televisión pública; entradas a ciertos eventos culturales; algunos animales vivos destinados al consumo humano
|
0 %
|
Cero
|
Transporte aéreo y marítimo intracomunitario e internacional
|
Tasa
|
Tipo
|
Qué bienes o servicios
|
27 %
|
Estándar
|
Todos los demás bienes y servicios sujetos a impuestos
|
18 %
|
Reducido
|
Determinados productos alimenticios; algunas comidas para llevar; entradas a determinados conciertos al aire libre
|
5 %
|
Reducido
|
Determinados productos alimenticios; productos farmacéuticos (para uso humano); algunos equipos médicos para personas con discapacidad (excluyendo reparaciones); libros (excluyendo libros electrónicos); periódicos y publicaciones periódicas; algunas viviendas sociales; calefacción urbana; algunos suministros de edificios nuevos; servicios de restaurante y catering (alimentos preparados in situ y bebidas no alcohólicas); servicios de acceso a internet; determinados servicios de escritores y compositores; servicios de alojamiento en hoteles, B&B y viviendas compartidas
|
0 %
|
Cero
|
Transporte intracomunitario e internacional
|
Tasa
|
Tipo
|
Qué bienes o servicios
|
23 %
|
Estándar
|
Todos los demás bienes y servicios sujetos a impuestos
|
13,5 %
|
Reducido
|
Determinados productos alimenticios; algunos productos farmacéuticos; sillas de coche para niños; vivienda social; renovación y reparación de viviendas privadas; limpieza en hogares privados; algunos suministros agrícolas; atención médica y dental; recogida de residuos domésticos; tratamiento de residuos y aguas residuales; pequeñas reparaciones de bicicletas, zapatos y artículos de cuero y ropa de hogar; suministros de gas natural, electricidad y calefacción urbana; gasóleo de calefacción; leña; obras de construcción de edificios nuevos; suministro de bienes inmuebles; algunas viviendas sociales; limpieza rutinaria de bienes inmuebles; servicios de gimnasio; servicios turísticos; servicios de fotografía; servicios prestados por jockeys; obras de arte y antigüedades; alquiler a corto plazo de determinados vehículos de pasajeros; autoescuelas; servicios prestados por veterinarios; flores cortadas y plantas para uso decorativo; hormigón y bloques de hormigón; algunos libros; entradas a parques de atracciones; alojamiento en hoteles; restaurantes y catering (excluidas las bebidas); peluquería; comida para llevar; bares y cafeterías
|
9 %
|
Reducido
|
Determinados productos alimenticios; periódicos y publicaciones periódicas; entradas a eventos culturales; uso de instalaciones deportivas; peluquería; libros electrónicos y publicaciones digitales
|
4 8 %
|
Reducido
|
Ganado destinado a la preparación de productos alimenticios; algunos suministros agrícolas
|
0 %
|
Cero
|
Algunos productos alimenticios; velas de cera (sin decorar); ciertos piensos; ciertos fertilizantes; algunos suministros de alimentos para la producción de alimentos; algunos medicamentos para consumo humano; algunos medicamentos para uso veterinario (excluyendo mascotas); ciertos productos de higiene femenina; algunos equipos médicos; ropa y calzado para niños; transporte intracomunitario e internacional; flores cortadas y plantas para la producción de alimentos; suministros de semillas y plantas para uso en la producción de alimentos; algunos libros; pañales para niños
|
Tasa
|
Tipo
|
Qué bienes o servicios
|
22 %
|
Estándar
|
Todos los demás bienes y servicios sujetos a impuestos
|
10 %
|
Reducido
|
Algunos productos alimenticios; suministro de agua; algunos productos farmacéuticos; transporte nacional de pasajeros; entradas a eventos culturales; algunas viviendas sociales; renovación y reparación de viviendas privadas; algunos trabajos de construcción en edificios nuevos; algunos suministros de edificios nuevos (no de lujo); algunos suministros agrícolas; alojamiento en hoteles; restaurantes; entradas a ciertos eventos deportivos; productos energéticos (excluyendo la calefacción urbana); leña; recogida de residuos domésticos; algunos tratamientos de aguas residuales; bebidas alcohólicas en bares y cafeterías; comida para llevar; flores y plantas cortadas para uso decorativo y producción de alimentos
|
5 %
|
Reducido
|
Algunos productos alimenticios; algunos servicios sociales; determinados transportes de pasajeros
|
4 %
|
Reducido
|
Productos alimenticios; ciertos equipos médicos para personas con discapacidad; ciertos libros; periódicos y algunas publicaciones periódicas; libros electrónicos con número internacional normalizado del libro (ISBN); periódicos y revistas en línea; licencia de televisión; algunas viviendas sociales; algunos suministros agrícolas; ciertos servicios sociales; vehículos de motor para personas con discapacidad; obras de construcción en edificios nuevos (para primera vivienda); suministros de edificios nuevos (para primera vivienda)
|
0 %
|
Cero
|
Transporte intracomunitario e internacional
|
Tasa
|
Tipo
|
Qué bienes o servicios
|
21 %
|
Estándar
|
Todos los demás bienes y servicios sujetos a impuestos
|
12 %
|
Reducido
|
Productos alimenticios para lactantes; productos farmacéuticos; productos médicos para
|
5 %
|
Reducido
|
Una variedad de frutas y verduras de producción local
|
0 %
|
Cero
|
Transporte intracomunitario e internacional
|
Tasa
|
Tipo
|
Qué bienes o servicios
|
21 %
|
Estándar
|
Todos los demás bienes y servicios sujetos a impuestos
|
9 %
|
Reducido
|
Transporte doméstico de pasajeros; alojamiento en hoteles; calefacción urbana; libros (excluidos los libros electrónicos); leña
|
5 %
|
Reducido
|
Productos farmacéuticos; equipos médicos para personas con discapacidad; periódicos y publicaciones periódicas (algunas excepciones)
|
0 %
|
Cero
|
Transporte intracomunitario e internacional
|
Tasa
|
Tipo
|
Qué bienes o servicios
|
17 %
|
Estándar
|
Todos los demás bienes y servicios sujetos a impuestos
|
14 %
|
Reducido
|
Vinos determinados; combustibles minerales sólidos, aceites minerales y madera destinados a
|
8 %
|
Reducido
|
Limpieza en hogares privados; pequeñas reparaciones de bicicletas, zapatos y
|
3 %
|
Reducido
|
Productos alimenticios; refrescos; ropa y calzado para niños; suministro
|
0 %
|
Cero
|
Transporte intracomunitario e internacional
|
Tasa
|
Tipo
|
Qué bienes o servicios
|
18 %
|
Estándar
|
Todos los demás bienes y servicios sujetos a impuestos
|
7 %
|
Reducido
|
Alojamiento en hoteles; uso de instalaciones deportivas
|
5 %
|
Reducido
|
Equipos médicos para personas con discapacidad; libros (incluidos los libros electrónicos);
|
0 %
|
Cero
|
Algunos suministros de alimentos para consumo humano (excluidos algunos alimentos procesados
|
Tasa
|
Tipo
|
Qué bienes o servicios
|
21 %
|
Estándar
|
Todos los demás bienes y servicios sujetos a impuestos
|
9 %
|
Reducido
|
Productos alimenticios (excluidos los productos alimenticios para consumo animal); algunas
|
0 %
|
Cero
|
Fiscalidad de las monedas de oro; transporte intracomunitario e internacional de pasajeros por vía aérea y marítima
|
Tasa
|
Tipo
|
Qué bienes o servicios
|
23 %
|
Estándar
|
Todos los demás bienes y servicios sujetos a impuestos
|
8 %
|
Reducido
|
Mostaza, pimiento dulce (especia) y algunas especias procesadas (p. ej., pimienta, tomillo); algunas especias sin procesar (p. ej., comino, azafrán, cúrcuma); revistas especializadas
|
5 %
|
Reducido
|
Las frutas tropicales y cítricas, algunos frutos secos comestibles y las cáscaras de cítricos o melón se incluirán en el 5 %, al igual que todas las frutass; las sopas,
|
0 %
|
Cero
|
Transporte intracomunitario e internacional de pasajeros (excluido el transporte por vías
|
Tasa
|
Tipo
|
Qué bienes o servicios
|
23 %
|
Estándar
|
Todos los demás bienes y servicios sujetos a impuestos
|
13 %
|
Reducido
|
Algunos productos alimenticios; entradas a ciertos eventos culturales; comida en restaurantes &
|
6 %
|
Reducido
|
Algunos productos alimenticios; suministros de agua; ciertos productos farmacéuticos;
|
0 %
|
Cero
|
Transporte de viajeros intracomunitario e internacional
|
Tasa
|
Tipo
|
Qué bienes o servicios
|
19 %
|
Estándar
|
Todos los demás bienes y servicios sujetos a impuestos
|
9 %
|
Reducido
|
Productos alimenticios; productos farmacéuticos; equipos médicos para
|
5 %
|
Reducido
|
Viviendas sociales; libros (excluidos los libros electrónicos); periódicos y publicaciones periódicas;
|
0 %
|
Cero
|
Transporte de viajeros intracomunitario e internacional
|
Tasa
|
Tipo
|
Qué bienes o servicios
|
20 %
|
Estándar
|
Todos los demás bienes y servicios sujetos a impuestos
|
10 %
|
Reducido
|
Algunos productos alimenticios; algunos productos farmacéuticos; algunos equipos médicos
|
0 %
|
Cero
|
Transporte de viajeros intracomunitario e internacional
|
Tasa
|
Tipo
|
Qué bienes o servicios
|
22 %
|
Estándar
|
Todos los demás bienes y servicios sujetos a impuestos
|
9,5 %
|
Reducido
|
Productos alimenticios; suministro de agua; productos farmacéuticos; equipos médicos
|
5 %
|
Reducido
|
Libros electrónicos; libros impresos
|
0 %
|
Cero
|
Transporte intracomunitario e internacional (excluido el transporte por carretera)
|
Tasa
|
Tipo
|
Qué bienes o servicios
|
21 %
|
Estándar
|
Todos los demás bienes y servicios sujetos a impuestos
|
10 %
|
Reducido
|
Algunos productos alimenticios; suministros de agua; ciertos productos farmacéuticos; algunos
|
4 %
|
Reducido
|
Algunos productos alimenticios; algunos productos farmacéuticos; algunos equipos médicos
|
0 %
|
Cero
|
Fiscalidad de algunas monedas, lingotes y barras de oro; transporte intracomunitario e internacional por vía aérea y marítima
|
Tasa
|
Tipo
|
Qué bienes o servicios
|
25 %
|
Estándar
|
Todos los demás bienes y servicios sujetos a impuestos
|
12 %
|
Reducido
|
Algunos productos alimenticios; bebidas no alcohólicas; comida para llevar; reparación menor
|
6 %
|
Reducido
|
Transporte nacional de pasajeros; libros (incluidos los electrónicos); periódicos y
|
0 %
|
Cero
|
Medicamentos dispensados con receta o vendidos a hospitales; servicios de impresión y
|
Tasa
|
Tipo
|
Qué bienes o servicios
|
20 %
|
Estándar
|
Todos los demás bienes y servicios sujetos a impuestos
|
5 %
|
Reducido
|
Sillas de coche para niños; determinadas viviendas sociales; algunos servicios sociales;
|
0 %
|
Cero
|
Algunas viviendas sociales; libros impresos (incluidos los libros electrónicos); periódicos y
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