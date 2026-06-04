Las empresas no pertenecientes a la UE que presten los servicios digitalizados mencionados anteriormente a consumidores locales deben cumplir con el régimen del IVA de la UE. Esto implicaba dar de alta a su empresa en el departamento de Hacienda de cada país en el que vendían y, a continuación, presentar declaraciones periódicas y abonar el IVA.

Sin embargo, todo esto se simplificó en 2003 y se incorporó a las nuevas reformas de 2015. Las empresas de fuera de la UE pueden ahora registrarse en una sola de las 27 autoridades fiscales de los Estados miembros y presentar todas las declaraciones y pagos a ese departamento de Hacienda a través del portal de MOSS. Esto incluirá la ubicación de cada cliente en su país (con el tipo de IVA nacional correspondiente aplicado), información que la administración tributaria utilizará posteriormente para asignar y distribuir el pago del IVA entre las demás autoridades fiscales competentes.