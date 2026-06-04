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¿Cuál es la definición de servicios electrónicos - IVA de la UE B2C de 2015?

Los cambios del 1 de enero de 2015 en las normas de la UE sobre el lugar de suministro de servicios electrónicos, de radiodifusión y de telecomunicaciones exigen que los proveedores de la UE de estos servicios transfronterizos cambien al tipo de IVA del país de residencia de su cliente. Anteriormente, el proveedor utilizaba el tipo de IVA de su país de residencia.

Definiciones de la UE de servicios electrónicos a efectos del IVA

La Directiva del IVA de la UE se modificó por un reglamento de ejecución que contiene la definición estándar de servicios electrónicos. Esto caracteriza a los servicios electrónicos basándose en los siguientes criterios para un suministro a cambio de una tarifa/suscripción:

 

  • Un servicio, a diferencia de los bienes físicos
  • Basado en tecnología de la información
  • Suministrado por vía electrónica: a través de internet, cable de cobre o fibra óptica y satélite
  • La provisión está totalmente automatizada; solo existe una intervención humana mínima

Ejemplos de servicios electrónicos

El reglamento de ejecución ofrece ejemplos detallados y orientaciones sobre los tipos de servicios de pago que se consideran electrónicos y se dividen en cinco categorías:

 

1. Suministro de vídeo, música, juegos, loterías y otros juegos de azar

  • Descargas de películas o emisiones en PC, portátiles y teléfonos
  • Juegos en línea o descargas de juegos, incluidos los jugadores remotos
  • Suministro de música, películas, apuestas, radiodifusión
  • Jingles, tonos de llamada y música

 

2. Servicios web

  • Servicios de sitio web de autoayuda
  • Mantenimiento y soporte automatizado de sitios web
  • Alojamiento de sitios web
  • Proveedores de servicios de internet
  • Servicios de almacenamiento de datos y memoria en línea
  • Bloqueadores de anuncios de banner

 

3. Servicios de software

  • Servicios de software proporcionados a través de internet (Software como Servicio o SaaS, por sus siglas en inglés) mediante descargas en distribución basada en la nube
  • Descargas de controladores de impresora y otros periféricos
  • Cortafuegos y otros filtros para ordenadores
  • Descargas de software antivirus
  • Paquetes de contabilidad y antivirus

 

4. Enseñanza a distancia

  • Aprendizaje y enseñanza a distancia automatizados
  • Programas de aprendizaje automatizado por internet
  • Cuadernos de trabajo completados por los estudiantes en línea

 

5. Textos, imágenes y bases de datos

  • Descargas de diseños: componentes, patrones de punto, etc.
  • Libros electrónicos (p. ej., Amazon Kindle)
  • Anuncios de banner en línea
  • Suscripciones a blogs, revistas o periódicos en línea
  • Cuotas de socio de clubes en línea, revistas o sitios web de citas
  • Mercados en línea de bienes y servicios: anuncios
  • Imágenes, salvapantallas y fotografías para descargar en el teléfono o PC
  • Descargas de informes, análisis financieros o datos y guías de mercado
  • Manipulación y cálculos de datos a través de internet u otras redes electrónicas

¿Qué NO es un servicio electrónico a efectos del IVA?

La Comisión Europea también ha proporcionado algunas directrices sobre lo que no es un servicio electrónico. Es crucial que el uso de correos electrónicos para prestar el servicio no califique automáticamente el servicio como electrónico.


La normativa de aplicación establece que los siguientes servicios prestados a título oneroso no se consideran servicios electrónicos a efectos del nuevo régimen del IVA:

  • Servicios prestados a empresas registradas a efectos del IVA en la UE
  • Servicios de telecomunicaciones y radiodifusión
  • Bienes físicos cuya compra se realiza por internet o correo electrónico: DVD, CD-ROM, CD, memorias USB, etc., para información, juegos o libros
  • Asesoramiento profesional a través de correo electrónico o internetDiseño de portadas o contenidos para libros electrónicos, folletos y otra literatura
  • Enseñanza en directo impartida por internet
  • Servicios de datos sin conexiónEntradas compradas para eventos en directo, teatros, restaurantes, etc., adquiridas a través de internet
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