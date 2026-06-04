La Comisión Europea también ha proporcionado algunas directrices sobre lo que no es un servicio electrónico. Es crucial que el uso de correos electrónicos para prestar el servicio no califique automáticamente el servicio como electrónico.



La normativa de aplicación establece que los siguientes servicios prestados a título oneroso no se consideran servicios electrónicos a efectos del nuevo régimen del IVA: