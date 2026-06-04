El reglamento de ejecución ofrece ejemplos detallados y orientaciones sobre los tipos de servicios de pago que se consideran electrónicos y se dividen en cinco categorías:
1. Suministro de vídeo, música, juegos, loterías y otros juegos de azar
- Descargas de películas o emisiones en PC, portátiles y teléfonos
- Juegos en línea o descargas de juegos, incluidos los jugadores remotos
- Suministro de música, películas, apuestas, radiodifusión
- Jingles, tonos de llamada y música
2. Servicios web
- Servicios de sitio web de autoayuda
- Mantenimiento y soporte automatizado de sitios web
- Alojamiento de sitios web
- Proveedores de servicios de internet
- Servicios de almacenamiento de datos y memoria en línea
- Bloqueadores de anuncios de banner
3. Servicios de software
- Servicios de software proporcionados a través de internet (Software como Servicio o SaaS, por sus siglas en inglés) mediante descargas en distribución basada en la nube
- Descargas de controladores de impresora y otros periféricos
- Cortafuegos y otros filtros para ordenadores
- Descargas de software antivirus
- Paquetes de contabilidad y antivirus
4. Enseñanza a distancia
- Aprendizaje y enseñanza a distancia automatizados
- Programas de aprendizaje automatizado por internet
- Cuadernos de trabajo completados por los estudiantes en línea
5. Textos, imágenes y bases de datos
- Descargas de diseños: componentes, patrones de punto, etc.
- Libros electrónicos (p. ej., Amazon Kindle)
- Anuncios de banner en línea
- Suscripciones a blogs, revistas o periódicos en línea
- Cuotas de socio de clubes en línea, revistas o sitios web de citas
- Mercados en línea de bienes y servicios: anuncios
- Imágenes, salvapantallas y fotografías para descargar en el teléfono o PC
- Descargas de informes, análisis financieros o datos y guías de mercado
- Manipulación y cálculos de datos a través de internet u otras redes electrónicas