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Formatos de los números de IVA en la UE

Cumplir con la normativa del impuesto sobre el valor añadido (IVA) es esencial para las empresas que operan dentro de la Unión Europea (UE). Registrarse para obtener un número de IVA en cada país donde se opera y utilizar el formato correcto de número de IVA en las declaraciones son pasos iniciales fundamentales para cumplir con la normativa del IVA. Cada Estado miembro de la UE emite su propio número de identificación fiscal (IVA), formado por una combinación única de letras y dígitos. Estos identificadores se utilizan para realizar un seguimiento de las transacciones transfronterizas y confirmar la situación fiscal de una empresa en materia de IVA.

 

Los números de IVA de la UE se pueden validar a través del Sistema de Intercambio de Información sobre el IVA (VIES), una herramienta proporcionada por la Comisión Europea que confirma la validez de un número de IVA de la UE. Según la Comisión Europea, utilizar el número de IVA correcto es fundamental para evitar retrasos y sanciones por incumplimiento, así como para beneficiarse de las exenciones del IVA.

Conclusiones clave

 
  • Cada país de la UE emite su propio formato de número de IVA, que combina prefijos específicos del país y una secuencia definida de dígitos y/o letras.
  • Se requiere un número de identificación fiscal válido tanto para las empresas de la UE como para las de fuera de la UE que realicen operaciones sujetas a impuestos dentro de la UE.
  • Las empresas pueden utilizar el Sistema de Intercambio de Información sobre el IVA (VIES) para verificar en tiempo real que el número de IVA intracomunitario de un cliente o proveedor es válido.
  • El plazo para recibir un número de IVA varía según el país, pero las empresas suelen recibir su código de IVA en varias semanas tras presentar los documentos requeridos.

 

A continuación, se presenta un resumen de los formatos estándar para cada país de la UE, además de Noruega, Suiza y el Reino Unido (naciones no pertenecientes a la UE).

Formato del número de IVA de la UE

País

Código de país

Formato

Caracteres

Notas

Austria

AT

U12345678

9

El primer carácter es siempre una «U»

Bélgica

BE

1234567890

10

Antepón un «0» si se proporciona un número de IVA de 9 dígitos

Bulgaria

BG

123456789, 1234567890

9 o 10

Croacia

HR

12345678901

11

Chipre

CY

12345678X

9

El último carácter siempre debe ser una letra

República Checa

CZ

12345678, 123456789, 1234567890

8, 9 o 10 

Dinamarca

DK

12345678

8

Estonia

EE

123456789

9

Finlandia

FI

12345678

8

Francia

FR

Varios

11 

Puede incluir caracteres alfanuméricos (excepto O o I) en la 1.ª/2.ª posición

Alemania

DE

123456789

9

Grecia

EL

123456789

9

Hungría

HU

123456789

9

Irlanda

IE

1234567WA, 1234567FA

8 o 9 

Incluye uno o dos caracteres alfabéticos al final o en el medio

Italia

IT

12345678901

11 

Letonia

LV

12345678901

11 

Lituania

LT

123456789 123456789012

9 o 12 

Luxemburgo

LU

12345678

8

Malta

MT

12345678

8

Países Bajos

NL

123456789B01 o 123456789B02

12

El décimo carácter es siempre «B»; «B02» se utiliza para grupos de IVA

Noruega (país no perteneciente a la UE)

NO

123456789MVA

12

Polonia

PL

1234567890

10

Portugal

PT

123456789

9

Rumanía

RO

1234567890

2 a 10

Eslovaquia

SK

1234567890

10 

Eslovenia

SI

12345678

8

España

ES

X12345678

12345678X

X1234567X

9

Puede empezar y/o terminar con una letra

Suecia

SE

123456789012

12

Suiza (país no perteneciente a la UE)

CHE

123.456.789

9 + sufijo

Utiliza el sufijo: MWST, TVA o IVA según la región lingüística

Reino Unido (país no perteneciente a la UE)

GB

123456789
variantes

9 o 12

Algunos números incluyen prefijos o extensiones de 2 letras

¿Qué es un número de IVA?

Un número de IVA es un identificador único asignado a las empresas registradas a efectos del IVA. También conocido como código o número de registro de IVA, este identificador es emitido por las autoridades fiscales para rastrear transacciones, pagos y créditos sujetos a impuestos. En el comercio transfronterizo dentro de la UE, el número de IVA es fundamental para identificar a las empresas y cumplir con los requisitos normativos.

 

Cada país de la UE emite su propio número de IVA nacional. Las empresas que operan en varios países de la UE puede que necesiten registrarse por separado y obtener más de un número de IVA. Los regímenes de ventanilla única (OSS) y de ventanilla única para las importaciones (IOSS) están diseñados para simplificar el cumplimiento del IVA en toda la UE.

¿Quién necesita un número de identificación de IVA?

Cualquier empresa que realice transacciones sujetas a impuestos dentro de la UE —incluida la venta de bienes o la prestación de servicios digitales o físicos transfronterizos— normalmente necesita un número de IVA. Esto se aplica tanto a las empresas con sede en la UE como a los vendedores de fuera de la UE que se dirigen a clientes de la UE. Un número de IVA de la UE válido es esencial para recaudar el IVA, emitir facturas conformes y solicitar deducciones o exenciones del IVA para entregas intracomunitarias.

Resumen de los aspectos más importantes

Tanto si eres una empresa consolidada con sede en la UE como si eres una empresa de fuera de la UE que entra en el mercado europeo, es fundamental conocer y utilizar números de IVA válidos y con el formato correcto. Aprovechar herramientas como VIES para verificar los números de IVA puede ayudar a garantizar el cumplimiento normativo, evitar retrasos costosos y mantener la fluidez de las operaciones comerciales transfronterizas.

Preguntas frecuentes: formato del número de IVA de la UE

¿Son lo mismo el número de IVA y el EIN?

No, el número de IVA y el número EIN no son lo mismo. El número de IVA se utiliza para la identificación a efectos del impuesto sobre el valor añadido en los países que recaudan dicho impuesto, mientras que el EIN (número de identificación del empleador) lo expide el IRS de EE. UU. con fines de identificación fiscal nacional.

 

¿Tienen las entidades de EE. UU. un número de IVA?

Las entidades estadounidenses no tienen automáticamente números de IVA, ya que Estados Unidos no tiene un sistema de IVA. Sin embargo, una empresa estadounidense puede obtener un número de IVA en una jurisdicción extranjera si se le exige registrarse a efectos del IVA en dicha jurisdicción.

 

¿Necesita una empresa estadounidense un número de IVA para vender en la UE?

Sí, es posible que las empresas estadounidenses que vendan bienes o determinados servicios en la UE tengan que darse de alta a efectos del IVA y obtener un número de IVA de la UE, dependiendo de la naturaleza y el volumen de sus transacciones.
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