|
País
|
Código de país
|
Formato
|
Caracteres
|
Notas
|
Austria
|
AT
|
U12345678
|
9
|
El primer carácter es siempre una «U»
|
Bélgica
|
BE
|
1234567890
|
10
|
Antepón un «0» si se proporciona un número de IVA de 9 dígitos
|
Bulgaria
|
BG
|
123456789, 1234567890
|
9 o 10
|
Croacia
|
HR
|
12345678901
|
11
|
Chipre
|
CY
|
12345678X
|
9
|
El último carácter siempre debe ser una letra
|
República Checa
|
CZ
|
12345678, 123456789, 1234567890
|
8, 9 o 10
|
Dinamarca
|
DK
|
12345678
|
8
|
Estonia
|
EE
|
123456789
|
9
|
Finlandia
|
FI
|
12345678
|
8
|
Francia
|
FR
|
Varios
|
11
|
Puede incluir caracteres alfanuméricos (excepto O o I) en la 1.ª/2.ª posición
|
Alemania
|
DE
|
123456789
|
9
|
Grecia
|
EL
|
123456789
|
9
|
Hungría
|
HU
|
123456789
|
9
|
Irlanda
|
IE
|
1234567WA, 1234567FA
|
8 o 9
|
Incluye uno o dos caracteres alfabéticos al final o en el medio
|
Italia
|
IT
|
12345678901
|
11
|
Letonia
|
LV
|
12345678901
|
11
|
Lituania
|
LT
|
123456789 123456789012
|
9 o 12
|
Luxemburgo
|
LU
|
12345678
|
8
|
Malta
|
MT
|
12345678
|
8
|
Países Bajos
|
NL
|
123456789B01 o 123456789B02
|
12
|
El décimo carácter es siempre «B»; «B02» se utiliza para grupos de IVA
|
Noruega (país no perteneciente a la UE)
|
NO
|
123456789MVA
|
12
|
Polonia
|
PL
|
1234567890
|
10
|
Portugal
|
PT
|
123456789
|
9
|
Rumanía
|
RO
|
1234567890
|
2 a 10
|
Eslovaquia
|
SK
|
1234567890
|
10
|
Eslovenia
|
SI
|
12345678
|
8
|
España
|
ES
|
X12345678
12345678X
X1234567X
|
9
|
Puede empezar y/o terminar con una letra
|
Suecia
|
SE
|
123456789012
|
12
|
Suiza (país no perteneciente a la UE)
|
CHE
|
123.456.789
|
9 + sufijo
|
Utiliza el sufijo: MWST, TVA o IVA según la región lingüística
|
Reino Unido (país no perteneciente a la UE)
|
GB
|
123456789
|
9 o 12
|
Algunos números incluyen prefijos o extensiones de 2 letras