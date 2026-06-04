Umbrales de registro de IVA de la UE en 2021

|
País
|
Umbral de IVA
|
Austria
|
35 000 €
|
Bélgica
|
25 000 €
|
Bulgaria
|
Nulo
|
Croacia
|
300 000 HRK
|
Chipre
|
15 600 €
|
República Checa
|
1 millón de CZK
|
Dinamarca
|
50 000 DKK
|
Estonia
|
40 000 €
|
Finlandia
|
15 000 €
|
Francia
|
Bienes 85 800 €; Servicios 34 400 €
|
Alemania
|
22 000 €
|
Grecia
|
10 000 €
|
Hungría
|
12 millones de HUF
|
Irlanda
|
Bienes 75 000 €; Servicios 37 500 €
|
Italia
|
65 000 €
|
Letonia
|
40 000 €
|
Lituania
|
55 000 €
|
Luxemburgo
|
35 000 €
|
Malta
|
35 000 €, 24 000 € o 14 000 €
|
Países Bajos
|
20 000 €
|
Noruega (no UE)
|
50 000 NOK
|
Polonia
|
200 000 PLN
|
Portugal
|
12 500 €
|
Rumanía
|
ROL 330 000
|
Eslovaquia
|
49 790 €
|
Eslovenia
|
50 000 €
|
España
|
Nulo
|
Suecia
|
30 000 SEK
|
Suiza (fuera de la UE)
|
100 000 CHF
|
Reino Unido (no perteneciente a la UE)
|
85 000 £