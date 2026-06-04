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Umbrales de registro de IVA de la UE en 2021

A continuación, se presenta un resumen de los umbrales anuales de registro de IVA de 2021 para empresas residentes en los 27 estados miembros de la UE, además de Noruega, Suiza y el Reino Unido.

Los no residentes se enfrentan a un umbral de registro nulo

Las empresas no residentes (sin establecimiento permanente) que deben registrarse a efectos del IVA en otro Estado de la UE generalmente se enfrentan a un umbral de registro nulo. Una excepción importante a esta regla son los vendedores de comercio electrónico a consumidores, donde existen umbrales especiales de IVA para ventas a distancia de la UE. Lee aquí sobre el proceso de registro del número de IVA de la UE.

Registros de IVA

País

Umbral de IVA

Austria

35 000 €

Bélgica

25 000 €

Bulgaria

Nulo

Croacia

300 000 HRK

Chipre

15 600 €

República Checa

1 millón de CZK

Dinamarca

50 000 DKK

Estonia

40 000 €

Finlandia

15 000 €

Francia

Bienes 85 800 €; Servicios 34 400 €

Alemania

22 000 €

Grecia

10 000 €

Hungría

12 millones de HUF

Irlanda

Bienes 75 000 €; Servicios 37 500 €

Italia

65 000 €

Letonia

40 000 €

Lituania

55 000 €

Luxemburgo

35 000 €

Malta

35 000 €, 24 000 € o 14 000 €

Países Bajos

20 000 €

Noruega (no UE)

50 000 NOK

Polonia

200 000 PLN

Portugal

12 500 €

Rumanía

ROL 330 000

Eslovaquia

49 790 €

Eslovenia

50 000 €

España

Nulo

Suecia

30 000 SEK

Suiza (fuera de la UE)

100 000 CHF

Reino Unido (no perteneciente a la UE)

85 000 £
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