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Declaraciones de IVA de la UE

Las normas que rigen el sistema común europeo del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) sobre bienes y servicios están recogidas en la Directiva del IVA de la UE. Es creada por la Comisión Europea en Bruselas, y los 27 Estados miembros de la UE están obligados a incorporarla a sus legislaciones nacionales sobre el IVA, aunque existen ciertos elementos y oportunidades opcionales para aplicar excepciones a la Directiva.

 

La 6.ª Directiva del IVA original se actualizó el 26 de noviembre de 2006 como la Directiva 2006/12/CE del Consejo.


La Directiva establece el marco para determinar los siguientes aspectos del IVA de la UE: el ámbito de aplicación; el lugar de realización de las operaciones; el devengo; la base imponible; el tipo de IVA; la obligación de cumplimiento; las exenciones; los sujetos pasivos; y una serie de regímenes especiales. A continuación, se presenta un resumen de las principales áreas cubiertas por la Directiva

Ámbito

Las operaciones efectuadas a título oneroso en el territorio de un Estado miembro por un sujeto pasivo que actúe como tal están sujetas al IVA. Las importaciones realizadas por cualquier persona también están sujetas al IVA. Esto incluye la importación de bienes a la UE, y las adquisiciones intracomunitarias y por parte de empresas a través de las fronteras internas de la UE.

 

El IVA de la UE se aplica a los 27 Estados miembros y al Reino Unido. Hay varios territorios donde no se aplica; por ejemplo, Gibraltar y las Islas del Canal (Reino Unido), y las Islas Canarias (España).

 

Se aplica a todas las personas físicas y jurídicas sujetas a impuestos que realicen entregas regulares, y esto normalmente exime a las oficinas públicas, el gobierno, etc.

 

Una entrega de bienes es la transferencia del derecho a usar y disponer de la propiedad tangible como su propietario; todas las demás transacciones se consideran entrega de servicios. La importación de bienes en libre circulación dentro de la UE también se considera una entrega sujeta a impuestos y está sujeta al IVA de importación.

Lugar de suministro

Es importante determinar el lugar de realización de las entregas de bienes o prestaciones de servicios para saber qué normas de IVA de qué países se aplican a la transacción. En el caso de los bienes, el lugar de suministro es:

 

  • La ubicación en el momento del suministro
  • Cuando se entregan bienes, el lugar de suministro es el punto de inicio del trayecto. Sin embargo, en el caso de las entregas intracomunitarias, el lugar de entrega es donde se encuentra el cliente. En el caso de las importaciones, el lugar de entrega es el país donde las mercancías se despacharon a libre circulación
  • El lugar de suministro de gas, electricidad y suministros de energía similares es donde se encuentra el cliente.

El devengo y el importe del impuesto

El momento en que el IVA devenga se conoce como devengo del impuesto. Suele ser la fecha más temprana entre la fecha de suministro, la liquidación en efectivo o la factura.

 

El importe imponible es la contraprestación total, incluidos los derechos y gastos accesorios, pero excluido el IVA. Para las importaciones, es el mismo valor que el declarado a efectos aduaneros, incluidos los aranceles e impuestos no comunitarios, más el embalaje.

Tipos de IVA

Los miembros de la UE deben aplicar un tipo de IVA "estándar" o general de, al menos, un 15 %, aunque todos los países superan ya este mínimo. Consulta todas las tarifas de IVA de la UE aquí. No hay restricciones en la tasa máxima, y Hungría aplica actualmente un 27 % de IVA. Los países también pueden aplicar dos tipos reducidos a los bienes, y estos deben ser de al menos el 5 %. Los tipos de bienes que pueden beneficiarse de los tipos reducidos se establecen en la Directiva. Los países también podrán aplicar otros tipos en vigor en la fecha de su adhesión a la Unión Europea.

Exenciones de IVA

Existen diversos escenarios y bienes o servicios por los que no se cobra el IVA. En algunas situaciones (exención de IVA), las empresas no pueden recuperar el IVA soportado al comprar bienes o servicios para incorporarlos a su producto final. Servicios financieros, relacionados con la propiedad y transporte aéreo internacional, por ejemplo. En otros casos, la empresa podría recuperar el IVA (IVA cero). Por ejemplo: material médico, ropa infantil, educación, alimentos o libros.

Derecho a deducir el IVA

La Directiva del IVA ofrece una amplia orientación sobre el IVA soportado incurrido como parte de su actividad empresarial.

Esto incluye la capacidad de recuperar el IVA de otros estados de la UE distintos de donde se encuentra.

Disposición para la venta a distancia a consumidores

Para reducir la carga de cumplimiento del IVA de la UE y fomentar el libre comercio intracomunitario, las empresas disponen de una exención especial en las normas del lugar de origen. Si una empresa vende bienes a través de internet o por catálogo a un cliente extranjero desde dentro de la UE, debe aplicar su tipo de IVA local. Una vez empiecen a vender cantidades superiores a un umbral anual establecido, podrán registrarse en el país de sus consumidores. Puedes leer más sobre las ventas de IVA de la UE para el comercio electrónico aquí.
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