Declaraciones de IVA de la UE

Las operaciones efectuadas a título oneroso en el territorio de un Estado miembro por un sujeto pasivo que actúe como tal están sujetas al IVA. Las importaciones realizadas por cualquier persona también están sujetas al IVA. Esto incluye la importación de bienes a la UE, y las adquisiciones intracomunitarias y por parte de empresas a través de las fronteras internas de la UE.

El IVA de la UE se aplica a los 27 Estados miembros y al Reino Unido. Hay varios territorios donde no se aplica; por ejemplo, Gibraltar y las Islas del Canal (Reino Unido), y las Islas Canarias (España).

Se aplica a todas las personas físicas y jurídicas sujetas a impuestos que realicen entregas regulares, y esto normalmente exime a las oficinas públicas, el gobierno, etc.

Una entrega de bienes es la transferencia del derecho a usar y disponer de la propiedad tangible como su propietario; todas las demás transacciones se consideran entrega de servicios. La importación de bienes en libre circulación dentro de la UE también se considera una entrega sujeta a impuestos y está sujeta al IVA de importación.

