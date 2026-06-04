Item 2
El registro de IVA es el proceso de inscribir un negocio como activo en la producción y venta de bienes y servicios sujetos a impuestos ante la autoridad pertinente. Una vez una empresa se registra para el IVA, responsabiliza de cobrar la cantidad correcta de IVA en cualquier bien y servicio vendido. La empresa también puede reclamar el IVA pagado en las compras de la compañía.
Item 1
Las empresas deben registrarse a efectos del IVA una vez sus entregas sujetas a impuestos superen el umbral del IVA o los criterios establecidos por la UE o por la autoridad local en un país no perteneciente a la UE. Las empresas deben tener en cuenta que los umbrales pueden cambiar. Los requisitos para registrarse a efectos del IVA se aplican a todo tipo de negocios comerciales, independientemente del sector o la estructura operativa. La UE se ha esforzado por unificar los requisitos para registrarse a efectos del IVA en todos los Estados miembros de la UE. Algunos casos típicos en los que una empresa debe registrarse para obtener un número de IVA local incluyen:
- Si una empresa extranjera compra y vende bienes en otro país
- Si una empresa está importando bienes a un país de la UE, lo que puede incluir el traslado de bienes a través de las fronteras nacionales dentro de la UE
- Mantener mercancías en almacenes o en depósito en consignación en otros países de la UE para clientes
- Celebrar una conferencia, exposición o formación presencial si hay entrada de pago
- Venta de bienes a consumidores a través de internet o por catálogo (venta a distancia)
- Suministro e instalación de equipos en un número limitado de situaciones
- Un número muy limitado de situaciones en las que se prestan servicios (tras las reformas del paquete del IVA de 2010) Los requisitos anteriores se aplican por igual a las empresas de la UE y de fuera de la UE.
Las autoridades fiscales pertinentes suelen avisar con unos siete días de antelación antes de visitar un negocio para una comprobación del cumplimiento del IVA. En la fecha de la visita, los representantes de la autoridad fiscal comprueban la información de IVA y los datos transaccionales para determinar si se está recaudando y cobrando la cantidad correcta de impuestos. Se pueden imponer sanciones a las empresas que hayan incumplido sus obligaciones de cumplimiento.
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