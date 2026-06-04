Las empresas que hagan entregas sujetas a impuestos en la UE deben registrarse a efectos del IVA para obtener un número de IVA de la UE válido y único de su país de origen. Es una parte esencial del proceso de cumplimiento del IVA. Si, además, también compran y venden bienes en otro país de la UE, es posible que también tengan que registrarse a efectos del IVA allí. Esto les proporcionará un número de IVA válido con el que podrán registrar todas las transacciones. Las empresas también pueden facilitar este número a sus clientes de la UE para asegurarse de que se les aplique correctamente un IVA nulo en las entregas intracomunitarias de bienes o servicios.

Una vez que una empresa establece la obligación de registrarse para el IVA, debe presentar un formulario de registro de IVA local con la documentación de respaldo solicitada. Esto, normalmente, incluye:

Número de registro de la empresa

Datos bancarios de la empresa

Referencia Única del Contribuyente (UTR, por sus siglas en inglés), para empresas del Reino Unido

Detalles de la facturación anual

Una copia original del certificado de incorporación de la empresa

Una copia de los estatutos de la empresa

Un extracto del registro mercantil nacional como prueba de existencia

Si la empresa va a nombrar a un agente fiscal o representante fiscal local, una carta de autorización o poder notarial

La documentación solicitada puede variar según el país. El proceso de registro también puede hacerse en el idioma local. Una vez enviado, se puede tardar aproximadamente de 2 a 8 semanas en recibir un número de IVA.

Dependiendo de la autoridad fiscal, también se puede solicitar más información como medida de prevención contra el fraude del IVA.