Requisitos de las facturas electrónicas de IVA

Se publicó en julio de 2010, para su plena aplicación a más tardar el 1 de enero de 2013 en cada país. Su objetivo es fomentar el uso de las facturas electrónicas. Contiene una gobernanza detallada para las facturas electrónicas, que incluye:

Definición de factura electrónica (incluidos formatos, XML, PDF, etc.).

Requisitos para la aceptación de facturas electrónicas por parte del cliente, lo cual es un requisito previo para su uso. Normalmente, esto puede ser una aceptación por escrito.

Garantía de autenticidad tanto por parte del proveedor (mantenimiento de registros eficaz) como del destinatario (firmas electrónicas).

Integridad del contenido de la factura, que cumpla con los requisitos de la Directiva del IVA y que no haya sido manipulada

Legibilidad.

Controles empresariales en torno a la creación, registro y mantenimiento de facturas electrónicas.

Pista de auditoría entre la creación de la factura y el suministro de bienes y servicios.

Tipos de firma electrónica (p. ej., EDI).

Fecha de emisión y periodo de conservación de las facturas.

Decisión sobre qué normas de IVA de los Estados miembros se aplican a la factura.

Todos los miembros de la Unión Europea sujetos al IVA han implementado ya la Segunda Directiva sobre facturación del IVA.