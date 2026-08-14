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Declaraciones Intrastat

La declaración Intrastat cubre el vacío dejado por la retirada en 1993 de la declaración aduanera sobre la circulación de mercancías dentro de la Unión Europea. Permite a los gobiernos y a la UE hacer un seguimiento de los intercambios comerciales entre países con fines estadísticos. Cada vez más, también se utiliza como medida de control contra posibles fraudes en el IVA.

Al igual que las declaraciones de entregas intracomunitarias, es independiente de las declaraciones de IVA de la UE y del proceso de declaración, aunque se basa en los mismos datos.

¿Qué incluyen las declaraciones Intrastat?

Las declaraciones Intrastat necesitan los datos de todas las salidas (ventas) de mercancías a otros países de la UE, además de las entradas (compras).  Los datos requeridos de cada transacción incluyen:

 

  • Descripción de los bienes y/o servicios
  • Código de mercancía de los bienes
  • Cantidad y valor de las mercancías
  • Condiciones de entrega
  • País de salida y de llegada (utilizando los códigos de país)
  • Gastos de envío

¿Cuándo se debe presentar la declaración Intrastat?

Existen umbrales de declaración anual para cada país de la UE; consulta nuestro informe Umbral de declaración del Intrastat.   También pueden variar según se trate de envíos desde un país (ventas) o de llegadas (compras) dentro del mismo país. Estos umbrales son mucho más altos que los umbrales que obligan a estar registrado en el régimen del IVA.

 

La declaración Intrastat es casi siempre mensual en toda la UE.  Las declaraciones se suelen presentar al mismo tiempo que la declaración del IVA y se envían a la oficina estadística correspondiente del país en cuestión.
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