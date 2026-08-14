Existen umbrales de declaración anual para cada país de la UE; consulta nuestro informe Umbral de declaración del Intrastat. También pueden variar según se trate de envíos desde un país (ventas) o de llegadas (compras) dentro del mismo país. Estos umbrales son mucho más altos que los umbrales que obligan a estar registrado en el régimen del IVA.
La declaración Intrastat es casi siempre mensual en toda la UE. Las declaraciones se suelen presentar al mismo tiempo que la declaración del IVA y se envían a la oficina estadística correspondiente del país en cuestión.