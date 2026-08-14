La declaración Intrastat cubre el vacío dejado por la retirada en 1993 de la declaración aduanera sobre la circulación de mercancías dentro de la Unión Europea. Permite a los gobiernos y a la UE hacer un seguimiento de los intercambios comerciales entre países con fines estadísticos. Cada vez más, también se utiliza como medida de control contra posibles fraudes en el IVA.



Al igual que las declaraciones de entregas intracomunitarias, es independiente de las declaraciones de IVA de la UE y del proceso de declaración, aunque se basa en los mismos datos.

