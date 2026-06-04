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IVA con inversión del sujeto pasivo: lo que debes saber

La inversión del sujeto pasivo del IVA es un mecanismo utilizado en los sistemas del impuesto sobre el valor añadido (IVA), como el de la Unión Europea (UE), para trasladar la responsabilidad de declarar el IVA del proveedor de bienes o servicios al cliente.

 

Este artículo puede ayudarte a entender la inversión del sujeto pasivo del IVA, cómo funciona y sus beneficios.

Conclusiones clave

  • La inversión del sujeto pasivo elimina la obligación de los vendedores de registrarse a efectos del IVA en el país donde se realiza la entrega.
  • El mecanismo de inversión del sujeto pasivo ha contribuido a simplificar las responsabilidades de declaración del IVA para las empresas registradas a efectos del IVA en la UE.
  • Las empresas sujetas al régimen de inversión del sujeto pasivo deben incluir información adicional en la factura correspondiente.

¿Qué es la inversión del sujeto pasivo del IVA?

Dentro de un sistema de IVA, un proveedor registrado a efectos de IVA suele repercutir el IVA en sus bienes o servicios. El proveedor recauda el IVA del cliente y luego lo remite a la autoridad fiscal pertinente. Con el mecanismo de inversión del sujeto pasivo, esta responsabilidad pasa del proveedor al cliente. Cuando se aplica la inversión del sujeto pasivo, el proveedor emite una factura sin repercutir el IVA, pero incluye una referencia obligatoria que indica que se aplica la inversión del sujeto pasivo. El cliente contabiliza entonces el IVA declarándolo en su declaración de IVA como IVA devengado (como si lo hubiera repercutido él mismo). Si el cliente tiene derecho a deducir el IVA soportado, puede reclamar simultáneamente la misma cantidad, lo que hace que la transacción sea neutra en cuanto al IVA en general.

Ventajas de la inversión del sujeto pasivo en el IVA

El régimen de inversión del sujeto pasivo reduce o elimina la obligación de los vendedores establecidos fuera de un país de registrarse a efectos del IVA en el país donde se realiza la entrega. Si el proveedor incurre en algún IVA local sobre los costes relacionados con el servicio o los bienes suministrados bajo la inversión del sujeto pasivo, deberá reclamarlo a través del procedimiento de devolución del IVA transfronterizo apropiado (como la Directiva de la UE sobre la devolución del IVA o la reclamación de la 13.ª Directiva, según cuál sea su ubicación).

 

El sistema de inversión del sujeto pasivo del IVA simplifica el comercio transfronterizo al eliminar la necesidad de que los proveedores extranjeros se registren a efectos del IVA de manera local, ayuda a prevenir el fraude al evitar que los proveedores cobren un IVA que podrían no remitir, y suele ser neutral en cuanto al flujo de caja, ya que los compradores declaran y recuperan el IVA en la misma declaración. Además, garantiza el cumplimiento de la normativa fiscal local del comprador y suele aplicarse en sectores de alto riesgo, lo que hace que la recaudación del IVA sea más segura y eficiente.

¿Cómo funciona la inversión del sujeto pasivo?

Cuando se aplica la inversión del sujeto pasivo, el cliente —el destinatario de los bienes o servicios— recibe una factura sin IVA. Cuando el cliente prepara su declaración de IVA, calcula el importe del IVA y lo declara como adeudado y deducible. Las dos entradas se anulan mutuamente desde la perspectiva del pago en efectivo en la misma declaración. Las autoridades fiscales pueden consultar la operación declarada en las casillas específicas previstas en las declaraciones del IVA para las entregas transfronterizas o sujetas a la inversión del sujeto pasivo.


Proceso estándar del IVA
Normalmente, el vendedor repercute el IVA en una venta, lo cobra al cliente y, a continuación, lo paga a la autoridad fiscal.


Proceso de inversión del sujeto pasivo
El vendedor emite una factura sin aplicar el IVA. En su lugar, el comprador (si está registrado a efectos del IVA) debe declarar el IVA de la compra en su declaración de IVA como si lo hubiera repercutido él mismo y deducir el IVA en la misma declaración (si tiene derecho a la recuperación total), por lo que el efecto neto suele ser neutro.

¿Cuándo se aplica la inversión del sujeto pasivo del IVA?

La inversión del sujeto pasivo se aplica si el proveedor no está establecido en el país donde se devenga el IVA. Es obligatorio dentro de la UE para determinadas entregas intracomunitarias de bienes o servicios.

 

También se aplica al suministro de servicios a una empresa registrada a efectos del IVA de la UE en otro Estado miembro de la UE y es obligatorio desde 2010. La prestación de determinados servicios, incluidos los relacionados con bienes inmuebles y eventos en directo, sigue regida por las normas sobre el lugar de prestación del IVA, y el lugar de prestación es aquel en el que se realiza el servicio.


Inversión del sujeto pasivo y el Reino Unido


Los sistemas de inversión del sujeto pasivo del Reino Unido y la UE son similares en principio, pero difieren en alcance y aplicación desde que el Reino Unido abandonó la UE. En la UE, la inversión del sujeto pasivo se utiliza principalmente para las entregas intracomunitarias de bienes y servicios entre empresas (B2B), lo que garantiza que las transacciones transfronterizas sean neutras en cuanto al IVA y que los proveedores no tengan que registrarse en todos los Estados miembros. Es una norma armonizada en virtud de la legislación de la UE en materia de IVA.


En el Reino Unido, la inversión del sujeto pasivo sigue aplicándose a las prestaciones transfronterizas de servicios de proveedores extranjeros a empresas registradas a efectos del IVA en el Reino Unido, pero los proveedores de la UE reciben ahora el mismo tratamiento que los proveedores de fuera de la UE. Además, Reino Unido ha introducido sus propios mecanismos nacionales de inversión del sujeto pasivo en sectores específicos sensibles al fraude, en concreto la inversión del sujeto pasivo nacional para servicios de construcción, telecomunicaciones y energía al por mayor. Estos son específicas del Reino Unido y distintos de las normas armonizadas de la UE.

Cómo crear una factura de IVA con inversión del sujeto pasivo

Las empresas que suministran bienes o servicios sujetos a la inversión del sujeto pasivo deben incluir información adicional en la factura para dejar claro que se aplica la inversión del sujeto pasivo. De este modo, también se informará al cliente de que debe hacerse cargo del IVA. Una factura con inversión del sujeto pasivo incluiría normalmente lo siguiente:

 

  • Nombre de la empresa
  • Dirección de la empresa
  • Número de IVA de la empresa
  • Nombre y dirección del comprador
  • Número de IVA del comprador
  • Fecha de emisión de la factura
  • Fecha de suministro
  • Descripción de los bienes y/o servicios
  • Precio neto de los bienes o servicios
  • Tipo de IVA aplicado a cada bien o servicio
  • Subtotal sin IVA
  • Importe total del IVA (mostrado a título informativo, no cobrado por el proveedor)
  • Total a pagar (IVA no incluido)
  • Deducción del Régimen del Sector de la Construcción (CIS), si procede
  • Importe total adeudado
  • Nota informativa sobre la inversión del sujeto pasivo

Inversión del sujeto pasivo del IVA nacional en bienes y servicios específicos

La inversión del sujeto pasivo también se aplica a las entregas nacionales, pero no es necesario que el proveedor no esté establecido en el país correspondiente. La Directiva del IVA de la UE permitía la inversión del sujeto pasivo en:

  • Gas natural, electricidad, calefacción y refrigeración
  • Suministros que implican el uso y la venta de bienes inmuebles
  • La venta de oro de inversión
  • Bienes o servicios susceptibles de ser objeto de fraude, como los derechos de emisión de gases de efecto invernadero, los teléfonos inteligentes integrados, los cereales o los metales en bruto

Resumen de los aspectos más importantes

El mecanismo de inversión del sujeto pasivo del IVA traslada la declaración del IVA del proveedor al cliente, simplificando el comercio transfronterizo, reduciendo el fraude y manteniendo el cumplimiento normativo dentro de los sistemas fiscales locales. Aunque en la práctica suele ser una operación sin efectos sobre el IVA, la responsabilidad de presentar una declaración precisa recae en el comprador, por lo que es fundamental realizar una facturación correcta y consignar adecuadamente los datos en la declaración del IVA para cumplir con la normativa.

Preguntas frecuentes sobre la inversión del sujeto pasivo del IVA

Elemento 1

Se aplica en algunos casos cuando el proveedor tiene su sede en una zona sujeta al IVA o en la que la operación presenta un riesgo de fraude y evasión. El mecanismo de inversión del sujeto pasivo tiene el siguiente efecto: los proveedores no cargan el IVA en la factura, sino que indican que se aplica la inversión del sujeto pasivo.

Elemento 2

Para calcular el IVA con inversión del sujeto pasivo, divide el porcentaje del tipo del IVA entre 100 (es decir, un IVA del 20 % equivale a 0,25).

Al emitir una factura correspondiente a una operación sujeta a la inversión del sujeto pasivo, no debes aplicar el IVA, sino indicar que el tipo de IVA es del 0 % (del mismo modo que en el caso de otras ventas exentas de IVA). Debe incluirse una referencia a la inversión del sujeto pasivo, con una breve explicación escrita del motivo (en algunos países, bastará con escribir «inversión del sujeto pasivo»). En la mayoría de los casos en los que se aplica la inversión del sujeto pasivo, el número de IVA del comprador debe incluirse en la factura. El importe neto debe figurar en la factura, que es lo que se le pagará.

El régimen de inversión del sujeto pasivo del IVA no puede aplicarse a una serie de servicios (cuando se prestan de forma independiente), principalmente servicios de construcción. Estos servicios incluyen la perforación o extracción de petróleo o gas natural, la extracción de minerales y la excavación de túneles, la perforación o la construcción de obras subterráneas; a tal fin, la fabricación de componentes o equipos de construcción o ingeniería, materiales, instalaciones o maquinaria, o el suministro de cualquiera de estos elementos a la obra. También se incluyen los componentes de fabricación para sistemas de calefacción, iluminación, aire acondicionado, ventilación, suministro eléctrico, drenaje, saneamiento, suministro de agua o protección contra incendios. El régimen de inversión del sujeto pasivo tampoco puede utilizarse para el trabajo profesional de arquitectos o topógrafos, ni de consultores de construcción, ingeniería, decoración de interiores o exteriores y paisajismo. A menor escala, el régimen de inversión del sujeto pasivo no puede utilizarse para la fabricación, instalación y reparación de obras de arte como esculturas, murales y otros elementos puramente artísticos, la rotulación y el montaje, instalación y reparación de carteles y anuncios, y la instalación de persianas y contraventanas, y sistemas de seguridad.
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