La inversión del sujeto pasivo se aplica si el proveedor no está establecido en el país donde se devenga el IVA. Es obligatorio dentro de la UE para determinadas entregas intracomunitarias de bienes o servicios.

También se aplica al suministro de servicios a una empresa registrada a efectos del IVA de la UE en otro Estado miembro de la UE y es obligatorio desde 2010. La prestación de determinados servicios, incluidos los relacionados con bienes inmuebles y eventos en directo, sigue regida por las normas sobre el lugar de prestación del IVA, y el lugar de prestación es aquel en el que se realiza el servicio.



Inversión del sujeto pasivo y el Reino Unido



Los sistemas de inversión del sujeto pasivo del Reino Unido y la UE son similares en principio, pero difieren en alcance y aplicación desde que el Reino Unido abandonó la UE. En la UE, la inversión del sujeto pasivo se utiliza principalmente para las entregas intracomunitarias de bienes y servicios entre empresas (B2B), lo que garantiza que las transacciones transfronterizas sean neutras en cuanto al IVA y que los proveedores no tengan que registrarse en todos los Estados miembros. Es una norma armonizada en virtud de la legislación de la UE en materia de IVA.



En el Reino Unido, la inversión del sujeto pasivo sigue aplicándose a las prestaciones transfronterizas de servicios de proveedores extranjeros a empresas registradas a efectos del IVA en el Reino Unido, pero los proveedores de la UE reciben ahora el mismo tratamiento que los proveedores de fuera de la UE. Además, Reino Unido ha introducido sus propios mecanismos nacionales de inversión del sujeto pasivo en sectores específicos sensibles al fraude, en concreto la inversión del sujeto pasivo nacional para servicios de construcción, telecomunicaciones y energía al por mayor. Estos son específicas del Reino Unido y distintos de las normas armonizadas de la UE.