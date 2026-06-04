Elemento 1
Se aplica en algunos casos cuando el proveedor tiene su sede en una zona sujeta al IVA o en la que la operación presenta un riesgo de fraude y evasión. El mecanismo de inversión del sujeto pasivo tiene el siguiente efecto: los proveedores no cargan el IVA en la factura, sino que indican que se aplica la inversión del sujeto pasivo.
Elemento 2
Para calcular el IVA con inversión del sujeto pasivo, divide el porcentaje del tipo del IVA entre 100 (es decir, un IVA del 20 % equivale a 0,25).
Al emitir una factura correspondiente a una operación sujeta a la inversión del sujeto pasivo, no debes aplicar el IVA, sino indicar que el tipo de IVA es del 0 % (del mismo modo que en el caso de otras ventas exentas de IVA). Debe incluirse una referencia a la inversión del sujeto pasivo, con una breve explicación escrita del motivo (en algunos países, bastará con escribir «inversión del sujeto pasivo»). En la mayoría de los casos en los que se aplica la inversión del sujeto pasivo, el número de IVA del comprador debe incluirse en la factura. El importe neto debe figurar en la factura, que es lo que se le pagará.
El régimen de inversión del sujeto pasivo del IVA no puede aplicarse a una serie de servicios (cuando se prestan de forma independiente), principalmente servicios de construcción. Estos servicios incluyen la perforación o extracción de petróleo o gas natural, la extracción de minerales y la excavación de túneles, la perforación o la construcción de obras subterráneas; a tal fin, la fabricación de componentes o equipos de construcción o ingeniería, materiales, instalaciones o maquinaria, o el suministro de cualquiera de estos elementos a la obra. También se incluyen los componentes de fabricación para sistemas de calefacción, iluminación, aire acondicionado, ventilación, suministro eléctrico, drenaje, saneamiento, suministro de agua o protección contra incendios. El régimen de inversión del sujeto pasivo tampoco puede utilizarse para el trabajo profesional de arquitectos o topógrafos, ni de consultores de construcción, ingeniería, decoración de interiores o exteriores y paisajismo. A menor escala, el régimen de inversión del sujeto pasivo no puede utilizarse para la fabricación, instalación y reparación de obras de arte como esculturas, murales y otros elementos puramente artísticos, la rotulación y el montaje, instalación y reparación de carteles y anuncios, y la instalación de persianas y contraventanas, y sistemas de seguridad.
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