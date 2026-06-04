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Operaciones triangulares y reducción de los registros de IVA de la UE

En la UE, la triangulación del IVA se produce cuando las mercancías se mueven entre tres partes ubicadas en diferentes países de la UE como parte de una transacción B2B.

 

Vamos a ver un ejemplo: la empresa A es el proveedor, la empresa B es el vendedor y la empresa C es el cliente. Las tres están ubicadas en tres Estados miembros diferentes de la UE y operan a nivel transfronterizo.

 

Normalmente, cuando hay transacciones transfronterizas dentro de la UE, el IVA debería aplicarse en cada paso de la cadena de suministro: el proveedor A cobraría el IVA al vendedor B, quien a su vez cobraría el IVA al vender al cliente C. Una operación triangular supone que, en lugar de que el IVA se cobre en cada paso del proceso, la obligación del IVA se transfiere directamente al país del cliente final. Así, A, el proveedor, no cobra el IVA a B, el vendedor, quien tampoco cobra el IVA a C, el cliente. 

 

La responsabilidad de repercutir y declarar el IVA recae enteramente en el cliente C, que repercute el IVA a su cliente final y declara el IVA soportado y repercutido en sus propias declaraciones de IVA nacionales. 

 

La simplificación del IVA se creó en el marco de la legislación del IVA de la UE con el objetivo de reducir las cargas administrativas y de cumplimiento tanto para las empresas como para las autoridades fiscales con el sistema del IVA de la UE. ¿Cómo? Muy sencillo: reduciendo el número de veces que una empresa de la UE tiene que solicitar un registro de IVA. 

 

Esta simplificación se aplica en todos los Estados miembros y reduce el número de registros de IVA que deben obtener las empresas para vender y operar de forma conforme.  

Ejemplo de operación triangular intracomunitaria en la UE

Una empresa francesa (registrada a efectos del IVA en Francia) vende bienes o servicios a un cliente en Alemania. Primero, la empresa francesa debe comprar los bienes a un proveedor en España para enviarlos luego directamente desde España al cliente en Alemania. La empresa alemana cobra el IVA a su cliente final y, a continuación, declara el IVA soportado y repercutido en su declaración de IVA.

¿Cuáles son las normas para la simplificación del IVA?

Para que la empresa francesa evite la obligación de registrarse a efectos de IVA intracomunitario como no residente en España, deben cumplirse las siguientes condiciones:

  • Las tres partes deben estar registradas a efectos de IVA con número de IVA de diferentes estados.
  • La empresa española (el proveedor) debe emitir una factura de venta a la empresa francesa. La empresa española debe incluir su número de IVA en la factura, pero sin repercutir el IVA, ya que se trataría de una expedición intracomunitaria de bienes regular.
  • El cliente alemán debe registrar la llegada de las mercancías a Alemania como una entrega intracomunitaria (y trasladar la declaración de la empresa francesa).
  • La empresa francesa, en su declaración, incluye la adquisición y el envío.

Cómo gestionar las declaraciones Intrastat y las listas recapitulativas de IVA

En el ejemplo anterior, la empresa francesa debe declarar la venta de bienes al cliente alemán en su Declaración recapitulativa de operaciones intracomunitarias o declaración de comercio de bienes francesa. Esto suele hacerlo el cliente como una única transacción para todas las operaciones triangulares del mes o trimestre. Es importante que las empresas no mezclen las ventas normales con las operaciones triangulares.

 

Para Intrastat, el proveedor español declara la expedición y el cliente alemán declara la llegada de las mercancías. En la mayoría de países, la empresa francesa no tiene que declarar ningún movimiento de mercancías, ya que estas no han pasado por Francia.

¿Cómo afecta el Brexit a la triangulación del IVA?

El Brexit afecta tanto a las empresas de Reino Unido como a las de la UE implicadas en operaciones triangulares, pues la simplificación de la triangulación ya no aplica (desde que Reino Unido ya no forma parte de la UE). Como Reino Unido ya no forma parte de la UE, un número de IVA de Reino Unido no se puede utilizar para permitir operaciones triangulares al comerciar con países y clientes de la UE.

 

Pongamos un ejemplo: Una empresa de Reino Unido tiene un proveedor en un país y un cliente en otro país, ambos de la UE. El proveedor del país de la UE cobra el IVA a la empresa de Reino Unido, y esta quiere recuperarlo. Sin embargo, también quiere hacer la venta al cliente de la UE sin tener que exportar las mercancías del proveedor de la UE a Reino Unido y, posteriormente, tener que volver a enviarlas de Reino Unido al cliente de la UE. Este movimiento de mercancías implicaría el pago del IVA de importación y los aranceles de Reino Unido en el Reino Unido y, de nuevo, en la UE al reexportarlos. Además, también generaría envíos innecesarios.

 

En este escenario, una empresa de Reino Unido tendría cuatro opciones para aprovechar la simplificación de la triangulación del IVA en la UE:

 

Opción 1
La empresa de Reino Unido se puede registrar en el país desde donde se envían las mercancías. Esto significa que la empresa de Reino Unido haría compras nacionales y ventas intracomunitarias a sus clientes de la UE. Esta opción depende de que las mercancías se vendan bajo el Incoterm Ex Works (EXW), ya que la empresa de Reino Unido es la responsable de recoger las mercancías en el país de llegada.

 

Esta opción sería ventajosa para la empresa de Reino Unido si esta solo realiza los suministros desde un único país o un número reducido de países, pues esto limitaría el número de registros de IVA necesarios.

 

Un inconveniente sería que la empresa de Reino Unido podría encontrarse a menudo en una posición recuperable, lo que podría afectar negativamente al flujo de caja.

 

Opción 2
La empresa de Reino Unido podría registrarse en el país de destino al que se envían las mercancías. Esto significa que la empresa de Reino Unido llevaría a cabo una adquisición intracomunitaria y una venta local. La venta local sería con IVA o siguiendo la regla de inversión del sujeto pasivo nacional (esto dependería del país de la UE). Las transacciones de venta se realizarían siguiendo un modelo DAP.

 

Una ventaja de esta opción es que el saldo del IVA en las declaraciones de la empresa de Reino Unido es nulo o está en posición de pago, por lo que no se necesitarían solicitudes de reembolso. Si solo existe una ubicación de venta y varias ubicaciones de compra, el número de registros de IVA necesarios sería limitado.

 

Un posible inconveniente de esta opción sería que, si hubiera muchos puntos de venta, se requerirían múltiples registros.

 

Opción 3
La empresa de Reino Unido podría registrarse en un tercer país donde no tenga compras ni ventas. Podría usar este país como una nueva ubicación para las operaciones triangulares y, a continuación, llevar a cabo adquisiciones y ventas intracomunitarias con el número de IVA de este país. No sería necesario Intrastat para la empresa de Reino Unido, ya que las mercancías no se dirigen al país desde el que se venden. Las transacciones de compra se realizarían siguiendo un modelo DAP.

 

Una ventaja de esta opción para la empresa de Reino Unido es que estaría en una posición de IVA cero. Esto quiere decir que no sería necesario realizar pagos a una oficina de impuestos ni presentar Intrastat.

 

Un posible inconveniente es que los registros para las operaciones triangulares no siempre se aceptan en todos los países de la UE, por lo que existe el riesgo de que la solicitud sea rechazada.

 

Opción 4
Esta opción combina las opciones 2 y 3. Si la empresa de Reino Unido elige un país de la UE al que vende, puede obtener un número de IVA para las transacciones que tienen lugar en ese país y luego usar el número de IVA para las transacciones de triangulación.

 

Una ventaja para la empresa de Reino Unido es que el saldo del IVA en sus declaraciones es nulo o está en posición de pago, por lo que no se necesitarían solicitudes de reembolso. Solo se necesitaría un único registro de IVA para toda la UE, en función de las condiciones de envío. Obtenga ayuda para resolver sus desafíos de IVA
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