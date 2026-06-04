El Brexit afecta tanto a las empresas de Reino Unido como a las de la UE implicadas en operaciones triangulares, pues la simplificación de la triangulación ya no aplica (desde que Reino Unido ya no forma parte de la UE). Como Reino Unido ya no forma parte de la UE, un número de IVA de Reino Unido no se puede utilizar para permitir operaciones triangulares al comerciar con países y clientes de la UE.

Pongamos un ejemplo: Una empresa de Reino Unido tiene un proveedor en un país y un cliente en otro país, ambos de la UE. El proveedor del país de la UE cobra el IVA a la empresa de Reino Unido, y esta quiere recuperarlo. Sin embargo, también quiere hacer la venta al cliente de la UE sin tener que exportar las mercancías del proveedor de la UE a Reino Unido y, posteriormente, tener que volver a enviarlas de Reino Unido al cliente de la UE. Este movimiento de mercancías implicaría el pago del IVA de importación y los aranceles de Reino Unido en el Reino Unido y, de nuevo, en la UE al reexportarlos. Además, también generaría envíos innecesarios.

En este escenario, una empresa de Reino Unido tendría cuatro opciones para aprovechar la simplificación de la triangulación del IVA en la UE:

Opción 1

La empresa de Reino Unido se puede registrar en el país desde donde se envían las mercancías. Esto significa que la empresa de Reino Unido haría compras nacionales y ventas intracomunitarias a sus clientes de la UE. Esta opción depende de que las mercancías se vendan bajo el Incoterm Ex Works (EXW), ya que la empresa de Reino Unido es la responsable de recoger las mercancías en el país de llegada.

Esta opción sería ventajosa para la empresa de Reino Unido si esta solo realiza los suministros desde un único país o un número reducido de países, pues esto limitaría el número de registros de IVA necesarios.

Un inconveniente sería que la empresa de Reino Unido podría encontrarse a menudo en una posición recuperable, lo que podría afectar negativamente al flujo de caja.

Opción 2

La empresa de Reino Unido podría registrarse en el país de destino al que se envían las mercancías. Esto significa que la empresa de Reino Unido llevaría a cabo una adquisición intracomunitaria y una venta local. La venta local sería con IVA o siguiendo la regla de inversión del sujeto pasivo nacional (esto dependería del país de la UE). Las transacciones de venta se realizarían siguiendo un modelo DAP.

Una ventaja de esta opción es que el saldo del IVA en las declaraciones de la empresa de Reino Unido es nulo o está en posición de pago, por lo que no se necesitarían solicitudes de reembolso. Si solo existe una ubicación de venta y varias ubicaciones de compra, el número de registros de IVA necesarios sería limitado.

Un posible inconveniente de esta opción sería que, si hubiera muchos puntos de venta, se requerirían múltiples registros.

Opción 3

La empresa de Reino Unido podría registrarse en un tercer país donde no tenga compras ni ventas. Podría usar este país como una nueva ubicación para las operaciones triangulares y, a continuación, llevar a cabo adquisiciones y ventas intracomunitarias con el número de IVA de este país. No sería necesario Intrastat para la empresa de Reino Unido, ya que las mercancías no se dirigen al país desde el que se venden. Las transacciones de compra se realizarían siguiendo un modelo DAP.

Una ventaja de esta opción para la empresa de Reino Unido es que estaría en una posición de IVA cero. Esto quiere decir que no sería necesario realizar pagos a una oficina de impuestos ni presentar Intrastat.

Un posible inconveniente es que los registros para las operaciones triangulares no siempre se aceptan en todos los países de la UE, por lo que existe el riesgo de que la solicitud sea rechazada.

Opción 4

Esta opción combina las opciones 2 y 3. Si la empresa de Reino Unido elige un país de la UE al que vende, puede obtener un número de IVA para las transacciones que tienen lugar en ese país y luego usar el número de IVA para las transacciones de triangulación.

Una ventaja para la empresa de Reino Unido es que el saldo del IVA en sus declaraciones es nulo o está en posición de pago, por lo que no se necesitarían solicitudes de reembolso. Solo se necesitaría un único registro de IVA para toda la UE, en función de las condiciones de envío. Obtenga ayuda para resolver sus desafíos de IVA