Regulaciones y mandatos globales de facturación electrónica por país

Es cuestión de tiempo que la facturación electrónica y la notificación en tiempo real sean obligatorias en todo el mundo. Las empresas deben seguir de cerca los avances en esta parte crucial del panorama internacional de cumplimiento normativo. Estas páginas servirán para mantenerte al día sobre los mandatos de facturación electrónica y las normas de información en tiempo real por país. La lista de países que figura a continuación se actualiza continuamente. Más de 60 países en todo el mundo han anunciado (o ya exigen) la implantación de la facturación electrónica.

Avalara E-Invoicing and Live Reporting puede ayudarte a cumplir con los mandatos de facturación electrónica y los requisitos de informes en tiempo real en países de todo el mundo. Dado que la solución es escalable, puede mantenerte al día con las nuevas normativas que se implementen.