IVA e GST globales en servicios digitales

|
País
|
Tipo de IVA/GST para servicios electrónicos
|
Umbral de registro de IVA
|
Albania
|
IVA 20 %
|
10 millones de ALL;
|
Argelia
|
IVA 19 %
|
Ninguna
|
Andorra
|
IGI 4.5 %
|
40 000 EUR
|
Angola
|
IVA 14 %
|
25 millones de AOA
|
IVA 21 %
|
Armenia
|
IVA 20 %
|
115 millones de AMD
|
Australia
|
IVA 10 %
|
75 000 AUD
|
Azerbaiyán
|
IVA 18 %
|
200 000 AZN
|
Bahamas
|
IVA 10 %
|
100 000 BSD
|
Baréin
|
IVA 10 %
|
37 500 BHD
|
IVA 15 %
|
30 millones de BDT
|
Bielorrusia
|
IVA 20 %
|
Ninguna
|
IVA 21 %
|
Camerún
|
IVA 19,25 %
|
Facturación de 50 millones de XAF (umbral de facturación de IVA)
|
Canadá
|
IVA 5 %
|
30 000 CAD
|
Canadá, Columbia Británica
|
PST 7 % (impuesto sobre las ventas)
|
10 000 CAD en ventas en Columbia Británica (vendedor de fuera de la provincia)
|
Canadá, Quebec
|
QST 9,975 %
|
30 000 CAD (proveedores específicos)
|
PST 6 % (impuesto sobre las ventas)
|
No se ha establecido un umbral para pequeños proveedores;
|
IVA 19 %
|
Ninguna
|
IVA 13 %
|
5 millones de CNY
|
Colombia
|
IVA 19 %
|
3500 COP (UVT)
|
IVA 13 %
|
CRC 100 millones
|
Ecuador
|
IVA 15 %
|
IVA 14 %
|
500 000 EGP
|
El IVA varía según el Estado miembro
|
Umbral transfronterizo de 10 000 € en toda la UE
|
Fiyi
|
IVA 15 %
|
100 000 FJD
|
Ghana
|
IVA 15 %
|
200 000 GHS
|
Islandia
|
IVA 24 %
|
2 millones de ISK (facturación de 12 meses)
|
18 % de GST
|
2 millones de INR
|
IVA 11 %
|
4800 millones de IDR
|
Israel
|
IVA 18 %
|
Ninguna
|
Impuesto al consumo 10 %
|
10 millones de JPY
|
IVA 12 %
|
20 000 KZT x MCI
|
Kenia
|
IVA 16 %
|
5 millones de KES
|
Impuesto de servicio 8 %
|
500 000 MYR
|
Mauricio
|
IVA 15 %
|
MUR 6 millones
|
IVA 16 %
|
Ninguna
|
Moldavia
|
IVA 20 %
|
1,2 millones MDL
|
Marruecos
|
IVA 20 %
|
2 millones de MAD
|
Nueva Zelanda
|
IVA 15 %
|
60 000 NZD
|
Nigeria
|
IVA 7,5 %
|
25 millones de NGN
|
Noruega
|
IVA 25 %
|
50 000 NOK
|
Omán
|
IVA 5 %
|
38 500 OMR
|
Paraguay
|
IVA 10 %
|
Ninguna
|
Perú
|
IVA 18 %
|
Ninguna
|
Filipinas
|
IVA 12 %
|
3 millones de PHP
|
Rusia
|
IVA 22 % (estándar)
|
10 millones de RUB (3 meses consecutivos)
|
IVA 15 %
|
375 000 SAR
|
Serbia
|
IVA 20 %
|
8 millones RSD
|
IVA 9 %
|
1 millón de SGD
|
IVA 15 %
|
1 millón de ZAR
|
IVA 10 %
|
80 millones de KRW
|
Suiza
|
IVA 8,1 %
|
100 000 CHF
|
IVA 5 %
|
Ninguna
|
Tayikistán
|
IVA 14 %
|
1 millón de TJS (ingresos de 12 meses)
|
Tanzania
|
IVA 18 %
|
100 millones de TZS
|
Tailandia
|
IVA 7 %
|
1,8 millones de THB
|
Túnez
|
IVA 19 %
|
100 000 TND
|
IVA 20 % (estándar)
|
Sin umbral (registro obligatorio para transacciones sujetas a impuestos)
|
Uganda
|
IVA 18 %
|
150 millones de UGX
|
Ucrania
|
IVA 20 %
|
1 millón de UAH
|
IVA 5 %
|
375 000 AED
|
Sin IVA/GST (impuesto sobre las ventas)
|
Varía según el estado (umbrales de nexo económico)
|
Uruguay
|
IVA 22 %
|
Ninguna
|
IVA 10 %
|
100 millones de VND
|
Zimbabwe
|
IVA 15 %
|
25 000 USD