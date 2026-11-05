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IVA e GST globales en servicios digitales

Muchos países consideran los servicios suministrados electrónicamente (streaming, aplicaciones, SaaS, libros electrónicos, publicidad digital, alojamiento, etc.) como suministros sujetos a IVA/GST.

 

Las normas y su aplicación siguen evolucionando, especialmente en la UE con la implantación de las reformas del IVA en la era digital.

 

A continuación, se presenta un resumen de los países que aplican el IVA o el GST a los servicios electrónicos de proveedores no residentes que venden a consumidores.

Países que aplican IVA/GST a los servicios digitales

País

Tipo de IVA/GST para servicios electrónicos

Umbral de registro de IVA

Albania

IVA 20 %

10 millones de ALL;
los no residentes están sujetos a
registro independientemente
de su volumen de negocio

Argelia

IVA 19 %

Ninguna

Andorra

IGI 4.5 %

40 000 EUR

Angola

IVA 14 %

25 millones de AOA

Argentina

IVA 21 %

Armenia

IVA 20 %

115 millones de AMD

Australia

IVA 10 %

75 000 AUD

Azerbaiyán

IVA 18 %

200 000 AZN

Bahamas

IVA 10 %

100 000 BSD

Baréin

IVA 10 %

37 500 BHD

Bangladés

IVA 15 %

30 millones de BDT

Bielorrusia

IVA 20 %

Ninguna

Brasil

IVA 21 %

Camerún

IVA 19,25 %

Facturación de 50 millones de XAF (umbral de facturación de IVA)

Canadá

IVA 5 %

30 000 CAD

Canadá, Columbia Británica

PST 7 % (impuesto sobre las ventas)

10 000 CAD en ventas en Columbia Británica (vendedor de fuera de la provincia)

Canadá, Quebec 

QST 9,975 %

30 000 CAD (proveedores específicos)

Canadá, Saskatchewan

PST 6 % (impuesto sobre las ventas)

No se ha establecido un umbral para pequeños proveedores;
se exige el registro
a los vendedores que realicen ventas sujetas a impuestos

Chile

IVA 19 %

Ninguna

China

IVA 13 %

5 millones de CNY

Colombia

IVA 19 %

3500 COP (UVT)

Costa Rica

IVA 13 %

CRC 100 millones

Ecuador

IVA 15 %

Egipto

IVA 14 %

500 000 EGP

Unión Europea (27 Estados miembros)

El IVA varía según el Estado miembro

Umbral transfronterizo de 10 000 € en toda la UE
para
microempresas establecidas en la UE;
en caso contrario, se aplicarán las normas de los Estados
miembros

Fiyi

IVA 15 %

100 000 FJD

Ghana

IVA 15 %

200 000 GHS

Islandia

IVA 24 %

2 millones de ISK (facturación de 12 meses)

India

18 % de GST

2 millones de INR

Indonesia

IVA 11 %

4800 millones de IDR

Israel

IVA 18 %

Ninguna

Japón

Impuesto al consumo 10 %

10 millones de JPY

Kazajistán

IVA 12 %

20 000 KZT x MCI

Kenia

IVA 16 %

5 millones de KES

Malasia

Impuesto de servicio 8 %

500 000 MYR

Mauricio

IVA 15 %

MUR 6 millones

México

IVA 16 %

Ninguna

Moldavia

IVA 20 %

1,2 millones MDL

Marruecos

IVA 20 %

2 millones de MAD

Nueva Zelanda

IVA 15 %

60 000 NZD

Nigeria

IVA 7,5 %

25 millones de NGN

Noruega

IVA 25 %

50 000 NOK

Omán

IVA 5 %

38 500 OMR

Paraguay

IVA 10 %

Ninguna

Perú

IVA 18 %

Ninguna

Filipinas

IVA 12 %

3 millones de PHP

Rusia

IVA 22 % (estándar)

10 millones de RUB (3 meses consecutivos)

Arabia Saudí

IVA 15 %

375 000 SAR

Serbia

IVA 20 %

8 millones RSD

Singapur

IVA 9 %

1 millón de SGD

Sudáfrica

IVA 15 %

1 millón de ZAR

Corea del Sur

IVA 10 %

80 millones de KRW

Suiza

IVA 8,1 %

100 000 CHF

Taiwán

IVA 5 %

Ninguna

Tayikistán

IVA 14 %

1 millón de TJS (ingresos de 12 meses)

Tanzania

IVA 18 %

100 millones de TZS

Tailandia

IVA 7 %

1,8 millones de THB

Túnez

IVA 19 %

100 000 TND

Turquía

IVA 20 % (estándar)

Sin umbral (registro obligatorio para transacciones sujetas a impuestos)

Uganda

IVA 18 %

150 millones de UGX

Ucrania

IVA 20 %

1 millón de UAH

Emiratos Árabes Unidos

IVA 5 %

375 000 AED

Estados Unidos

Sin IVA/GST (impuesto sobre las ventas)

Varía según el estado (umbrales de nexo económico)

Uruguay

IVA 22 %

Ninguna

Vietnam

IVA 10 %

100 millones de VND

Zimbabwe

IVA 15 %

25 000 USD
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