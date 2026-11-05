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Guías de países sobre tipos de IVA globales y cumplimiento

Los tipos impositivos, las normas y los mandatos de declaración digital del impuesto sobre el valor añadido (IVA) están evolucionando rápidamente en Europa, Oriente Medio, Asia y América. Para las empresas que operan a nivel internacional, el seguimiento de los tipos de IVA específicos de cada país y los requisitos de cumplimiento es fundamental para evitar sanciones y mantenerse al día.

 

Las soluciones de cumplimiento del IVA basadas en la nube de Avalara ayudan a las empresas a gestionar sus obligaciones tributarias transfronterizas con facilidad, lo que permite calcularel IVA, facturar electrónicamente y presentar declaraciones de IVA internacionales de forma más rápida, sencilla y precisa. Tanto si vendes bienes como servicios digitales, Avalara puede ayudarte a reducir el riesgo de cumplimiento y a simplificar tus operaciones fiscales globales.

Baréin
Egipto
Israel
Kenia
Marruecos
Nigeria
Omán
Arabia Saudí
Sudáfrica
Túnez

China
India (GST)
Indonesia
Kazajistán
Malasia (SST)
Pakistán (impuesto sobre las ventas)
Filipinas
Singapur
Corea del Sur
Taiwán
Tailandia
Turquía
Vietnam

Austria
Bélgica
Bulgaria
Croacia
Chipre
República Checa
Dinamarca
Estonia
Finlandia
Francia
Alemania
Grecia
Hungría
Islandia
Irlanda
Italia
Letonia
Lituania
Luxemburgo
Malta
Países Bajos
Noruega
Polonia
Portugal
Rumanía
Rusia
Eslovaquia
Eslovenia
España
Suecia
Suiza
Ucrania
Reino Unido

Canadá
México
Estados Unidos (impuesto sobre las ventas)

Australia
Nueva Zelanda (GST)

Argentina
Bolivia
Brasil
Chile
Colombia
Guatemala
Panamá
Perú
Venezuela

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