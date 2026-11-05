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Guías de países para el registro global del IVA

Comprender el cumplimiento del impuesto sobre el valor añadido (IVA) puede ser un desafío para las empresas que operan a través de las fronteras. Obtén información detallada y actualizada de manera periódica sobre los requisitos de registro del IVA específicos de cada país y las obligaciones de cumplimiento relacionadas. Para obtener más información sobre cómo expandirse a nuevos mercados y garantizar el cumplimiento continuo, nuestras guías de IVA por país son su recurso de referencia para comprender las normas locales de IVA, los procesos de registro, los plazos y los procedimientos de presentación. Mantente al día y reduce sus riesgos de cumplimiento del IVA con orientación adaptada a cada jurisdicción.

 

Para simplificar aún más el cumplimiento del IVA para su negocio, las soluciones de cumplimiento del IVA basadas en la nube de Avalara agilizan la gestión de los requisitos fiscales transfronterizos, ofreciendo a las empresas cálculos de IVA, facturación electrónica y presentaciones de declaraciones de IVA internacionales más rápidas, sencillas y precisas.

Baréin
Egipto
Israel
Kenia
Marruecos
Nigeria
Omán
Arabia Saudí
Túnez

China
India
Indonesia
Kazajistán
Pakistán (impuesto sobre las ventas)
Filipinas
Taiwán

Austria
Bélgica
Bulgaria
Croacia
Chipre
República Checa
Estonia
Francia
Alemania
Grecia
Hungría
Islandia
Irlanda
Italia
Letonia
Lituania
Malta
Países Bajos
Polonia
Rumanía
Eslovaquia
Eslovenia
España
Suecia
Reino Unido

Nueva Zelanda (GST)

Bolivia
Guatemala
Panamá
Perú
Venezuela

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