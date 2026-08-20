Fondée en 1976, Acer est aujourd'hui l'une des plus grandes entreprises mondiales du secteur des TIC. Alors qu’Acer se tourne vers l’avenir, l’entreprise s’attache à ouvrir de nouvelles perspectives aux consommateurs comme aux entreprises, dans un monde où matériel, logiciels et services convergent.
Opérant dans plus de 90 pays de la région EMEA, le service fiscal EMEA de cette multinationale n'est pas fait pour les âmes sensibles.
Posky Idnani, responsable fiscal d'Acer pour la région EMEA, explique : « Le service fiscal EMEA d’Acer est en première ligne pour répondre à un environnement fiscal en constante évolution, et la conformité fiscale est au cœur de tout ce que nous faisons. Le secteur du commerce électronique en pleine évolution, en particulier, exige une réponse rapide et précise pour la gestion de la TVA ».
L’optimisation de la TVA dans la chaîne d’approvisionnement est une discipline complexe, qui couvre tous les aspects de la manière dont l’entreprise interagit avec ses fournisseurs, notamment lorsque des pièces sont expédiées au-delà des frontières dans le cadre du processus de fabrication.
Comme l’explique Posky : « Optimiser les chaînes de TVA, c’est avant tout optimiser la trésorerie et mettre en place les bons processus avec notre réseau de fournisseurs professionnels afin de rendre la gestion de la TVA plus efficace. Nous voulons éviter de payer une TVA que nous ne pouvons ni récupérer ni répercuter sur nos clients, par exemple lors de l’importation de composants. »
« Structurer la chaîne d’approvisionnement de la manière la plus économique possible pour nous comme pour nos clients signifie s’assurer que tous les accords contractuels contiennent les clauses appropriées pour rendre le processus efficace sur le plan de la TVA », poursuit-il. « Cela ouvre la porte à une grande complexité, car la TVA suit toujours les mouvements de marchandises. Pour les services, il faut examiner les modalités de facturation, qui relèvent de règles de TVA différentes. Les mouvements, les règles relatives au lieu de prestation, l’utilisation et l’exploitation, et surtout le calendrier, créent une grande complexité. »