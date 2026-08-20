La clé du succès en matière de TVA repose sur la qualité des données de référence, qui peuvent très bien être réparties dans différentes instances de l’application ERP au sein d’une organisation. C’est précisément là que, grâce à Avalara VAT Reporting, les équipes d’Acer ont pu simplifier considérablement leur processus de gestion de la TVA et réduire fortement les erreurs et omissions.

« Les administrations fiscales n’aiment pas les erreurs, qui peuvent finir par coûter bien plus cher que la mise en œuvre de technologies permettant de les éviter », commente Posky. « Avec VAT Reporting, nous l’avons intégré à notre traitement ERP/TVA, de sorte que chaque transaction passe désormais automatiquement par VAT Reporting et est contrôlée à la volée. »

La structure de données nécessaire pour intégrer VAT Reporting à autant d’instances de l’application ERP, dans les 17 pays déjà opérationnels avec la solution Avalara, est très détaillée. Alors qu’auparavant, chaque contrôleur TVA local téléchargeait et rapprochait les rapports afin de préparer les déclarations mensuelles dans Excel, le système est désormais automatisé pour extraire les données de TVA pertinentes de tous les systèmes. Les données sont ensuite filtrées, contrôlées et chargées chaque jour dans VAT Reporting sous forme de traitement par lots.

VAT Reporting effectue alors plus de 140 contrôles et identifie les éventuels problèmes dans les données. Certains sont corrigés automatiquement dans le système, tandis que d’autres, qui reflètent des erreurs dans les données de référence, sont signalés et rejetés. Les responsables locaux des données sont alors alertés afin de corriger les données à la source et de charger à nouveau le fichier corrigé.

« L’ensemble du processus est fluide et permet de gagner un temps considérable », commente Posky. « Il nous a également permis de développer des aspects encore plus intéressants du système, comme un tableau de bord BI pour VAT Reporting, qui nous permet de montrer aux responsables locaux comment la qualité de leurs données se compare à celle des autres pays et d’où proviennent les erreurs. »