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Témoignage client

Ag Solutions Group tire profit de l'automatisation de la taxe sur les ventes

Résultats

Économies de coûts

Systèmes intégrés

Processus améliorés

Présentation de l’entreprise

En tant que l'un des plus grands concessionnaires de son genre dans le Midwest, Ag Solutions Group est spécialisé dans les équipements agricoles pour la plantation, la pulvérisation, la fertilisation, et bien plus encore.

 

Créée en 2015 à la suite de la fusion de deux entreprises familiales, cette société basée dans le Minnesota a lancé sa boutique en ligne en 2019, ouvrant ainsi de nouvelles perspectives de croissance tout en s’exposant à des risques en matière de conformité.

Défis fiscaux

L’entreprise s’est lancée dans la vente en ligne peu après l’arrêt rendu en 2018 par la Cour suprême des États-Unis dans l’affaire South Dakota v. Wayfair, Inc., qui a élargi la possibilité pour les États de percevoir la taxe sur les ventes applicable au commerce électronique et aux autres transactions réalisées à distance. Le concept de « lien économique » qui en a découlé a accru à la fois les risques et la complexité pour les entreprises réalisant des ventes dans des États où elles n’ont aucune présence physique.

 

« Auparavant, nous gérions manuellement la taxe sur les ventes et nos déclarations dans les quatre États où nous étions physiquement implantés », explique Stefanie Hemeyer, la contrôleuse de l'entreprise. « Honnêtement, on se débrouillait plutôt pas mal. Cependant, une fois que nous avons établi un lien fiscal dans d'autres États avec nos ventes en ligne, la gestion de nos taxes et de nos déclarations est devenue plus compliquée. La décision Wayfair a accru nos obligations fiscales, car nous avons dû déposer des déclarations dans davantage d’États.

Intégration

Avant de se lancer dans le commerce électronique, Ag Solutions Group gérait déjà l’ensemble de ses activités avec CDK IntelliDealer™, un système intégré de gestion pour les concessionnaires. « C’est notre outil à tout faire », explique Stefanie. « C'est le cerveau de l'entreprise. Tous les autres programmes qui fonctionnent, de la gestion des stocks aux finances, s'intègrent d'une manière ou d'une autre avec CDK.

 

Lorsque AG Solutions Group a commencé à vendre des produits en ligne, Stefanie a mis en place la plateforme de commerce électronique BigCommerce. Lorsque Stefanie a ensuite décidé d'automatiser la gestion de la taxe sur les ventes pour les transactions en ligne, BigCommerce a recommandé quelques entreprises à considérer. « L'intégration était l'une de nos priorités », explique-t-elle. « Nous n’avons envisagé aucun prestataire qui ne proposait pas d’intégration. Nous avons étudié deux ou trois options et avons choisi Avalara.

 

« Cette première intégration a été assez facile », se souvient Stefanie. « BigCommerce fonctionne avec Avalara, il n'y avait donc pas grand-chose à faire à part se connecter et saisir un numéro de compte et un code clé. Cette intégration avec BigCommerce était nécessaire pour permettre au système de facturer nos clients de manière appropriée. » 

 

L'entreprise a ensuite intégré Avalara à CDK IntelliDealer pour automatiser le calcul de la taxe sur les ventes sur les transactions effectuées dans ses points de vente physiques. « Désormais, nos transactions proviennent directement de CDK et de BigCommerce », ajoute Stefanie. 

« Le simple fait de savoir que nous sommes en conformité a été le plus grand avantage. Dans l’ensemble, cela atténue clairement nos risques. »

  • — Stefanie Hemeyer
          Contrôleuse de gestion 

Résultats

« L'intégration d'Avalara avec IntelliDealer et BigCommerce nous donne davantage confiance dans le calcul de la taxe sur les ventes », déclare Stefanie. « Le simple fait de savoir que nous sommes en conformité a été le plus grand avantage. Dans l’ensemble, cela atténue clairement nos risques. »

 

L'automatisation du calcul et de la déclaration de la taxe sur les ventes permet également à Ag Solutions Group d'économiser du temps et de l'argent, selon Stefanie. « C'est beaucoup plus facile et plus clair », ajoute-t-elle. « Honnêtement, si nous n’avions pas Avalara, ce serait un travail manuel à temps plein. »

 

L’entreprise utilise également le programme Streamlined Sales Tax, adopté par plusieurs États afin de simplifier la conformité en matière de taxe sur les ventes et d’en réduire le coût, notamment en prenant en charge une partie des frais liés aux technologies fiscales fournies par un prestataire de services certifié tel qu’Avalara.

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