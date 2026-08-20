Avant de se lancer dans le commerce électronique, Ag Solutions Group gérait déjà l’ensemble de ses activités avec CDK IntelliDealer™, un système intégré de gestion pour les concessionnaires. « C’est notre outil à tout faire », explique Stefanie. « C'est le cerveau de l'entreprise. Tous les autres programmes qui fonctionnent, de la gestion des stocks aux finances, s'intègrent d'une manière ou d'une autre avec CDK.

Lorsque AG Solutions Group a commencé à vendre des produits en ligne, Stefanie a mis en place la plateforme de commerce électronique BigCommerce. Lorsque Stefanie a ensuite décidé d'automatiser la gestion de la taxe sur les ventes pour les transactions en ligne, BigCommerce a recommandé quelques entreprises à considérer. « L'intégration était l'une de nos priorités », explique-t-elle. « Nous n’avons envisagé aucun prestataire qui ne proposait pas d’intégration. Nous avons étudié deux ou trois options et avons choisi Avalara.

« Cette première intégration a été assez facile », se souvient Stefanie. « BigCommerce fonctionne avec Avalara, il n'y avait donc pas grand-chose à faire à part se connecter et saisir un numéro de compte et un code clé. Cette intégration avec BigCommerce était nécessaire pour permettre au système de facturer nos clients de manière appropriée. »

L'entreprise a ensuite intégré Avalara à CDK IntelliDealer pour automatiser le calcul de la taxe sur les ventes sur les transactions effectuées dans ses points de vente physiques. « Désormais, nos transactions proviennent directement de CDK et de BigCommerce », ajoute Stefanie.