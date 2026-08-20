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Témoignages clients

Arlen Ness Motorcycles prend le virage de l’automatisation de la taxe sur les ventes

Avalara permet à cette marque emblématique de la customisation moto de réduire ses risques et ses coûts de conformité.

Résultats

Économies de coûts

Systèmes intégrés

Processus améliorés

Expertise fiscale

Présentation de l’entreprise

Dans les années 1960, Arlen Ness a commencé dans son garage avec l’argent gagné comme joueur de bowling semi-professionnel, qui lui a permis d’acheter sa première Harley-Davidson. Armé d'un simple pistolet à peinture et d'un rêve, il a créé son premier chopper. Ce chopper a lancé une carrière dans la customisation qui, à son tour, a contribué à faire naître toute une industrie. Aujourd'hui, Arlen Ness Motorcycles est une marque internationale vendue sur tous les continents du monde.

Défis fiscaux

John Kallas, lui-même passionné de moto, a interrompu sa retraite pour devenir le directeur financier d'Arlen Ness Motorcycles. « À l’époque, l’entreprise essayait de gérer elle-même la taxe sur les ventes », explique-t-il. « Nous déposions les déclarations manuellement et gérions les différents comtés et villes, en mettant à jour les tables de notre ERP au fur et à mesure que les différentes juridictions actualisaient leurs propres tables fiscales. »

 

John estimait que l'approche manuelle, en plus d'être inefficace, était bien trop risquée. « Puis est arrivée la décision South Dakota v. Wayfair, et cela a tout changé pour nous », se souvient-il. Arlen Ness Motorcycles est basée en Californie, mais était immatriculée dans le Dakota du Sud et en Floride, car « ce sont deux grands États qui accueillent d’importants rassemblements de motards », explique-t-il. « Ce scénario fiscal est devenu trop lourd à gérer. »

 

Pour ajouter à la complexité, environ 70 % de l’activité de l’entreprise est exonérée de taxe sur les ventes, et là encore, le processus de gestion des certificats d’exonération était entièrement manuel. « Nous appelions cela la méthode des classeurs », plaisante John. « Personne n’avait le temps de parcourir des classeurs de sept à dix centimètres d’épaisseur, qui remontaient à des années et des années. Souvent, nous devions prendre en charge le montant de la taxe sur les ventes lorsque nous avions mal effectué le calcul ou lorsque le client n’était plus exonéré. Nous dépensions des milliers de dollars de notre poche pour couvrir cette exposition liée à la taxe sur les ventes. »

Pourquoi choisir Avalara ?

Peu après la décision Wayfair rendue par la Cour suprême en juin 2018, John a assisté à un webinaire d’Avalara consacré à ses conséquences. « Cela nous a suffisamment effrayés pour que nous cherchions une solution automatisée  , dit-il.

 

« Nous recherchions un produit compatible avec Shopify et Sage 100 », ajoute John. « C’est l’une des principales raisons pour lesquelles nous avons choisi Avalara AvaTax. Nous avons ensuite mené nos vérifications sur le produit et découvert Avalara CertCapture pour les certificats d’exonération. Nous y avons également souscrit. »

Intégration

Après avoir réglé quelques questions de qualité des données, John indique que l’intégration avec Shopify Plus et Sage 100 s’est déroulée sans difficulté. « Un soir, nous sommes restés tard avec un spécialiste de la mise en œuvre, qui s’est connecté à notre système et nous a aidés à effectuer les premiers paramétrages dans notre environnement ERP », explique-t-il. « Après ça, tout s'est fait sans accroc. »

« Nous réduisons notre risque de conformité pour un coût très limité. Si nous essayions de tout gérer manuellement, il nous serait impossible de comprendre toutes les subtilités propres à chaque État. »

  • — John Kallas
  • Directeur financier

 

Résultats

Même si Arlen Ness Motorcycles est l’une des marques les plus reconnues au monde, son équipe fonctionne avec des effectifs très réduits. L’ancienne approche manuelle n’aurait pas permis d’accompagner l’extension actuelle de son périmètre de lien fiscal, qui couvre déjà 14 États et continue de s’élargir. « Même avec notre croissance, nous avons pu réduire de plusieurs centaines d’heures le temps consacré au traitement de la taxe sur les ventes », explique John.

 

John estime également que l’automatisation de la taxe sur les ventes a contribué à accélérer cette croissance tout en réduisant les coûts d’immatriculation. « Avalara est un prestataire certifié SST, et cela a fait une grande différence pour nous », explique-t-il. « Nous sommes aujourd’hui présents dans 15 États, dont 10 sont membres du SST. Nous réduisons donc notre risque de conformité pour un coût très limité. Si nous essayions de gérer cela manuellement, il nous serait impossible de comprendre toutes les subtilités propres à chaque État. »

 

La maîtrise de l’exposition au risque est une autre priorité majeure pour John à mesure que l’entreprise se développe. « La capacité d'Avalara à nous aider à être proactifs est un grand avantage », dit-il. « Je peux consulter directement le tableau de bord et voir si le code couleur d’un État donné indique que nous approchons d’un seuil de lien fiscal. De nombreux États ont désormais modifié leur législation et font peser l’obligation de déposer correctement les déclarations fiscales non seulement sur les dirigeants de l’entreprise, mais aussi sur les collaborateurs concernés. C’est appréciable de pouvoir dormir tranquille, sans avoir à s’inquiéter du profil de risque, que ce soit pour les personnes individuellement ou pour l’entreprise dans son ensemble. »

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