John Kallas, lui-même passionné de moto, a interrompu sa retraite pour devenir le directeur financier d'Arlen Ness Motorcycles. « À l’époque, l’entreprise essayait de gérer elle-même la taxe sur les ventes », explique-t-il. « Nous déposions les déclarations manuellement et gérions les différents comtés et villes, en mettant à jour les tables de notre ERP au fur et à mesure que les différentes juridictions actualisaient leurs propres tables fiscales. »
John estimait que l'approche manuelle, en plus d'être inefficace, était bien trop risquée. « Puis est arrivée la décision South Dakota v. Wayfair, et cela a tout changé pour nous », se souvient-il. Arlen Ness Motorcycles est basée en Californie, mais était immatriculée dans le Dakota du Sud et en Floride, car « ce sont deux grands États qui accueillent d’importants rassemblements de motards », explique-t-il. « Ce scénario fiscal est devenu trop lourd à gérer. »
Pour ajouter à la complexité, environ 70 % de l’activité de l’entreprise est exonérée de taxe sur les ventes, et là encore, le processus de gestion des certificats d’exonération était entièrement manuel. « Nous appelions cela la méthode des classeurs », plaisante John. « Personne n’avait le temps de parcourir des classeurs de sept à dix centimètres d’épaisseur, qui remontaient à des années et des années. Souvent, nous devions prendre en charge le montant de la taxe sur les ventes lorsque nous avions mal effectué le calcul ou lorsque le client n’était plus exonéré. Nous dépensions des milliers de dollars de notre poche pour couvrir cette exposition liée à la taxe sur les ventes. »