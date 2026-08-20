Même si Arlen Ness Motorcycles est l’une des marques les plus reconnues au monde, son équipe fonctionne avec des effectifs très réduits. L’ancienne approche manuelle n’aurait pas permis d’accompagner l’extension actuelle de son périmètre de lien fiscal, qui couvre déjà 14 États et continue de s’élargir. « Même avec notre croissance, nous avons pu réduire de plusieurs centaines d’heures le temps consacré au traitement de la taxe sur les ventes », explique John.

John estime également que l’automatisation de la taxe sur les ventes a contribué à accélérer cette croissance tout en réduisant les coûts d’immatriculation. « Avalara est un prestataire certifié SST, et cela a fait une grande différence pour nous », explique-t-il. « Nous sommes aujourd’hui présents dans 15 États, dont 10 sont membres du SST. Nous réduisons donc notre risque de conformité pour un coût très limité. Si nous essayions de gérer cela manuellement, il nous serait impossible de comprendre toutes les subtilités propres à chaque État. »

La maîtrise de l’exposition au risque est une autre priorité majeure pour John à mesure que l’entreprise se développe. « La capacité d'Avalara à nous aider à être proactifs est un grand avantage », dit-il. « Je peux consulter directement le tableau de bord et voir si le code couleur d’un État donné indique que nous approchons d’un seuil de lien fiscal. De nombreux États ont désormais modifié leur législation et font peser l’obligation de déposer correctement les déclarations fiscales non seulement sur les dirigeants de l’entreprise, mais aussi sur les collaborateurs concernés. C’est appréciable de pouvoir dormir tranquille, sans avoir à s’inquiéter du profil de risque, que ce soit pour les personnes individuellement ou pour l’entreprise dans son ensemble. »