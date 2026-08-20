Aujourd’hui, grâce à la puissance de l’automatisation, Armanino n’a besoin que d’une équipe centrale de six collaborateurs pour traiter des dizaines de milliers de formulaires 1099 pour ses clients : plus de 76 000 formulaires pour plus de 4 000 clients rien qu’en 2025. Selon Tyler, plus de la moitié des modèles 1099 transmis par les clients du cabinet en 2025 ont pu être validés et déposés automatiquement, sans même que l’équipe 1099 ait besoin d’intervenir.

Cette efficacité et cette flexibilité seront encore plus importantes dans les années à venir, pour Armanino comme pour ses clients, car les exigences de l’IRS continuent d’évoluer. Ces dernières années seulement, l’administration fiscale a abaissé le seuil de déclaration des montants versés, réduit le nombre de formulaires déclenchant l’obligation de dépôt électronique et apporté d’autres modifications.

L’une des évolutions ayant un impact majeur sur les vendeurs et revendeurs en ligne concerne l’obligation relative aux formulaires 1099-K, généralement associés aux places de marché en ligne, aux applications de paiement et aux organismes de règlement. Le seuil déclencheur était auparavant de 20 000 dollars, mais il est passé à 5 000 dollars et devrait encore baisser : en 2026, il sera de 2 500 dollars, et certains pensent qu’il pourrait atteindre 600 dollars en 2027.

Il est essentiel pour les entreprises, comme pour les cabinets, de rester à jour tout au long de l’année, et pas seulement au moment de déposer les formulaires en janvier. C’est pourquoi Avalara 1099 & W-9 propose des fonctions de gestion permettant d’inscrire la conformité dans un processus continu tout au long de l’année.

« Pour rendre janvier aussi simple que possible, l’essentiel est de faire le travail avant janvier, afin de s’assurer que tout est prêt avant d’arriver à cette échéance », explique Max. « Nous le disons toujours : si vous attendez décembre, cela peut passer, mais rien n’est garanti. »

Il est également essentiel d'avoir le bon partenaire à vos côtés. Armanino et Avalara permettent aux dirigeants et responsables d’entreprise de se concentrer sur leur activité, au lieu de consacrer du temps à des tâches administratives comme la conformité fiscale. « Nous n’allons pas vous dire comment gérer votre entreprise », explique Tyler, « mais nous vous dirons ce que vous devez faire pour rester en conformité, et nous nous en chargerons pour vous. »