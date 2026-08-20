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Témoignages clients

Aseptico simplifie sa gestion de la taxe sur les ventes

Paul Jackson Avatax

Résultats

Expertise fiscale

Conformité accrue

Économies de coûts

Présentation de l’entreprise

Fondée en 1975, Aseptico fabrique et distribue des équipements dentaires de haute qualité, notamment des systèmes d’implantologie, d’endodontie et des équipements dentaires portables, à des clients dans 40 États américains et plus de 125 pays.

Défis fiscaux

Aseptico était immatriculée, collectait et reversait la taxe sur les ventes dans cinq États. Mais l’entreprise soupçonnait avoir des obligations supplémentaires en raison de l’étendue de sa présence commerciale et de la multiplication de ses canaux de vente. Aseptico a réalisé une étude de ses liens fiscaux, qui a confirmé que l’entreprise ne percevait ni ne reversait la taxe sur les ventes dans certains États où elle avait pourtant des obligations fiscales.

 

« Notre propriétaire souhaitait que l’entreprise soit en conformité, mais compte tenu de notre taille, nous n’étions pas en mesure de gérer un tel volume et une telle complexité », explique Paul Jackson, directeur financier. « Cela nous revenait moins cher d’automatiser, car nous n’avions pas les ressources pour tout gérer. » 

4 000 clients, 76 000 formulaires… avec seulement six collaborateurs

Avant de mettre en place Avalara 1099 & W-9, Armanino utilisait des systèmes et des procédures différents dans ses plus de 20 bureaux. « Nous nous sommes dit : « Nous pouvons faire mieux », explique Max Langfield, membre de l’équipe BOS d’Armanino et spécialiste de la conformité liée aux formulaires 1099. « La standardisation du processus permet à notre équipe chargée de la relation client de se libérer du temps et d’offrir un service plus personnalisé et haut de gamme, tandis que, de notre côté, nous prenons en charge en arrière-plan cette tâche administrative relativement routinière  »

 

Cela a considérablement amélioré notre productivité et efficacité, tout en réduisant de moitié le temps de traitement : grâce à l’automatisation, chaque déclaration ne prend plus que 15 à 30 minutes à traiter, selon Tyler DeWitt, consultant senior au sein du cabinet. Ce changement a permis d’économiser des centaines d’heures presque immédiatement, ce qui a conduit Armanino à déployer la solution Avalara dans l’ensemble de l’entreprise. « Notre système automatisé fonctionnait environ 20 heures par jour, mais nous, nous ne travaillions pas 20 heures par jour », explique Tyler. « Ainsi, même lorsque nous ne travaillons pas, le traitement de ces formulaires 1099 peut continuer. »

Pourquoi choisir Avalara ?

À l’issue de son étude de lien fiscal, Aseptico a fait appel aux services Avalara Voluntary Compliance & VDA Services dans les États où des obligations fiscales antérieures avaient été identifiées. Le processus d'accord de divulgation volontaire (VDA) a permis à Aseptico de gérer ses passifs fiscaux antérieurs.

 

Dans le cadre de l’étude de lien fiscal et des accords de divulgation volontaire (VDA), Paul a découvert le programme Streamlined Sales Tax (SST) ainsi que les avantages de faire appel à un prestataire de services certifié SST (CSP), tel qu’Avalara.

Programme SST

« Certains des États dans lesquels nous devions nous immatriculer étaient membres du SST », explique Paul. « Il était donc logique de participer au programme, puisque nous remplissions les conditions requises pour bénéficier du statut de volontaire dans ces États. »

 

Une fois le processus VDA terminé, Paul s'est préparé à s'immatriculer dans les autres États non-SST et les États membres du programme SST. Puis, dans l’affaire South Dakota v. Wayfair, Inc., la Cour suprême a statué en faveur de l’État, confortant ainsi Paul dans sa décision de s’immatriculer dans tous les États membres du SST.

 

« Lorsque la décision Wayfair est tombée, nous étions prêts : il ne nous restait plus qu’à passer à l’action », explique Paul. « J'ai envoyé un e-mail à mon gestionnaire de compte Avalara, et l'équipe SST m'a contacté. Ils m'ont posé quelques questions, m'ont immatriculé, ont mis en place des calendriers de dépôt et ont commencé à faire les déclarations. Comme nous étions très bien préparés, tout cela a pris moins d'un mois. » 

« Si le programme SST n’existait pas, je devrais payer Avalara pour le traitement de ces transactions et de ces déclarations fiscales. » Il est stupéfiant de voir combien d’entreprises n'ont pas conscience de ces avantages. »

  • — Paul Jackson
  • Directeur financier

 

Résultats

Dans les États membres du SST où Aseptico remplit les conditions requises pour bénéficier du statut de volontaire, Avalara se charge gratuitement, pour le compte de l’entreprise, de l’immatriculation, du calcul de la taxe et de son reversement. Aseptico ne paie rien pour ses services de collecte de la taxe sur les ventes dans plus de la moitié des États où l'entreprise est immatriculée. Néanmoins, Paul ajoute : « Si le programme SST n’existait pas, je devrais payer Avalara pour le traitement de ces transactions et de ces déclarations fiscales. Il est stupéfiant de voir combien d’entreprises n'ont pas conscience de ces avantages. »

« Je n'aurai plus jamais à déclarer la taxe sur les ventes, car Avalara s'en chargera toujours pour moi. »

  • — Paul Jackson,
  • Directeur financier
     

Avalara intervient également auprès des vérificateurs fiscaux des États pour le compte d’Aseptico en cas de contrôle dans les États où l’entreprise bénéficie du statut de vendeur volontaire du SST. Dans tous les États où l’entreprise est immatriculée, Avalara AvaTax fournit des alertes de lien fiscal afin de faciliter le suivi des seuils de lien économique. 

 

Dans l'ensemble, la plateforme de conformité fiscale Avalara a considérablement réduit le risque d'audit de l'entreprise dans 40 États. « Nous avons fait l’objet d’un contrôle fiscal de l’État de Floride portant sur une période à cheval sur la date de mise en service d’Avalara, et les conclusions du contrôle étaient sensiblement différentes avant et après le déploiement de la solution », explique Paul. «  Après la mise en place d’Avalara, notre situation était très saine, tandis que la période antérieure présentait de nombreux problèmes : montants incorrects, mauvais taux appliqués et erreurs dans la détermination du caractère taxable des produits ».

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