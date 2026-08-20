« Certains des États dans lesquels nous devions nous immatriculer étaient membres du SST », explique Paul. « Il était donc logique de participer au programme, puisque nous remplissions les conditions requises pour bénéficier du statut de volontaire dans ces États. »

Une fois le processus VDA terminé, Paul s'est préparé à s'immatriculer dans les autres États non-SST et les États membres du programme SST. Puis, dans l’affaire South Dakota v. Wayfair, Inc., la Cour suprême a statué en faveur de l’État, confortant ainsi Paul dans sa décision de s’immatriculer dans tous les États membres du SST.

« Lorsque la décision Wayfair est tombée, nous étions prêts : il ne nous restait plus qu’à passer à l’action », explique Paul. « J'ai envoyé un e-mail à mon gestionnaire de compte Avalara, et l'équipe SST m'a contacté. Ils m'ont posé quelques questions, m'ont immatriculé, ont mis en place des calendriers de dépôt et ont commencé à faire les déclarations. Comme nous étions très bien préparés, tout cela a pris moins d'un mois. »