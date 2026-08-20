L’automatisation a également réduit les frictions dans le processus de vente et atténué certaines frustrations des responsables de programme d’Atlas comme de leurs clients. Avant la mise en place du nouveau système, lorsqu’un responsable de programme préparait un devis client, il devait appeler le service comptable pour obtenir les taux de taxe sur les ventes, puis saisir manuellement le taux dans le devis. Une fois le bon de commande émis, le chef de projet suivait le même processus pour créer la facture. Si le taux sur la facture ne correspondait pas au taux sur le devis, la facture serait probablement rejetée et le chef de projet devrait refaire le travail. « Maintenant, il suffit d'appuyer sur un bouton », dit Gary. « La réponse arrive en quelques secondes et elle est exacte. Cela rend vraiment notre processus de collecte beaucoup plus fluide. »