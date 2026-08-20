Basée à West Palm Beach, en Floride, Atlas possède des sites dans tout le pays et dépose des déclarations fiscales dans plus de 50 juridictions réparties dans 47 États. Les taux et règles fiscales applicables à la signalétique sont complexes, car ils dépendent notamment du fait que l’enseigne soit fixée ou non à un bâtiment, de son mode de fixation et du caractère neuf ou existant du bâtiment. Et d’une juridiction à l’autre, la réglementation fiscale évolue constamment.
« Je recevais auparavant trois avis par semaine provenant de différentes juridictions du pays, annonçant de nouvelles modifications de leurs règles et taux de taxe sur les ventes », explique Gary Bennett, directeur financier. « Qui peut suivre un tel rythme ? »
Chaque année, l’équipe de Gary mettait manuellement à jour son tableau interne de taux fiscaux. Malgré cela, elle n’avait jamais la certitude que ses données étaient exactes dans toutes les juridictions à un instant donné. Malgré tous leurs efforts, Gary et son équipe savaient qu’ils percevaient et déclaraient probablement parfois les taxes de manière incorrecte. « Ce sentiment d’être constamment exposés au risque nous a poussés à rechercher une meilleure solution », se souvient Gary.