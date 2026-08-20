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Fabrication

Un fournisseur de sociétés du Fortune 500 gagne en sérénité fiscale grâce à Avalara

Résultats

Conformité accrue

Systèmes intégrés

Processus améliorés

Présentation de l’entreprise

De la conception sur mesure et de l’ingénierie jusqu’à la fabrication, l’installation et la maintenance, Atlas prend en charge les projets de signalétique de marque de nombreuses enseignes nationales figurant au Fortune 500. Lorsque vous circulez et apercevez les enseignes de grandes marques nationales, quel que soit leur secteur d’activité, il y a de fortes chances qu’il s’agisse d’un projet réalisé par Atlas.

Défis fiscaux

Basée à West Palm Beach, en Floride, Atlas possède des sites dans tout le pays et dépose des déclarations fiscales dans plus de 50 juridictions réparties dans 47 États. Les taux et règles fiscales applicables à la signalétique sont complexes, car ils dépendent notamment du fait que l’enseigne soit fixée ou non à un bâtiment, de son mode de fixation et du caractère neuf ou existant du bâtiment. Et d’une juridiction à l’autre, la réglementation fiscale évolue constamment.

 

« Je recevais auparavant trois avis par semaine provenant de différentes juridictions du pays, annonçant de nouvelles modifications de leurs règles et taux de taxe sur les ventes », explique Gary Bennett, directeur financier. « Qui peut suivre un tel rythme ? »

 

Chaque année, l’équipe de Gary mettait manuellement à jour son tableau interne de taux fiscaux. Malgré cela, elle n’avait jamais la certitude que ses données étaient exactes dans toutes les juridictions à un instant donné. Malgré tous leurs efforts, Gary et son équipe savaient qu’ils percevaient et déclaraient probablement parfois les taxes de manière incorrecte. « Ce sentiment d’être constamment exposés au risque nous a poussés à rechercher une meilleure solution », se souvient Gary.

Pourquoi choisir Avalara ?

« Nous avons étudié plusieurs solutions avec l’objectif d’en trouver une capable de s’intégrer de manière fluide à notre système ERP installé sur site », explique Gary. Atlas utilise Aptean Made2Manage ERP, un système ERP largement utilisé par les entreprises manufacturières.

 

Progressive Edge, une société basée à Milwaukee qui accompagne les utilisateurs d’Aptean Made2Manage comme Atlas, avait déjà développé une intégration avec Avalara. Au final, c'est la capacité d'Avalara à s'intégrer à l'ERP Aptean Made2Manage qui en a fait le bon choix pour Atlas.

Intégration

« Progressive Edge aide régulièrement ses clients à déployer rapidement AvaTax », explique Greg Chapman, vice-président senior du développement commercial chez Avalara. « Les partenaires technologiques d’Avalara excellent dans la compréhension des besoins de leurs clients et dans le déploiement de solutions qui simplifient la conformité fiscale. À la clé : des économies de temps et d’argent, ainsi qu’une réduction des risques. »

Une fois Atlas passé à la dernière version d’Aptean Made2Manage ERP, il a suffi de peu de temps pour intégrer au système ERP sur site les calculs entièrement automatisés de taxe sur les ventes fournis par AvaTax. « Progressive Edge a vraiment fait un travail remarquable », déclare Gary. « La mise en œuvre a été extrêmement simple et tout fonctionne de manière parfaitement fluide. » 

 

Atlas utilise l'intégration avec AvaTax et Avalara Returns depuis l'été 2017.

« Nous recherchions davantage de précision et de sérénité, avec beaucoup moins d’efforts à fournir. Maintenant, il nous suffit d'appuyer sur un bouton. » Cela rend vraiment notre processus de collecte beaucoup plus fluide. »

  • — Gary Bennett 
  • Directeur financier

 

Résultats

Gary cite de nombreux avantages à utiliser le système entièrement connecté. Le principal est la réduction de l’exposition de l’entreprise aux erreurs de calcul de la taxe sur les ventes, puisque les taux disponibles dans AvaTax, solution basée dans le cloud, sont toujours à jour dans chaque juridiction.

« La valeur apportée est considérable », explique Gary. « Nous mobilisions l’équivalent d’un poste à temps plein uniquement pour essayer, avec des résultats variables, de nous assurer que les bons taux étaient appliqués. L’automatisation des calculs de la taxe sur les ventes et leur intégration à l'ERP Aptean Made2Manage nous ont permis de réaffecter cette énergie et ces efforts à des projets comptables plus importants. »

« Maintenant, il suffit d'appuyer sur un bouton. La réponse arrive en quelques secondes et elle est exacte. Cela rend vraiment notre processus de collecte beaucoup plus fluide. »

  • — Gary Bennett
  • Directeur financier

 

L’automatisation a également réduit les frictions dans le processus de vente et atténué certaines frustrations des responsables de programme d’Atlas comme de leurs clients. Avant la mise en place du nouveau système, lorsqu’un responsable de programme préparait un devis client, il devait appeler le service comptable pour obtenir les taux de taxe sur les ventes, puis saisir manuellement le taux dans le devis. Une fois le bon de commande émis, le chef de projet suivait le même processus pour créer la facture. Si le taux sur la facture ne correspondait pas au taux sur le devis, la facture serait probablement rejetée et le chef de projet devrait refaire le travail. « Maintenant, il suffit d'appuyer sur un bouton », dit Gary. « La réponse arrive en quelques secondes et elle est exacte. Cela rend vraiment notre processus de collecte beaucoup plus fluide. »

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