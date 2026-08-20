Atmos International (Atmos) est une entreprise leader dans la détection de fuites de pipelines, proposant une gamme de solutions logicielles et matérielles uniques qui ont permis à l'entreprise de connaître une croissance rapide depuis sa fondation en 1995. L'entreprise possède six bureaux au Royaume-Uni, aux États-Unis, au Costa Rica et en Chine. Ses clients opèrent dans les secteurs du pétrole, du gaz, de la chimie, de l'eau, de l'aviation et de l'exploitation minière, et sont répartis dans 60 pays.

L'équipe financière d'Atmos travaille avec Avalara depuis 2016, date à laquelle elle a choisi de déployer AvaTax pour relever le défi posé par la complexité croissante de la gestion de la taxe sur les ventes. L'amélioration de la précision et de la conformité étaient les objectifs commerciaux primordiaux.

Geoff Gill, responsable financier chez Atmos, explique : « Avant de commencer à travailler avec Avalara, nous gérions notre conformité fiscale à l'aide de feuilles de calcul et de données provenant de notre ERP Sage. Le processus était chronophage et, à mesure que l'entreprise se développait à l'international, nous avons reconnu la nécessité d'une solution automatisée pour garantir des calculs précis et nous aider à rester en conformité. »

Étant présents dans 14 États américains, gérer manuellement le nombre considérable de taux et de seuils serait extrêmement chronophage. L'utilisation d'AvaTax permet d'appliquer automatiquement le taux de taxe sur les ventes correct, et l'équipe est alertée lorsque les volumes de transactions approchent un niveau qui déclenchera un lien fiscal. Avec une croissance des ventes d'environ 20 % par an, l'automatisation est considérée comme la seule option viable.