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Atmos International recherche une solution de conformité fiscale irréprochable

Le cabinet d'ingénierie international a simplifié sa conformité en matière de taxe sur les ventes grâce à la suite de conformité cloud d'Avalara.

Présentation de l’entreprise

Atmos International (Atmos) est une entreprise leader dans la détection de fuites de pipelines, proposant une gamme de solutions logicielles et matérielles uniques qui ont permis à l'entreprise de connaître une croissance rapide depuis sa fondation en 1995. L'entreprise possède six bureaux au Royaume-Uni, aux États-Unis, au Costa Rica et en Chine. Ses clients opèrent dans les secteurs du pétrole, du gaz, de la chimie, de l'eau, de l'aviation et de l'exploitation minière, et sont répartis dans 60 pays.

 

L'équipe financière d'Atmos travaille avec Avalara depuis 2016, date à laquelle elle a choisi de déployer AvaTax pour relever le défi posé par la complexité croissante de la gestion de la taxe sur les ventes. L'amélioration de la précision et de la conformité étaient les objectifs commerciaux primordiaux.

 

Geoff Gill, responsable financier chez Atmos, explique : « Avant de commencer à travailler avec Avalara, nous gérions notre conformité fiscale à l'aide de feuilles de calcul et de données provenant de notre ERP Sage. Le processus était chronophage et, à mesure que l'entreprise se développait à l'international, nous avons reconnu la nécessité d'une solution automatisée pour garantir des calculs précis et nous aider à rester en conformité. »

 

Étant présents dans 14 États américains, gérer manuellement le nombre considérable de taux et de seuils serait extrêmement chronophage. L'utilisation d'AvaTax permet d'appliquer automatiquement le taux de taxe sur les ventes correct, et l'équipe est alertée lorsque les volumes de transactions approchent un niveau qui déclenchera un lien fiscal. Avec une croissance des ventes d'environ 20 % par an, l'automatisation est considérée comme la seule option viable.

« Alors que l'entreprise se développait à l'international, nous avons identifié le besoin d'une solution automatisée pour garantir des calculs précis et nous aider à rester en conformité. »

  • — Geoff Gill
  • Directeur des finances, Atmos International

 

Intégration Sage X3 simplifiée

L'équipe souhaitait une solution qui puisse s'intégrer au système ERP Sage X3. Le connecteur préconfiguré d’AvaTax a permis une mise en œuvre rapide et simple. La facilité d'utilisation était également importante, l'équipe ne voulait pas avoir à composer avec des fonctionnalités compliquées.

 

Geoff Gill poursuit : « Nous avons trouvé le logiciel très facile à configurer et à utiliser. Mon équipe a reçu une excellente formation d'Avalara, ce qui nous a permis d'être opérationnels immédiatement. Le logiciel fournit de nombreuses informations détaillées, l'interface utilisateur est bien conçue et il est facile d'extraire les rapports dont nous avons besoin. Le service d'assistance d'Avalara est toujours disponible si nous avons des questions spécifiques.

Service amélioré avec Avalara Returns et CertCapture

En 2020, Atmos a commencé à utiliser deux autres solutions cloud Avalara : Avalara Returns et CertCapture. Ces outils fonctionnent en parfaite synergie avec AvaTax pour assurer une conformité fiscale de bout en bout, du calcul de la taxe sur les ventes et de la gestion des certificats d'exonération au dépôt et au reversement des taxes dues.

 

Le fait de travailler avec un partenaire de confiance permet à Geoff et à son équipe de se consacrer à d’autres tâches à plus forte valeur ajoutée, sans lien avec la conformité fiscale, avec l’assurance que le logiciel d’Avalara est aussi robuste et fiable que les propres solutions d’ingénierie d’Atmos. 

« Nous avons trouvé le logiciel très facile à configurer et à utiliser. Mon équipe a reçu une excellente formation d'Avalara, ce qui nous a permis d'être opérationnels immédiatement. »

  • — Geoff Gill
  • Directeur financier, Atmos International

 

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