The Mesa Group, le partenaire de Bartlett Bearing pour ses systèmes d’information, a présenté plusieurs solutions susceptibles d’alléger la gestion complexe de la taxe sur les ventes. L’un des principaux critères de sélection était la capacité à s’intégrer à Iptor DC1, le système ERP de Bartlett Bearing, ce qui a permis de réduire encore le nombre de solutions envisagées.
Avec six établissements, l’entreprise se préoccupait également de la continuité d’activité et de la reprise après sinistre. « Si notre site de Philadelphie partait en fumée, pourrions-nous reprendre nos activités sous 24 ou 48 heures ? », s’interroge Sarah.
En définitive, Bartlett Bearing recherchait une solution qui ne soit pas liée à un site physique unique. La suite cloud de conformité fiscale d’Avalara s’est donc imposée comme une évidence.