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Témoignages clients

Bartlett Bearing Company réduit les frictions liées à la conformité fiscale

Résultats

Processus améliorés

Conformité accrue

Systèmes intégrés

Présentation de l’entreprise

En 1951, Thomas Bartlett a commencé à vendre des roulements depuis le coffre de sa voiture, utilisant son garage comme entrepôt. Par la suite, sa fille Gayle a repris l’entreprise et l’a développée jusqu’à compter six établissements aux États-Unis. Aujourd’hui, Bartlett Bearing Company distribue des roulements et d’autres composants de transmission de puissance à des ateliers de réparation de moteurs dans tout le pays.

Défis fiscaux

Malgré sa croissance impressionnante, Bartlett Bearing reste à ce jour une entreprise familiale. « L'un de nos vice-présidents est ici depuis plus de 40 ans », déclare Sarah Musser, directrice des opérations de l'entreprise et fille de Gayle. « Ce sont la croissance de l’entreprise et l’évolution rapide de la fiscalité qui nous ont poussés à adopter une approche plus moderne de la gestion des taxes », explique Sarah.

 

La gestion documentaire constituait un défi majeur pour Sarah et son équipe. « La grande majorité de nos clients sont exonérés de taxe », explique-t-elle. « Stocker les certificats, les tenir à jour et les classer représentait une charge de travail considérable. Et puis, il y a toute la complexité de la taxe sur les ventes en général… Je pense qu’il est impossible pour une seule personne de suivre des taux qui changent en permanence. »

Pourquoi choisir Avalara ?

The Mesa Group, le partenaire de Bartlett Bearing pour ses systèmes d’information, a présenté plusieurs solutions susceptibles d’alléger la gestion complexe de la taxe sur les ventes. L’un des principaux critères de sélection était la capacité à s’intégrer à Iptor DC1, le système ERP de Bartlett Bearing, ce qui a permis de réduire encore le nombre de solutions envisagées.

 

Avec six établissements, l’entreprise se préoccupait également de la continuité d’activité et de la reprise après sinistre. « Si notre site de Philadelphie partait en fumée, pourrions-nous reprendre nos activités sous 24 ou 48 heures ? », s’interroge Sarah.

 

En définitive, Bartlett Bearing recherchait une solution qui ne soit pas liée à un site physique unique. La suite cloud de conformité fiscale d’Avalara s’est donc imposée comme une évidence.

Intégrations

Grâce à l’intégration préconfigurée entre Avalara et Iptor, développée par The Mesa Group, la mise en œuvre a été relativement simple, même si elle n’a pas été totalement exempte de difficultés, se souvient Sarah. La plupart des défis concernaient la mise en ordre des données de l'entreprise. Les certificats d’exonération, par exemple, devaient être mis à jour, et certaines données d’adresse des clients de Bartlett ont dû être validées à l’aide d’Avalara AvaTax.

 

Tout le travail de mise en œuvre a été résolu grâce à l'aide experte d'Avalara et de The Mesa Group. Bartlett Bearing a mis en service Avalara AvaTax, Avalara Returns et Avalara CertCapture, tous intégrés à Iptor.

« L'automatisation de ces processus est essentielle pour accompagner la poursuite de notre croissance. »

  • — Sarah Musser
  • Responsable des opérations

Résultats

Ce que Sarah apprécie le plus, c’est la tranquillité d’esprit apportée par l’automatisation et par un niveau de précision accru, aujourd’hui comme pour l’avenir. « L’automatisation de ces processus est essentielle pour accompagner la poursuite de notre croissance », explique Sarah « Et le calendrier Avalara nous prévient suffisamment à l’avance lorsqu’un certificat client arrive à expiration, ce qui nous permet d’anticiper et de contacter le client avant l’échéance.

« Je n’imagine pas revenir à notre ancienne façon de travailler. Aujourd’hui, cela représenterait un poste à temps plein pour une ou deux personnes, et la perspective d’un contrôle fiscal serait particulièrement stressante si toutes nos informations n’étaient pas exactes, parfaitement cohérentes et immédiatement disponibles. »

  • 4— Sarah Musser
  • Responsable des opérations

Sarah a également découvert les avantages d'Avalara University, qui propose des modules de formation sur les produits qu'elle utilise régulièrement. « Comme nous sommes une petite équipe, avoir une référence sur le fonctionnement des produits a été incroyablement utile », explique-t-elle.

 

Dans le cadre de ses fonctions, Sarah se rend régulièrement dans les différents établissements de l’entreprise. « Il est beaucoup plus simple de suivre la conformité fiscale, où que je sois », explique-t-elle. « Je n’imagine pas revenir à notre ancienne façon de travailler. Aujourd’hui, cela représenterait un poste à temps plein pour une ou deux personnes, et la perspective d’un contrôle fiscal serait particulièrement stressante si toutes nos informations n’étaient pas exactes, parfaitement cohérentes et immédiatement disponibles. »

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