Sarah a également découvert les avantages d'Avalara University, qui propose des modules de formation sur les produits qu'elle utilise régulièrement. « Comme nous sommes une petite équipe, avoir une référence sur le fonctionnement des produits a été incroyablement utile », explique-t-elle.

Dans le cadre de ses fonctions, Sarah se rend régulièrement dans les différents établissements de l’entreprise. « Il est beaucoup plus simple de suivre la conformité fiscale, où que je sois », explique-t-elle. « Je n’imagine pas revenir à notre ancienne façon de travailler. Aujourd’hui, cela représenterait un poste à temps plein pour une ou deux personnes, et la perspective d’un contrôle fiscal serait particulièrement stressante si toutes nos informations n’étaient pas exactes, parfaitement cohérentes et immédiatement disponibles. »