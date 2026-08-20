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Témoignages clients

Berkshire Blanket & Home Co. gagne en confort grâce à l’automatisation de la taxe sur les ventes

Résultats

Processus améliorés

Conformité accrue

Favoriser la croissance

Présentation de l’entreprise

Fondée en 1993, Berkshire Blanket & Home Co. est la plus grande entreprise de sa catégorie. Elle a fourni plus de 130 millions de couvertures, plaids et autres articles textiles haut de gamme pour la maison aux plus grands détaillants du monde entier.

Défis fiscaux

Lorsque Berkshire vendait principalement à des détaillants exonérés de taxe, l’entreprise pouvait gérer manuellement ses obligations en matière de taxe sur les ventes à l’aide d’une matrice développée en interne. Mais lorsque l'entreprise s'est sérieusement lancée dans le commerce électronique grand public, elle a rapidement constaté que sa matrice était un moyen risqué et inefficace de gérer la taxe sur les ventes.

 

« C’est moi qui ai compliqué les choses pour que nous puissions stocker des produits et vendre une seule couverture à un seul client à la fois », plaisante Emily Pfeiffer, vice-présidente du marketing et du numérique, recrutée spécialement pour développer l’activité de vente en ligne de l’entreprise. « Je n’étais pas la personne préférée de l’équipe financière. »

 

Emily savait que la « flexibilité » du système existant impliquait en réalité énormément de travail manuel, notamment parce que les taux de taxe, les règles fiscales et les échéances déclaratives variaient considérablement d’une juridiction à l’autre.

« Très rapidement, nous avons ajouté de nouveaux entrepôts, développé notre activité sur Amazon.com et recruté des collaborateurs à distance dans de nouveaux États, ce qui a encore complexifié nos obligations fiscales. »

  • — Emily Pfeiffer
  • Vice-président du marketing et du numérique

 

« Cela se complique vite, surtout pour une activité principale qui repose entièrement sur la vente en gros », explique-t-elle. « Très rapidement, nous avons ajouté de nouveaux entrepôts, développé notre activité sur Amazon.com et recruté des collaborateurs à distance dans de nouveaux États, ce qui a encore complexifié nos obligations fiscales. »

 

Lorsque l’entreprise a migré vers une nouvelle plateforme de commerce électronique, Emily a compris que l’ancienne matrice de taxe sur les ventes avait fait son temps. « Nous avons dû trouver un nouveau système pour gérer la taxe », dit-elle.

Pourquoi choisir Avalara ?

Emily n'a pas mis longtemps à choisir la suite de produits Avalara comme solution idéale. Elle l’avait déjà utilisée dans le cadre de fonctions précédentes au sein d’une autre entreprise. « AvaTax, en particulier, est la Rolls-Royce de sa catégorie, et ce depuis des années », explique-t-elle. « C’est la solution à choisir lorsque vous voulez tout simplement que la gestion des taxes soit prise en charge. »

 

Mais la complexité fiscale de Berkshire ne s’arrêtait pas à la détermination et au calcul des taxes. Pour son activité de vente en gros, l’un des principaux enjeux de conformité concernait la collecte, le stockage, la gestion et le renouvellement des certificats d’exonération. Berkshire a donc associé Avalara CertCapture à AvaTax afin d’automatiser également ces processus.

« Grâce à Avalara, je n’ai pas besoin d’embaucher quelqu’un uniquement pour surveiller et ajuster nos paramètres fiscaux. Aucun d’entre nous n’a envie de s’occuper de cela, et nous sommes ravis de pouvoir faire confiance à Avalara pour le faire à notre place. »

  • — Emily Pfieffer, Vice-présidente,
  • Marketing et numérique

 

Intégrations

Les produits Avalara s'intègrent parfaitement aux systèmes de commerce électronique et de gestion des commandes de l'entreprise.

 

« Tout est parfaitement fluide. Nous avons d’ailleurs récemment migré notre plateforme de commerce électronique vers Shopify Plus. L’un des critères déterminants de cette décision a été son intégration native avec les logiciels Avalara », explique Emily. « Nous avons effectué la configuration une seule fois, et depuis, nous n’avons plus à nous en préoccuper. Pendant la transition, Avalara s’est également révélé être un partenaire encore plus présent que nous ne l’avions imaginé, en nous apportant tout le soutien dont nous avions besoin. »

Résultats

Emily évoque avec enthousiasme la réduction des risques, la baisse du niveau de stress de son équipe et la tranquillité d’esprit qu’Avalara leur a apportée. Mais l’impact le plus important réside peut-être dans les possibilités qu’Avalara ouvre pour l’avenir de l’entreprise.

 

« Nous avons des objectifs de croissance très ambitieux », explique-t-elle. « Notre capacité à atteindre les volumes que nous prévoyons dépendra entièrement de la capacité d’Avalara à accompagner notre développement. Je peux affirmer en toute sincérité qu’Avalara nous permettra de soutenir cette croissance, parce que nous savons que nous sommes couverts. »

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