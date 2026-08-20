Emily n'a pas mis longtemps à choisir la suite de produits Avalara comme solution idéale. Elle l’avait déjà utilisée dans le cadre de fonctions précédentes au sein d’une autre entreprise. « AvaTax, en particulier, est la Rolls-Royce de sa catégorie, et ce depuis des années », explique-t-elle. « C’est la solution à choisir lorsque vous voulez tout simplement que la gestion des taxes soit prise en charge. »

Mais la complexité fiscale de Berkshire ne s’arrêtait pas à la détermination et au calcul des taxes. Pour son activité de vente en gros, l’un des principaux enjeux de conformité concernait la collecte, le stockage, la gestion et le renouvellement des certificats d’exonération. Berkshire a donc associé Avalara CertCapture à AvaTax afin d’automatiser également ces processus.