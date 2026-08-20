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Connaissance client

BIC offre une expérience d'achat B2B fluide à ses clients

L’intégration transparente d’AvaTax avec Magento simplifie la vente de produits personnalisés en Amérique du Nord auprès de clients aux dispositifs d’exonération complexes.

Présentation de l’entreprise

BIC est une multinationale industrielle surtout connue pour ses produits de consommation jetables, tels que les stylos, les rasoirs et les briquets. Fondée en France en 1945, l’entreprise réalise aujourd’hui un chiffre d’affaires annuel de 1,6 milliard d’euros. Le siège de BIC se trouve désormais à Shelton, dans le Connecticut, et son activité de production est mondiale, avec 25 usines réparties dans le monde entier.

 

Aux États-Unis, BIC possède une importante activité de commerce électronique B2B, fournissant des briquets personnalisés à de grandes marques, à des conférences et au secteur de l'hôtellerie. L'acquisition en 2020 d'un autre fabricant de briquets a permis à BIC d'augmenter considérablement son offre, et les ventes ont progressé en conséquence.

Le calcul manuel devient lourd, risqué et non évolutif

Jusqu’en 2020, l’équipe financière de BIC calculait encore manuellement le taux de taxe sur les ventes applicable à chaque commande, tout en tenant à jour des listes de taux par État, comté et ville. Mais, avec plus de 12 000 juridictions fiscales aux États-Unis et des taux qui changent fréquemment, essayer de suivre la myriade de taux et de règles s'avérait être une tâche impossible. Même l’utilisation des codes postaux pour calculer la taxe sur les ventes peut entraîner des erreurs : BIC a constaté que le taux pouvait être différent d’un côté d’une rue à l’autre.

 

À cette charge administrative s’ajoutait l’exigence de transparence des coûts formulée par les clients professionnels de BIC, qui rendait indispensable l’émission de factures détaillant intégralement la taxe sur les ventes. Environ 70 % des clients professionnels bénéficiaient d'exonérations de taxe sur les ventes, ce qui compliquait encore davantage les transactions. De nombreuses commandes ont dû être ajustées manuellement pour s'adapter à la situation particulière de chaque vendeur.

« AvaTax est la Rolls-Royce du calcul des taxes, c'était donc un choix évident »

  • — Davide Moncalvo
  • Analyste commercial principal, BIC

 

Résultats

C’est à ce moment-là que BIC a décidé qu’il était temps d’automatiser sa conformité en matière de taxe sur les ventes afin de permettre à son activité nord-américaine de se développer plus efficacement. L’équipe chargée de trouver un partenaire technologique savait qu’AvaTax d’Avalara pouvait résoudre la problématique de calcul de la taxe sur les ventes de BIC. Le choix de cette solution cloud s’est donc imposé naturellement. « AvaTax est la Rolls-Royce du calcul des taxes, c'était donc un choix évident », déclare Davide Moncalvo, analyste commercial senior.

 

AvaTax calcule les droits et taxes en temps réel au point de vente et les collecte au moment du paiement, ce qui réduit le risque de pénalités coûteuses, de retards douaniers et de mauvaises surprises pour les clients confrontés à des frais inattendus. La solution permet également aux vendeurs de gérer les certificats d’exonération afin de s’assurer du respect des exigences de conformité. Pouvoir produire des rapports et justifier les exonérations appliquées est essentiel en cas de contrôle.

AvaTax et Magento créent une plateforme B2B puissante

Grâce aux connecteurs préconfigurés avec le système ERP de BIC, Magento 2, la mise en œuvre d’AvaTax a été simple. Davide s'en est occupé lui-même. « Avalara fournit une excellente documentation, si bien que la mise en service du système a été assez simple : il s’est intégré directement. AvaTax est intuitif et facile à utiliser. J’ai dû configurer de nombreuses règles personnalisées, dont certaines étaient assez complexes, mais l’équipe d’assistance d’Avalara était disponible pour m’aider. »

« Avalara fournit une excellente documentation, si bien que la mise en service du système a été assez simple : il s’est intégré directement. AvaTax est intuitif et facile à utiliser. »

  • — Davide Moncalvo
  • Analyste métier senior, BIC

 

Il ajoute : « Lorsque je configurais le système, j’ai effectué de nombreux tests pour vérifier que les bons taux de taxe étaient bien calculés. Je voulais être certain que nous puissions avoir une confiance totale dans le logiciel. J'ai testé des dizaines de lieux, en me concentrant sur ceux dont les règles en matière de taxe sur les ventes sont particulièrement complexes. AvaTax a réussi le test à chaque fois. »

 

Le système intégré a créé une puissante plateforme e-commerce pour BIC. AvaTax et Magento collaborent pour offrir une expérience très fluide aux entreprises comme aux particuliers. Les clients professionnels de BIC peuvent saisir les numéros de leurs certificats d'exonération dans leurs dossiers de compte. Avalara les conserve dans Magento et les rend facilement accessibles au moment du paiement pour l'exonération de la taxe sur les ventes. Pour les clients récurrents, passer commande devient ainsi un jeu d’enfant.

 

Davide déclare : « Les ventes B2B sont peut-être moins nombreuses que les ventes B2C, mais les commandes sont d’une valeur beaucoup plus élevée. Il est donc essentiel de simplifier l’achat auprès de BIC pour nos clients professionnels. ».

« Lorsque je configurais le système, j’ai effectué de nombreux tests pour vérifier que les bons taux de taxe étaient bien calculés. J'ai testé des dizaines de lieux, en me concentrant sur ceux dont les règles en matière de taxe sur les ventes sont particulièrement complexes. AvaTax a réussi le test à chaque fois. »

Bien qu’AvaTax puisse gérer automatiquement jusqu’à 1 000 certificats, Davide prévoit que BIC devra peut-être bientôt ajouter Avalara Exemption Certificate Management à sa pile technologique. Cette solution permettrait de gérer le nombre croissant de ventes exonérées et d’ajouter des mesures de conformité supplémentaires, comme la gestion du renouvellement des certificats et des validations complémentaires.

 

Aujourd’hui, BIC est immatriculée à la taxe sur les ventes dans les 50 États américains et dans 9 provinces canadiennes. L’entreprise utilise AvaTax pour ses ventes B2B et B2C aux États-Unis, ainsi que pour ses ventes B2B au Canada.

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