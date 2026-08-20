Il ajoute : « Lorsque je configurais le système, j’ai effectué de nombreux tests pour vérifier que les bons taux de taxe étaient bien calculés. Je voulais être certain que nous puissions avoir une confiance totale dans le logiciel. J'ai testé des dizaines de lieux, en me concentrant sur ceux dont les règles en matière de taxe sur les ventes sont particulièrement complexes. AvaTax a réussi le test à chaque fois. »

Le système intégré a créé une puissante plateforme e-commerce pour BIC. AvaTax et Magento collaborent pour offrir une expérience très fluide aux entreprises comme aux particuliers. Les clients professionnels de BIC peuvent saisir les numéros de leurs certificats d'exonération dans leurs dossiers de compte. Avalara les conserve dans Magento et les rend facilement accessibles au moment du paiement pour l'exonération de la taxe sur les ventes. Pour les clients récurrents, passer commande devient ainsi un jeu d’enfant.

Davide déclare : « Les ventes B2B sont peut-être moins nombreuses que les ventes B2C, mais les commandes sont d’une valeur beaucoup plus élevée. Il est donc essentiel de simplifier l’achat auprès de BIC pour nos clients professionnels. ».