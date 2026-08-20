BIC est une multinationale industrielle surtout connue pour ses produits de consommation jetables, tels que les stylos, les rasoirs et les briquets. Fondée en France en 1945, l’entreprise réalise aujourd’hui un chiffre d’affaires annuel de 1,6 milliard d’euros. Le siège de BIC se trouve désormais à Shelton, dans le Connecticut, et son activité de production est mondiale, avec 25 usines réparties dans le monde entier.
Aux États-Unis, BIC possède une importante activité de commerce électronique B2B, fournissant des briquets personnalisés à de grandes marques, à des conférences et au secteur de l'hôtellerie. L'acquisition en 2020 d'un autre fabricant de briquets a permis à BIC d'augmenter considérablement son offre, et les ventes ont progressé en conséquence.