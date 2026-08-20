L'automatisation de la conformité fiscale a apporté la tranquillité d'esprit à Robin. « Je ne perds plus le sommeil à craindre des déclarations fiscales tardives ou incorrectes, ni les pénalités associées », dit-elle. « Et Avalara nous tient informés des changements d’exigences. »

Robin apprécie également les économies de temps et de main-d'œuvre. « Je n'imagine pas combien d'heures il faudrait à une personne pour trier toutes les taxes applicables pour autant de villes, de comtés et d'États. »

« Nous avons demandé à notre cabinet comptable de nous immatriculer auprès de l'État de Californie. Lorsque nous avons vérifié, nous avons constaté qu’Avalara Business Licensing avait déjà effectué la majorité des immatriculations, et qu’Avalara nous facturait deux fois moins cher que notre cabinet comptable.