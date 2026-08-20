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Témoignages clients

Avec Avalara, Boll & Branch fait les choses dans les règles

Résultats

Processus améliorés

Conformité accrue

Présentation de l’entreprise

Boll & Branch a été fondée en 2014 avec une mission simple : fabriquer des draps agréables à tous points de vue. La vision de l'entreprise a évolué depuis, ajoutant des vêtements et des accessoires à sa gamme, mais l'esprit dans lequel la société a été fondée demeure. 

 

L’ensemble de l’activité, de l’approvisionnement en matières et teintures biologiques à la conception de produits de qualité exceptionnelle, faits pour durer et se transmettre, est guidé par des exigences de qualité, de durabilité, d’authenticité et de commerce équitable. Boll & Branch applique le principe suivant : Nous ne choisissons pas la facilité. Nous faisons ce qui est juste.

Défis fiscaux

Le site web de l’entreprise a été lancé en février 2014. À l'époque, leur siège social était situé dans le New Jersey et ils possédaient un entrepôt en Californie. « Déposer des déclarations dans seulement deux États était un processus très pénible, surtout pour la Californie, qui est probablement l'État le plus compliqué », se souvient Robin Hecht, le contrôleur de l'entreprise.

 

Le processus consistait à générer des rapports à partir de la plateforme de cartes de crédit, puis à transférer manuellement ces données dans les formulaires de déclaration pour chaque État. « Je redoutais chaque fois le moment où je devais remplir l’une de ces déclarations », explique Robin.

 

En 2018, la décision de la Cour suprême des États-Unis dans l'affaire South Dakota v. Wayfair, Inc. a ouvert la voie à une obligation fiscale supplémentaire pour Boll & Branch. Le premier avis de taxe sur les ventes que l'entreprise a reçu à la suite de la décision Wayfair provenait de l'État de Washington. « C’est là que tout s’est enchaîné », explique Robin.  

 

Après avoir consulté son cabinet d'expertise comptable externe, Robin les a engagés pour commencer une étude des liens fiscaux de l'entreprise alors que les avis de taxe sur les ventes commençaient à affluer d'autres États. Alors que les premiers avis commençaient à arriver, Robin a commencé à s'immatriculer en ligne auprès de chaque État, et son petit service s’est rapidement retrouvé débordé.

Pourquoi choisir Avalara ?

En 2016, Boll & Branch a transféré sa plateforme de cartes de crédit vers Shopify. La plateforme a intégré Avalara pour gérer le calcul des taxes sur les ventes en tant que fonction embarquée, offrant aux clients une interface unique et une seule facture. Robin a choisi l’option complémentaire permettant à Avalara de déposer les déclarations fiscales de l’entreprise.

 

Après avoir appris qu'Avalara pouvait gérer les immatriculations auprès des États, Robin a également choisi d'utiliser ce service.

« Je ne perds plus le sommeil à craindre des déclarations fiscales tardives ou incorrectes, ni les pénalités associées, et Avalara nous tient à jour à mesure que les exigences évoluent. »

  • — Robin Hecht
  • Contrôleuse

 

Résultats

L'automatisation de la conformité fiscale a apporté la tranquillité d'esprit à Robin. « Je ne perds plus le sommeil à craindre des déclarations fiscales tardives ou incorrectes, ni les pénalités associées », dit-elle. « Et Avalara nous tient informés des changements d’exigences. » 

 

Robin apprécie également les économies de temps et de main-d'œuvre. « Je n'imagine pas combien d'heures il faudrait à une personne pour trier toutes les taxes applicables pour autant de villes, de comtés et d'États. »

 

« Nous avons demandé à notre cabinet comptable de nous immatriculer auprès de l'État de Californie. Lorsque nous avons vérifié, nous avons constaté qu’Avalara Business Licensing avait déjà effectué la majorité des immatriculations, et qu’Avalara nous facturait deux fois moins cher que notre cabinet comptable.

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