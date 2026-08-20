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Témoignages clients

Bottomline Technologies automatise le calcul et la déclaration de la taxe sur les ventes

Bottomline Technologies
Video: Bottomline Technologies saves time by automating tax compliance with Avalara

Résultats

Conformité accrue

Expertise fiscale

Économies de coûts

Processus améliorés

Présentation de l’entreprise

Bottomline Technologies simplifie, optimise et sécurise les paiements professionnels complexes pour des milliers d'entreprises dans 92 pays. Les entreprises et les banques s'appuient sur les solutions SaaS de Bottomline pour leurs paiements nationaux et internationaux, la gestion de leur trésorerie, la conformité réglementaire, et bien plus encore.

Défis fiscaux

« Comme de nombreuses entreprises, Bottomline avait du mal à suivre l’évolution constante des taux de taxe sur les ventes aux différents échelons régionaux et locaux. « Devoir rechercher une adresse précise sur Google pour déterminer tous les taux de taxe applicables est un vrai casse-tête, explique Courtney Sullivan, comptable fiscaliste de l’entreprise. Et avec les taux qui changent constamment, il est très difficile de rester à jour manuellement. » C’est comme gravir une montagne dont le sommet s’éloigne sans cesse. »

 

Et selon Courtney, les difficultés ne s’arrêtent pas là. « Il faut ensuite gérer des échanges incessants en interne, voire avec les clients, car les taux peuvent être erronés et les taxes mal calculées ou perçues », explique-t-elle. « Si le taux appliqué n’était pas le bon, nous devions alors prendre la différence à notre charge. Le processus était très manuel et chronophage, cela prenait des heures chaque jour. »

Pourquoi choisir Avalara ?

Bottomline a choisi Avalara lors de sa mise à niveau vers Microsoft Dynamics AX. « Nous avions entendu dire beaucoup de bien d’Avalara et nous savions que la solution s’intégrait nativement à Dynamics AX », explique Courtney. « Tout s'est déroulé sans accroc, et les équipes d'Avalara nous ont accompagnés à chaque étape, rendant le processus d'autant plus agréable. »

 

« Avalara Returns est une autre raison pour laquelle Bottomline a choisi Avalara plutôt que tous les concurrents », poursuit Courtney. « Les déclarations sont générées automatiquement et déposées en notre nom. » 

« Avalara a considérablement simplifié et accéléré mon travail, me faisant gagner plusieurs heures chaque jour. […] La solution vous libère du poids de la conformité fiscale. »

  • — Courtney Sullivan
  •     Comptable fiscaliste

 

Résultats

« Utiliser Avalara a été sans aucun doute la meilleure décision pour notre équipe », rapporte Courtney. « Avalara a rendu mon travail beaucoup plus simple et rapide, me faisant gagner des heures chaque jour. » En cas de modification d’un taux de taxe sur les ventes ou de la législation, nous n’avons pas à nous en soucier : Avalara s’en charge automatiquement pour nous. L'équipe commerciale peut désormais générer des factures avec des tarifs en temps réel. »

 

Courtney cite un autre avantage majeur de l'utilisation d'Avalara : ses robustes capacités de reporting. « Le niveau de détail fourni est remarquable et facilite considérablement les rapprochements », dit-elle. « J’utilise Avalara tous les jours, pour pratiquement tout ce que je fais. »

 

« À toutes les personnes qui envisagent d’adopter Avalara, je dirais simplement : lancez-vous », conclut Courtney. « Prenez dès maintenant une longueur d’avance dans la gestion de vos taxes sur les ventes et exploitez tout le potentiel d’Avalara. Cela vous décharge de la conformité. Nous pouvons désormais prendre davantage de recul et nous concentrer sur les sujets qui nécessitent vraiment notre attention. » 

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