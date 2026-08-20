Bottomline Technologies

« Utiliser Avalara a été sans aucun doute la meilleure décision pour notre équipe », rapporte Courtney. « Avalara a rendu mon travail beaucoup plus simple et rapide, me faisant gagner des heures chaque jour. » En cas de modification d’un taux de taxe sur les ventes ou de la législation, nous n’avons pas à nous en soucier : Avalara s’en charge automatiquement pour nous. L'équipe commerciale peut désormais générer des factures avec des tarifs en temps réel. »

Courtney cite un autre avantage majeur de l'utilisation d'Avalara : ses robustes capacités de reporting. « Le niveau de détail fourni est remarquable et facilite considérablement les rapprochements », dit-elle. « J’utilise Avalara tous les jours, pour pratiquement tout ce que je fais. »

« À toutes les personnes qui envisagent d’adopter Avalara, je dirais simplement : lancez-vous », conclut Courtney. « Prenez dès maintenant une longueur d’avance dans la gestion de vos taxes sur les ventes et exploitez tout le potentiel d’Avalara. Cela vous décharge de la conformité. Nous pouvons désormais prendre davantage de recul et nous concentrer sur les sujets qui nécessitent vraiment notre attention. »