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Scouting America

Résultats

Conformité accrue

Exonérations gérées

Processus améliorés

Économies de coûts

Présentation de l’entreprise

Fondée en 1910, l'association Scouting America, anciennement connue sous le nom de Boy Scouts, continue d’inspirer les jeunes générations en développant leur leadership, leur sens des responsabilités et leur caractère, à travers des expériences en plein air et l’apprentissage de compétences essentielles. Forte d’une équipe d’environ 250 collaborateurs, l’organisation conçoit et développe des programmes ensuite déployés à travers tout le pays par son réseau d'antennes locales et de bénévoles.

 

Tout ce dont les antennes locales et leurs scouts ont besoin, livres, insignes, uniformes et équipements, est disponible à l’achat en ligne sur www.scouting.org.

Défis fiscaux

Scouting America utilisait deux systèmes différents de conformité fiscale, l'un lié à un système de point de vente pour les ventes externes, et l'autre lié à un système de point de vente pour les ventes internes.

 

Le système de conformité fiscale lié aux ventes externes posait tout particulièrement problème. « J'étais vraiment mécontente de la façon dont cela fonctionnait », déclare Marnie Harris, qui dirige l'équipe fiscale de l'organisation depuis près de 40 ans. Je passais beaucoup de temps chaque mois à résoudre des problèmes. »

 

« Je devais sortir des cartons, télécharger des rapports et collecter des données provenant de systèmes disparates », dit-elle.

 

« En 2011, j'ai commencé à chercher un meilleur système. Quand j'ai découvert Avalara, j'ai tout de suite était séduite par le produit. »

Pourquoi choisir Avalara ?

Marnie a été impressionnée par la fiabilité des calculs d'AvaTax et sa capacité à prendre en charge les exceptions spéciales, comme les codes GSC, pour les organisations à but non lucratif. Parallèlement, Scouting America était en train de migrer vers un nouveau système de point de vente, Mi9 Retail. Ils ont également pu utiliser AvaTax pour leurs ventes e-commerce via Magento 2 et pour les camps nationaux via le logiciel Big Commerce.

« Les rapports qui prenaient quatre jours ne prennent plus qu’une journée, ce qui représente une économie minimale de trois jours par mois. »

  • — Marnie Harris
  • Responsable d'équipe fiscale

 

Résultats

Depuis la mise en place d’AvaTax et de CertCapture, Marnie constate qu’il est devenu beaucoup plus simple de répondre aux contrôles fiscaux. « Les rapports dont j'ai besoin sont enregistrés, il me suffit donc de sélectionner les périodes nécessaires », explique-t-elle. « Tous nos certificats sont en ligne. Tout est au même endroit. »

 

Outre la facilité accrue, Marnie affirme que lors d'un récent audit, Scouting America ne devait pas un centime.

 

« Mois après mois, je gagne un temps fou », ajoute-t-elle. Les rapports qui prenaient quatre jours à être générés prennent maintenant moins d'une journée, ce qui représente une économie minimale de trois jours par mois. Mon échéance tombe le 4 de chaque mois et, auparavant, je devais souvent travailler jusqu’à la dernière heure pour la respecter. Maintenant, j'ai fini le deuxième jour. »

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