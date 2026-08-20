Depuis la mise en place d’AvaTax et de CertCapture, Marnie constate qu’il est devenu beaucoup plus simple de répondre aux contrôles fiscaux. « Les rapports dont j'ai besoin sont enregistrés, il me suffit donc de sélectionner les périodes nécessaires », explique-t-elle. « Tous nos certificats sont en ligne. Tout est au même endroit. »

Outre la facilité accrue, Marnie affirme que lors d'un récent audit, Scouting America ne devait pas un centime.

« Mois après mois, je gagne un temps fou », ajoute-t-elle. Les rapports qui prenaient quatre jours à être générés prennent maintenant moins d'une journée, ce qui représente une économie minimale de trois jours par mois. Mon échéance tombe le 4 de chaque mois et, auparavant, je devais souvent travailler jusqu’à la dernière heure pour la respecter. Maintenant, j'ai fini le deuxième jour. »