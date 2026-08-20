« L’un des principaux avantages d’AvaTax est la confiance que la solution nous apporte pour poursuivre notre croissance », explique Joanne. Que nous ajoutions de nouveaux États, de nouveaux services ou les deux à la fois, savoir que nous pouvons gérer les conséquences fiscales avec Avalara nous permet de nous développer sereinement. Nous pouvons respecter nos obligations de manière proactive et dans les délais, plutôt que de devoir régulariser notre situation après coup.
Joanne apprécie également le coût abordable, la précision et la facilité d’utilisation d’AvaTax, ainsi que ses puissantes fonctionnalités de reporting.
« AvaTax nous fournit les outils nécessaires pour suivre notre activité », explique-t-elle. « Sans AvaTax, déterminer si nous avons atteint les seuils créant un lien économique dans les autres États serait un processus manuel, fastidieux et très chronophage pour nos équipes. »