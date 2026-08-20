BRANY avait besoin qu’Avalara AvaTax s’intègre à sa plateforme de commerce électronique ainsi qu’à QuickBooks Desktop, utilisé par l’entreprise pour facturer ses services de formation en ligne. « L'intégration de QuickBooks a été très, très facile », déclare Joanne. « Deux réunions ont suffi. Et si nous en avons eu besoin de deux, c’est uniquement parce qu’il fallait franchir les pare-feu du prestataire tiers qui héberge l’ensemble de notre infrastructure informatique. »

L'intégration avec le système de commerce électronique de BRANY a pris un peu plus de temps. Selon Joanne, « Nous avons dû analyser l’ensemble de nos services et les associer avec précision aux règles d’assujettissement de chaque État. Par exemple, la Virginie-Occidentale considère les formations en ligne comme taxables, sauf lorsqu’elles bénéficient d’une reconnaissance au titre de la formation continue. Certaines de nos formations disposent de cette accréditation, d’autres non. Il était essentiel, dès le départ, de veiller à ce que ce type de paramétrage spécifique soit correctement réalisé. L’équipe Avalara nous a beaucoup aidés en nous guidant tout au long du processus. Une fois ce travail effectué, l’intégration technique a été très simple.