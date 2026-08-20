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Commerce de détail et commerce électronique

BRANY International tire parti de l'automatisation de la taxe sur les ventes

Résultats

Conformité accrue

Systèmes intégrés

Présentation de l’entreprise

Biomedical Research Alliance of New York (BRANY) propose des services qui aident les promoteurs d’études scientifiques et les chercheurs à mener efficacement leurs essais cliniques ainsi que les examens réalisés par les comités et instances compétents. À sa création, BRANY travaillait principalement avec des hôpitaux et des centres médicaux universitaires de la région métropolitaine de New York. Aujourd’hui, l’organisation collabore avec des équipes et des organismes dans tous les États-Unis.

Défis fiscaux

Deux acquisitions stratégiques ont permis à l’organisation de se développer dans la formation en ligne consacrée à la recherche clinique et aux sciences sociales et comportementales, ainsi que dans le conseil, sur site et à distance, destiné aux programmes de conformité de la recherche. Ces nouveaux services ont ouvert à BRANY de nouveaux marchés géographiques, mais aussi accru la complexité, notamment en matière d’assujettissement à la taxe.

 

« Ces deux acquisitions nous ont donné une dimension nationale », déclare Joanne Nicholson, vice-présidente exécutive et directrice financière. « Du jour au lendemain, nous vendions des formations en ligne dans tout le pays et nos consultants intervenaient dans plusieurs États. »

Pourquoi choisir Avalara ?

En très peu de temps, BRANY est passée d’une immatriculation à la taxe sur les ventes dans un seul État à une présence dans 28 États. Étant donné que les différents États taxent les services différemment, Joanne savait que BRANY avait besoin d'une solution capable de simplifier le calcul de la taxe sur les ventes et d'atténuer les risques. Programmer le système de commerce électronique développé en interne par BRANY pour effectuer ces calculs aurait été complexe et n’aurait pas garanti le niveau de précision requis.

 

« Nous avons consulté plusieurs personnes, notamment nos auditeurs, et le premier nom cité par tout le monde était Avalara », se souvient Joanne « L’un de mes collègues avait déjà utilisé Avalara dans une autre entreprise, et nous avions toute confiance dans sa recommandation. Après avoir étudié les tarifs et effectué nos propres calculs, nous avons su qu’Avalara était la solution qui nous convenait. »

Intégration

BRANY avait besoin qu’Avalara AvaTax s’intègre à sa plateforme de commerce électronique ainsi qu’à QuickBooks Desktop, utilisé par l’entreprise pour facturer ses services de formation en ligne. « L'intégration de QuickBooks a été très, très facile », déclare Joanne. « Deux réunions ont suffi. Et si nous en avons eu besoin de deux, c’est uniquement parce qu’il fallait franchir les pare-feu du prestataire tiers qui héberge l’ensemble de notre infrastructure informatique. »

 

L'intégration avec le système de commerce électronique de BRANY a pris un peu plus de temps. Selon Joanne, « Nous avons dû analyser l’ensemble de nos services et les associer avec précision aux règles d’assujettissement de chaque État. Par exemple, la Virginie-Occidentale considère les formations en ligne comme taxables, sauf lorsqu’elles bénéficient d’une reconnaissance au titre de la formation continue. Certaines de nos formations disposent de cette accréditation, d’autres non. Il était essentiel, dès le départ, de veiller à ce que ce type de paramétrage spécifique soit correctement réalisé. L’équipe Avalara nous a beaucoup aidés en nous guidant tout au long du processus. Une fois ce travail effectué, l’intégration technique a été très simple.

«Pour vous dire la vérité, je ne sais pas ce que nous aurions fait sans Avalara. Nous aurions certainement dû augmenter nos effectifs pour gérer toute cette complexité. Avec Avalara, tout s’est fait de manière parfaitement fluide. »

  • — Joanne Nicholson
  • Vice-président exécutif et directeur financier

 

Résultats

« L’un des principaux avantages d’AvaTax est la confiance que la solution nous apporte pour poursuivre notre croissance », explique Joanne. Que nous ajoutions de nouveaux États, de nouveaux services ou les deux à la fois, savoir que nous pouvons gérer les conséquences fiscales avec Avalara nous permet de nous développer sereinement. Nous pouvons respecter nos obligations de manière proactive et dans les délais, plutôt que de devoir régulariser notre situation après coup.

 

Joanne apprécie également le coût abordable, la précision et la facilité d’utilisation d’AvaTax, ainsi que ses puissantes fonctionnalités de reporting.

 

« AvaTax nous fournit les outils nécessaires pour suivre notre activité », explique-t-elle. « Sans AvaTax, déterminer si nous avons atteint les seuils créant un lien économique dans les autres États serait un processus manuel, fastidieux et très chronophage pour nos équipes.  »

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