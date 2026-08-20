RSM était parfaitement consciente de la décision de la Cour suprême des États-Unis dans l'affaire South Dakota v. Wayfair, Inc. et de son impact potentiel sur des clients comme CivilGEO. Le cabinet comptable a proposé de mettre en œuvre le logiciel d'Avalara pour automatiser le processus de conformité fiscale des ventes.

« Nous avons examiné plusieurs solutions différentes, se souvient Chris, mais Avalara est rapidement apparue comme le choix évident. La solution est facile à prendre en main et à utiliser, elle s’intègre parfaitement à QuickBooks, et RSM nous a proposé de se charger de son installation.

L'intégration avec QuickBooks a été un facteur clé dans la décision de Chris. Il permet à CivilGEO de calculer les taux, de préparer les déclarations, de gérer les certificats d'exonération et bien plus encore, directement depuis le logiciel de comptabilité que l'entreprise utilise déjà. Avalara University, un programme de formation en ligne, a aidé CivilGEO à se familiariser rapidement avec le système. « Il ne nous a fallu qu’une ou deux semaines pour être parfaitement à l’aise avec la solution. », déclare Chris. « La solution Avalara fonctionne quasiment toute seule. »