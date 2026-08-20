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Témoignages clients

CivilGEO : l'automatisation fiscale sans souci avec Avalara

Résultats

Croissance accélérée

Processus améliorés

Systèmes intégrés

Conformité accrue

Présentation de l’entreprise

Fondée en 2010, CivilGEO développe des logiciels avancés de modélisation d'ingénierie et environnementale pour les ingénieurs civils du monde entier. Les consultants en ingénierie, les services publics, les agences gouvernementales et les établissements d'enseignement s'appuient sur le logiciel CivilGEO pour automatiser leur flux de travail d'ingénierie et doubler leur productivité.

Défis fiscaux

CivilGEO s'est appuyée sur son cabinet comptable, RSM, pour gérer la taxe sur les ventes dans son État d'origine, le Wisconsin. Alors que la croissance de CivilGEO s'accélérait ces dernières années, les seuils de rattachement économique dans d'autres États sont devenus une préoccupation.

 

« Nous avions déjà franchi le seuil dans quelques États, » explique Chris Maeder, le directeur de l'ingénierie de l'entreprise, « alors j'ai contacté RSM et j'ai demandé : Quand devons-nous commencer à nous soucier de la taxe sur les ventes dans d'autres États ? » Et ils ont répondu : « Eh bien, vous devriez commencer à vous en inquiéter tout de suite. »

Pourquoi choisir Avalara ?

RSM était parfaitement consciente de la décision de la Cour suprême des États-Unis dans l'affaire South Dakota v. Wayfair, Inc. et de son impact potentiel sur des clients comme CivilGEO. Le cabinet comptable a proposé de mettre en œuvre le logiciel d'Avalara pour automatiser le processus de conformité fiscale des ventes.

 

« Nous avons examiné plusieurs solutions différentes, se souvient Chris, mais Avalara est rapidement apparue comme le choix évident. La solution est facile à prendre en main et à utiliser, elle s’intègre parfaitement à QuickBooks, et RSM nous a proposé de se charger de son installation.

 

L'intégration avec QuickBooks a été un facteur clé dans la décision de Chris. Il permet à CivilGEO de calculer les taux, de préparer les déclarations, de gérer les certificats d'exonération et bien plus encore, directement depuis le logiciel de comptabilité que l'entreprise utilise déjà. Avalara University, un programme de formation en ligne, a aidé CivilGEO à se familiariser rapidement avec le système. « Il ne nous a fallu qu’une ou deux semaines pour être parfaitement à l’aise avec la solution. », déclare Chris. « La solution Avalara fonctionne quasiment toute seule. »

« Il ne nous a fallu qu’une ou deux semaines pour être parfaitement à l’aise avec la solution. La solution Avalara fonctionne quasiment toute seule.

  • — Chris Maeder
  • Directeur de l'ingénierie, CivilGEO

 

Résultats

CivilGEO automatise désormais le calcul de la taxe sur les ventes, le dépôt des déclarations et la gestion des certificats d'exonération avec Avalara AvaTax, Avalara Returns et Avalara Exemption Certificate Management, respectivement. 

 

« Grâce à Avalara et à son intégration avec QuickBooks, nous économisons environ trois heures et demie par État et par mois », explique Chris, « et nous déclarons actuellement dans quatre États. » Il fallait environ quatre heures pour préparer une déclaration mensuelle, mais maintenant environ 30 minutes suffisent à exécuter un rapport et à valider les calculs d’Avalara. »

 

Gagner quatorze heures par mois permet à l'équipe comptable de CivilGEO de se concentrer sur les tâches qui requièrent un jugement humain. Mais le principal avantage de l'automatisation de la gestion de la taxe sur les ventes, selon Chris, est la tranquillité d'esprit, d'autant plus que l'entreprise continue de croître et d'établir un lien fiscal dans de nouveaux États.

 

« Nous sommes plus confiants dans notre conformité, » explique Chris, « et nous passons si peu de temps et d'énergie à nous en soucier. C’est une chose importante, je pense. Un grand avantage. »

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