CivilGEO automatise désormais le calcul de la taxe sur les ventes, le dépôt des déclarations et la gestion des certificats d'exonération avec Avalara AvaTax, Avalara Returns et Avalara Exemption Certificate Management, respectivement.
« Grâce à Avalara et à son intégration avec QuickBooks, nous économisons environ trois heures et demie par État et par mois », explique Chris, « et nous déclarons actuellement dans quatre États. » Il fallait environ quatre heures pour préparer une déclaration mensuelle, mais maintenant environ 30 minutes suffisent à exécuter un rapport et à valider les calculs d’Avalara. »
Gagner quatorze heures par mois permet à l'équipe comptable de CivilGEO de se concentrer sur les tâches qui requièrent un jugement humain. Mais le principal avantage de l'automatisation de la gestion de la taxe sur les ventes, selon Chris, est la tranquillité d'esprit, d'autant plus que l'entreprise continue de croître et d'établir un lien fiscal dans de nouveaux États.
« Nous sommes plus confiants dans notre conformité, » explique Chris, « et nous passons si peu de temps et d'énergie à nous en soucier. C’est une chose importante, je pense. Un grand avantage. »