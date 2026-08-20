Contactez-nous
Prizm dark blue background

Témoignages clients

Colortone Audio Visual a résolu ses problèmes de conformité fiscale

Résultats

Systèmes intégrés
Expertise fiscale
Satisfaction client

Présentation de l’entreprise

Colortone Audio Visual est basée à Port Chester, New York, et installe des équipements haut de gamme depuis plus de 70 ans. Ils fournissent des services audiovisuels aux entreprises, aux écoles, aux agences gouvernementales et bien plus encore. En tant qu'experts, ils travaillent avec leurs clients pour concevoir, mettre en œuvre et maintenir des environnements audiovisuels flexibles utilisant les dernières technologies.

Défis fiscaux

Colortone exerce principalement ses activités à New York, dans le Connecticut et le New Jersey. Mais même au sein de cette zone géographique limitée, les exigences en matière de taxe sur les ventes sont complexes et les clients de Colortone ont souvent plusieurs établissements commerciaux dans ces trois États.

 

« Dans le seul État de New York, il existe environ 30 juridictions différentes, et les règles semblent changer presque tous les deux jours », explique Olivier Peardon, président-directeur général. « Je n'arrive pas à suivre. Les journées ne sont pas assez longues. »

 

Dès l'acquisition de Colortone, Olivier a su qu'il voulait concentrer l'expertise de l'entreprise sur les systèmes audiovisuels, et non sur la conformité à la taxe sur les ventes. « Si vous n’êtes pas un expert, il est préférable d'externaliser », dit-il. « Nous n’avons pas de service comptable et je ne suis pas un expert en matière de taxe sur les ventes. Je préférerais confier cela à quelqu'un chez Avalara, qui le fera bien mieux que moi. »

Pourquoi choisir Avalara ?

Olivier avait déjà utilisé conjointement Avalara AvaTax et Oracle NetSuite dans deux entreprises précédentes et n’a pas hésité à déployer la même solution intégrée chez Colortone. « Je ne voyais aucune raison de changer », dit-il. « Ils fonctionnent parfaitement bien ensemble, et on ne change pas une équipe qui gagne. »

 

Olivier s'attendait à ce que la mise en œuvre et l'intégration chez Colortone soient faciles, et ce fut le cas. « Honnêtement, cela n'a pris que cinq minutes, probablement parce que je connaissais déjà très bien la solution  », rit-il.

« L’automatisation me permet de diriger l’entreprise avec une équipe très resserrée. Nous nous concentrons sur les ventes et la mise en œuvre, qui génèrent des revenus.

  • — Olivier Peardon
  • Président-directeur général
     

Résultats

Olivier apprécie de pouvoir concentrer son énergie à satisfaire ses clients et à développer son entreprise. « L’automatisation me permet de diriger l’entreprise avec une équipe très resserrée. », explique-t-il. « Nous nous concentrons sur les ventes et la mise en œuvre, qui génèrent des revenus. »

 

La confiance et la tranquillité d'esprit sont parmi les principaux avantages qu'Olivier cite à propos de l'utilisation d'Avalara. « Je sais ce qui se passe en coulisses et je sais que tout est géré correctement », explique-t-il. « Tout au long des déploiements, je m'attendais à rencontrer des difficultés. Mais au contraire, la solution Avalara a simplifié les choses. Par exemple, Avalara nous informe lorsque nous approchons d'un seuil de lien fiscal. Le système est plus proactif qu’on ne le penserait.

 

Les propositions de vente et de service de Colortone reflètent la philosophie de l'entreprise, qui est de rendre chaque interaction aussi facile que possible pour le client. Avec AvaTax, Olivier explique que l’entreprise peut afficher le coût total, taxes sur les ventes comprises. Il ajoute : « Pas de surprises, une transparence totale, facile à approuver pour les clients. La question ne se pose même plus.

Prêt à découvrir ce dont Avalara est capable?

Planifiez une démonstration pour découvrir notre solution.
Demander une démo
À propos d’Avalara
Produits et solutions
Integrations
Contactez-nous

Lundi–Vendredi

9:00 – 19:00 GMT
Ressources (Anglais)
Sites internationaux