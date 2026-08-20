Olivier apprécie de pouvoir concentrer son énergie à satisfaire ses clients et à développer son entreprise. « L’automatisation me permet de diriger l’entreprise avec une équipe très resserrée. », explique-t-il. « Nous nous concentrons sur les ventes et la mise en œuvre, qui génèrent des revenus. »

La confiance et la tranquillité d'esprit sont parmi les principaux avantages qu'Olivier cite à propos de l'utilisation d'Avalara. « Je sais ce qui se passe en coulisses et je sais que tout est géré correctement », explique-t-il. « Tout au long des déploiements, je m'attendais à rencontrer des difficultés. Mais au contraire, la solution Avalara a simplifié les choses. Par exemple, Avalara nous informe lorsque nous approchons d'un seuil de lien fiscal. Le système est plus proactif qu’on ne le penserait.

Les propositions de vente et de service de Colortone reflètent la philosophie de l'entreprise, qui est de rendre chaque interaction aussi facile que possible pour le client. Avec AvaTax, Olivier explique que l’entreprise peut afficher le coût total, taxes sur les ventes comprises. Il ajoute : « Pas de surprises, une transparence totale, facile à approuver pour les clients. La question ne se pose même plus.