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Témoignages clients

Comcast change de cap dans la gestion de sa fiscalité foncière

Résultats

Conformité simplifiée
Processus améliorés
Satisfaction des employés
Systèmes intégrés

Présentation de l’entreprise

Comcast Corporation (Nasdaq : CMCSA) est un groupe international de médias et de technologies qui relie les gens aux moments qui comptent. Comcast se concentre principalement sur la connectivité, l'agrégation et le streaming, avec 57 millions de relations clients aux États-Unis et en Europe. Le groupe fournit des services d’accès Internet haut débit, de téléphonie mobile et de vidéo sous les marques Xfinity, Comcast Business et Sky ; crée, distribue et diffuse en streaming des contenus de premier plan dans les domaines du divertissement, du sport et de l’information par l’intermédiaire d’Universal Filmed Entertainment Group, Universal Studio Group, Sky Studios, des réseaux de télévision NBC et Telemundo, de plusieurs chaînes câblées, de Peacock, NBCUniversal News Group, NBC Sports, Sky News et Sky Sports ; et propose des expériences inoubliables dans les parcs et complexes de loisirs Universal aux États-Unis et en Asie.

Défis fiscaux

Les actifs immobiliers de Comcast s'étendent sur plusieurs juridictions, ce qui transforme la conformité fiscale foncière en véritable casse-tête. « Nous avons des câbles et toutes sortes d’autres infrastructures électroniques qui, dans les faits, ne s’arrêtent pas aux frontières des juridictions fiscales », explique Allyssa DeCenzo, responsable de la fiscalité foncière chez Comcast. « Nous faisions toutes les attributions manuellement, puis nous imprimions et envoyions les déclarations par courrier pour chaque juridiction. »

 

Les déclarations de taxe foncière devaient être déposées toutes les deux semaines pendant les six premiers mois de chaque année. L'effort manuel pour traiter et classer des milliers de taxes était une lourde charge pour l'équipe.

 

Autre sujet de préoccupation : l’ensemble du processus était très peu documenté et reposait essentiellement sur les connaissances d’un seul responsable de la conformité, ce qui ajoutait un risque supplémentaire. « Nous avions besoin d'un processus cohérent, centralisé et accessible à tous les membres de l'équipe », explique Allyssa.

Pourquoi choisir Avalara ?

Avalara Property Tax est une plateforme sécurisée pour les informations et les activités liées à l'impôt foncier et à l'impôt sur les biens personnels des entreprises. Elle automatise la saisie des données relatives aux avis d’évaluation importants, ainsi que la gestion des documents liés aux avis d’imposition, des échéances, de la catégorisation des actifs et des plans d’amortissement. 

 

Elle permet également de générer les formulaires de déclaration et de gérer, dans un seul et même système, les avis d’évaluation, les recours et les avis d’imposition. Ce faisant, elle simplifie considérablement les processus de conformité de Comcast.

 

« Sur la base de certaines métriques que nous fournissons, Avalara Property Tax répartit les coûts au niveau de la catégorie d'actifs », explique Allyssa. « Cela est ensuite réparti entre les différentes juridictions et les lieux où se trouvent nos actifs. »

« Avec l'aide d'Avalara, nous pouvons effectuer plus de tâches en moins de temps, ce qui permet un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie privée. »

  • —Allyssa DeCenzo 
  • Responsable de la taxe foncière
     

Résultats

Grâce à Avalara Property Tax, l’équipe de Comcast gère les déclarations avec deux fois moins de ressources qu’auparavant. « Avec l'aide d'Avalara, nous pouvons effectuer plus de tâches en moins de temps, ce qui permet un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie privée », déclare Allyssa.

 

Le temps gagné sur le processus manuel permet également à l'équipe d'être plus proactive dans les évaluations et les estimations, ce qui réduit le nombre de recours déposés après coup. « Ça change la donne », déclare Allyssa.

 

Comcast est auditée des centaines de fois par an, et Avalara Property Tax simplifie également ce processus. « Avoir un endroit unique pour toutes vos données et pouvoir générer un rapport pour obtenir les informations instantanément a fait toute la différence », déclare Annette Crawford, directrice de la taxe foncière. 

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