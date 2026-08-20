Les actifs immobiliers de Comcast s'étendent sur plusieurs juridictions, ce qui transforme la conformité fiscale foncière en véritable casse-tête. « Nous avons des câbles et toutes sortes d’autres infrastructures électroniques qui, dans les faits, ne s’arrêtent pas aux frontières des juridictions fiscales », explique Allyssa DeCenzo, responsable de la fiscalité foncière chez Comcast. « Nous faisions toutes les attributions manuellement, puis nous imprimions et envoyions les déclarations par courrier pour chaque juridiction. »
Les déclarations de taxe foncière devaient être déposées toutes les deux semaines pendant les six premiers mois de chaque année. L'effort manuel pour traiter et classer des milliers de taxes était une lourde charge pour l'équipe.
Autre sujet de préoccupation : l’ensemble du processus était très peu documenté et reposait essentiellement sur les connaissances d’un seul responsable de la conformité, ce qui ajoutait un risque supplémentaire. « Nous avions besoin d'un processus cohérent, centralisé et accessible à tous les membres de l'équipe », explique Allyssa.