Avalara Property Tax est une plateforme sécurisée pour les informations et les activités liées à l'impôt foncier et à l'impôt sur les biens personnels des entreprises. Elle automatise la saisie des données relatives aux avis d’évaluation importants, ainsi que la gestion des documents liés aux avis d’imposition, des échéances, de la catégorisation des actifs et des plans d’amortissement.

Elle permet également de générer les formulaires de déclaration et de gérer, dans un seul et même système, les avis d’évaluation, les recours et les avis d’imposition. Ce faisant, elle simplifie considérablement les processus de conformité de Comcast.

« Sur la base de certaines métriques que nous fournissons, Avalara Property Tax répartit les coûts au niveau de la catégorie d'actifs », explique Allyssa. « Cela est ensuite réparti entre les différentes juridictions et les lieux où se trouvent nos actifs. »