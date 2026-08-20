Commenco utilise Avalara pour calculer précisément les taxes sur les ventes applicables aux devis et aux propositions commerciales, évitant ainsi à ses équipes commerciales d’avoir à procéder à des estimations potentiellement coûteuses. « Je veux que ce soit précis, et ce n’est pas quelque chose sur quoi je veux que nos vendeurs passent du temps », déclare Mike.

AvaTax a éliminé les mauvaises surprises pour Commenco, en fournissant des devis plus précis, cohérents et tout compris. « C'est facile », dit Mike. « Je n’ai tout simplement plus besoin de m’en préoccuper. Et je peux vous assurer que ce n’est pas le cas de tous les éditeurs de logiciels avec lesquels j’ai travaillé.