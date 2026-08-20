Après près de 60 ans d’activité, Commenco comptait encore sur ses équipes commerciales pour calculer les taxes sur les ventes pour les devis et les propositions commerciales. Chaque fois que ces calculs s'avéraient incorrects, l'entreprise devait assumer la différence, perdant des revenus et irritant les clients.
Lorsque Mike Markham a rejoint Commenco fin 2015, il a été chargé de créer une nouvelle division pour gérer les produits et services technologiques destinés aux entreprises industrielles. Il a rapidement mis en place ConnectWise pour les devis et les propositions commerciales, mais il rencontrait toujours des problèmes lors du calcul de la taxe sur les ventes.
« Nous vendons dans tout le pays, et dans certaines régions nous avons des obligations fiscales, tandis que dans d'autres non », explique Mike. « Nous avons eu quelques situations où des clients étaient mécontents parce que la taxe sur les ventes s'est avérée significativement différente de ce qui était indiqué dans la proposition commerciale. »