Contactez-nous
Prizm dark blue background

Témoignages clients

Commenco élimine les devis approximatifs coûteux

Résultats

Expertise fiscale

Conformité accrue

Présentation de l’entreprise

Commenco est le premier revendeur agréé Motorola Solutions de la région de Kansas City. L’entreprise est spécialisée dans la vente, la maintenance et la location de radios numériques bidirectionnelles, les réseaux de capture de données et de communications vocales, les équipements et services de maintenance pour les centres d’appels d’urgence, les scanners et imprimantes mobiles, les infrastructures sans fil, les solutions haut débit sans fil et la vidéosurveillance en circuit fermé.

Défis fiscaux

Après près de 60 ans d’activité, Commenco comptait encore sur ses équipes commerciales pour calculer les taxes sur les ventes pour les devis et les propositions commerciales. Chaque fois que ces calculs s'avéraient incorrects, l'entreprise devait assumer la différence, perdant des revenus et irritant les clients.

 

Lorsque Mike Markham a rejoint Commenco fin 2015, il a été chargé de créer une nouvelle division pour gérer les produits et services technologiques destinés aux entreprises industrielles. Il a rapidement mis en place ConnectWise pour les devis et les propositions commerciales, mais il rencontrait toujours des problèmes lors du calcul de la taxe sur les ventes. 

 

« Nous vendons dans tout le pays, et dans certaines régions nous avons des obligations fiscales, tandis que dans d'autres non », explique Mike. « Nous avons eu quelques situations où des clients étaient mécontents parce que la taxe sur les ventes s'est avérée significativement différente de ce qui était indiqué dans la proposition commerciale. »

Pourquoi choisir Avalara ?

Après avoir consulté l'équipe de ConnectWise, Mike a décidé d'intégrer Avalara AvaTax. Avalara propose des connecteurs préconfigurés pour ConnectWise qui s'intègrent au nouvel environnement technologique de Commenco et appliquent automatiquement la taxe sur les ventes.

Mise en œuvre

Commenco a commencé à déployer AvaTax fin 2016 et était opérationnel début 2017. « La mise en œuvre a été simple », se souvient Mike. « J'ai dû prendre quelques décisions de configuration, mais la majeure partie du travail s'est déroulée en arrière-plan, entre ConnectWise et Avalara. À part une courte formation, je n'ai pas eu grand-chose à faire. Il nous a fallu que quelques semaines pour être opérationnels. »

« C'est facile. Je n’ai tout simplement plus besoin de m’en préoccuper. Et je peux vous assurer que ce n’est pas le cas de tous les éditeurs de logiciels avec lesquels j’ai travaillé.

  • — Mike Markham
  • Directeur des solutions technologiques d'entreprise

 

Résultats

Commenco utilise Avalara pour calculer précisément les taxes sur les ventes applicables aux devis et aux propositions commerciales, évitant ainsi à ses équipes commerciales d’avoir à procéder à des estimations potentiellement coûteuses. « Je veux que ce soit précis, et ce n’est pas quelque chose sur quoi je veux que nos vendeurs passent du temps », déclare Mike.

 

AvaTax a éliminé les mauvaises surprises pour Commenco, en fournissant des devis plus précis, cohérents et tout compris. « C'est facile », dit Mike. « Je n’ai tout simplement plus besoin de m’en préoccuper. Et je peux vous assurer que ce n’est pas le cas de tous les éditeurs de logiciels avec lesquels j’ai travaillé.

Prêt à découvrir ce dont Avalara est capable?

Planifiez une démonstration pour découvrir notre solution.
Demander une démo
À propos d’Avalara
Produits et solutions
Integrations
Contactez-nous

Lundi–Vendredi

9:00 – 19:00 GMT
Ressources (Anglais)
Sites internationaux