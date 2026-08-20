Pour CCA, le choix d’Avalara Property Tax for Accountants plutôt que de solutions concurrentes s’est joué sur trois critères : le coût, la facilité d’utilisation de l’application et la qualité de l’assistance utilisateur.
Au départ, CCA se montrait quelque peu hésitante en raison du caractère récent d’Avalara Property Tax for Accountants par rapport à d’autres solutions de conformité déjà présentes sur le marché. « Je pense que le principal défi, pour nous, a été d’apprendre à connaître la solution et de prendre confiance », explique Gregg.
À mesure que CCA découvrait Avalara Property Tax for Accountants au fil des échanges et des démonstrations, Gregg est arrivé à une conclusion : « Le coût était tout à fait comparable à celui des autres solutions », explique-t-il. « Et ce que nous avons constaté, c'est que nous en avions plus pour notre argent. »
CCA a réalisé qu’Avalara Property Tax for Accountants lui permettrait de proposer à ses clients un « audit des bonnes pratiques », afin d’enrichir son offre de conseil, tout en simplifiant la saisie des données issues des documents clients et en améliorant leur exactitude. « La fonction OCR, ou reconnaissance optique de caractères, est particulièrement impressionnante par sa capacité à traiter avec précision différents types de documents », explique Gregg. L'OCR est une technologie essentielle utilisée pour automatiser l'extraction de données des documents de taxes foncières. Cela réduit considérablement le besoin de saisie manuelle des données, ce qui permet aux entreprises de gagner du temps et de réduire les erreurs.
CCA avait un calendrier de mise en œuvre ambitieux de 2 à 3 mois, qu'Avalara a pu respecter.
« Une autre différence notable entre Avalara et les autres fournisseurs est l'application d'aide », a déclaré Gregg. « Les sessions de mise en œuvre enregistrées ainsi que les liens vers les notes de mise en œuvre se sont également révélés très utiles. C’est une approche que nous n’avions encore jamais rencontrée lors de nos expériences précédentes. »