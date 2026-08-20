L'intégration réussie de ces nouveaux clients a donné à CCA la confiance nécessaire pour en accueillir d’autres.

« La précision des données obtenue avec Avalara Property Tax for Accountants est d’un niveau que je n’avais encore jamais connu », explique Gregg. « Nous ne disposions d’aucun système de gestion des documents liés à nos services capable de valider les données avant leur intégration dans le système0 »

En prenant en charge la conformité en matière de fiscalité foncière de ses clients avec Avalara Property Tax for Accountants, CCA bénéficie également d’une meilleure visibilité sur l’ensemble de leur patrimoine. Le cabinet peut ainsi identifier plus facilement les trop-perçus, les possibilités de recours et d’autres opportunités, notamment grâce à des données clients désormais plus standardisées et plus fiables.

« Aujourd’hui, nous préparons et déposons les déclarations annuelles de patrimoine pour nos clients », explique Gregg. « Lorsque nous recevons les avis de valorisation ou d’évaluation, nous les examinons et recommandons à nos clients les mesures à prendre. Si le client décide de contester une évaluation, nous préparons et déposons le recours. Nous gérons ensuite l’ensemble de la procédure de recours pour son compte. »

CCA teste actuellement le tableau de bord d’Avalara Property Tax for Accountants afin d’offrir à ses clients une meilleure visibilité sur leur situation en matière de conformité.