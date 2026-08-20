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Témoignages clients

Cost Containment Advisors accompagne des clients aux besoins de conformité plus complexes grâce à Avalara Property Tax for Accountants

Résultats

Gestion précise de plusieurs types de documents

Intégration réussie de nouveaux clients

Saisie automatisée des données client

Plus de précision, moins d'erreurs

Accès rapide et facile aux détails fiscaux des biens des clients

Présentation de l’entreprise

Cost Containment Advisors (CCA) aide les contribuables des secteurs à forte intensité d’actifs immobilisés à garantir l’exactitude de l’évaluation de leurs impôts fonciers ainsi qu’à identifier et gérer leur exposition fiscale. Le cabinet accompagne, dans 36 États, des clients des secteurs de l’énergie, des pipelines, de l’exploitation minière, des services aéroportuaires et de la gestion des déchets.

Défis fiscaux

Lorsque CCA a commencé à intégrer deux nouveaux clients totalisant plus de 300 sites répartis dans 23 États, le cabinet a compris que les feuilles de calcul Excel et les fichiers PDF ne suffisaient plus.

 

« À l’origine, CCA était exclusivement un cabinet de conseil », explique Gregg West, directeur principal chargé principalement de la conformité et du conseil fiscal. « Nous avons constaté que certains clients recherchaient une conformité fiscale immobilière complète…. Nous perdions des clients, faute de pouvoir leur proposer une offre de services de conformité suffisamment complète. La solution consistait donc à nous doter d’une application de conformité capable de renforcer nos capacités. »

Pourquoi choisir Avalara ?

Pour CCA, le choix d’Avalara Property Tax for Accountants plutôt que de solutions concurrentes s’est joué sur trois critères : le coût, la facilité d’utilisation de l’application et la qualité de l’assistance utilisateur.

 

Au départ, CCA se montrait quelque peu hésitante en raison du caractère récent d’Avalara Property Tax for Accountants par rapport à d’autres solutions de conformité déjà présentes sur le marché. « Je pense que le principal défi, pour nous, a été d’apprendre à connaître la solution et de prendre confiance », explique Gregg.

 

À mesure que CCA découvrait Avalara Property Tax for Accountants au fil des échanges et des démonstrations, Gregg est arrivé à une conclusion : « Le coût était tout à fait comparable à celui des autres solutions », explique-t-il. « Et ce que nous avons constaté, c'est que nous en avions plus pour notre argent. »

 

CCA a réalisé qu’Avalara Property Tax for Accountants lui permettrait de proposer à ses clients un « audit des bonnes pratiques », afin d’enrichir son offre de conseil, tout en simplifiant la saisie des données issues des documents clients et en améliorant leur exactitude. « La fonction OCR, ou reconnaissance optique de caractères, est particulièrement impressionnante par sa capacité à traiter avec précision différents types de documents », explique Gregg. L'OCR est une technologie essentielle utilisée pour automatiser l'extraction de données des documents de taxes foncières. Cela réduit considérablement le besoin de saisie manuelle des données, ce qui permet aux entreprises de gagner du temps et de réduire les erreurs.

 

CCA avait un calendrier de mise en œuvre ambitieux de 2 à 3 mois, qu'Avalara a pu respecter.

 

« Une autre différence notable entre Avalara et les autres fournisseurs est l'application d'aide », a déclaré Gregg. « Les sessions de mise en œuvre enregistrées ainsi que les liens vers les notes de mise en œuvre se sont également révélés très utiles. C’est une approche que nous n’avions encore jamais rencontrée lors de nos expériences précédentes. »

« Ce que nous avons constaté [avec Avalara Property Tax for Accountants], c'est que nous en avions plus pour notre argent. »

  • — Gregg West,
  • Directeur principal, Cost Containment Advisors

 

Résultats

L'intégration réussie de ces nouveaux clients a donné à CCA la confiance nécessaire pour en accueillir d’autres.

 

« La précision des données obtenue avec Avalara Property Tax for Accountants est d’un niveau que je n’avais encore jamais connu », explique Gregg. « Nous ne disposions d’aucun système de gestion des documents liés à nos services capable de valider les données avant leur intégration dans le système0  »

 

En prenant en charge la conformité en matière de fiscalité foncière de ses clients avec Avalara Property Tax for Accountants, CCA bénéficie également d’une meilleure visibilité sur l’ensemble de leur patrimoine. Le cabinet peut ainsi identifier plus facilement les trop-perçus, les possibilités de recours et d’autres opportunités, notamment grâce à des données clients désormais plus standardisées et plus fiables.

 

« Aujourd’hui, nous préparons et déposons les déclarations annuelles de patrimoine pour nos clients », explique Gregg. « Lorsque nous recevons les avis de valorisation ou d’évaluation, nous les examinons et recommandons à nos clients les mesures à prendre. Si le client décide de contester une évaluation, nous préparons et déposons le recours. Nous gérons ensuite l’ensemble de la procédure de recours pour son compte. »

 

CCA teste actuellement le tableau de bord d’Avalara Property Tax for Accountants afin d’offrir à ses clients une meilleure visibilité sur leur situation en matière de conformité.

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