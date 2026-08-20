Cram-A-Lot a tiré de nombreux bénéfices de la solution. La charge de travail fiscale a été considérablement réduite, ce qui permet à l’équipe d’économiser l’équivalent de trois semaines-personnes chaque mois. Dans le même temps, la précision des calculs fiscaux s'est considérablement améliorée.

Conformité améliorée dans le cloud

Le passage d’un système installé sur site à une solution cloud a réduit les besoins de maintenance du système. « Tant que nous avons accès à Internet, nous pouvons travailler », explique Shaun Swearingen, responsable des systèmes d’information chez Cram-A-Lot. « Au départ, nous craignions que la latence puisse poser problème avec une solution cloud, mais cela n’a pas été le cas. »

Un meilleur processus en place

Cram-A-Lot gère désormais les exonérations en toute simplicité. Les certificats sont stockés dans le cloud et peuvent être recherchés par ligne de transaction si nécessaire lors d’un contrôle fiscal. Les clients sont automatiquement avertis lorsqu’un certificat d’exonération arrive bientôt à expiration et peuvent transmettre le nouveau certificat via un formulaire en ligne. Les équipes commerciales n’ont par ailleurs plus besoin d’attendre le résultat de recherches fiscales manuelles avant d’établir un devis, ce qui accélère le processus de vente.

Prêt pour les contrôles fiscaux

Plus important encore, l’énergie consacrée à la préparation et au déroulement des contrôles fiscaux a fortement diminué. « Nous disposons à l’avance de la liste des documents que les contrôleurs voudront consulter », explique Jim. « Lorsqu’ils arrivent, nous sommes prêts. » Les contrôles fiscaux sont plus rapides et plus fluides, les pénalités étant quasiment éliminées.

« Préparer les états financiers, fournir des analyses financières, gérer le service… toutes ces choses avaient été reléguées au second plan à cause de la taxe sur les ventes », déclare Jim. Avec Avalara, « c’est le jour et la nuit. »