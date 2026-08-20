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Témoignages clients

Cram-A-Lot écrase la taxe de vente

Résultats

Mise en œuvre flexible

Conformité accrue

Processus améliorés

Présentation de l’entreprise

Basée à Springdale, dans l’Arkansas, Cram-A-Lot aide certaines des plus grandes entreprises au monde à gérer leurs programmes de traitement des déchets et de recyclage au meilleur coût possible. Lorsque ce fabricant en pleine croissance de compacteurs et de presses à balles a cherché à alléger une charge de travail fiscale devenue trop importante, il s’est tourné vers Avalara.

Défis fiscaux

Cram-A-Lot devait déposer des déclarations dans 45 États, ce qui représentait chaque mois une lourde charge de travail liée à la taxe sur les ventes pour l’équipe financière. Selon Jim Stuckey, directeur financier, un membre de son équipe passait généralement trois semaines par mois à préparer et déposer jusqu’à 70 déclarations de taxe sur les ventes, au détriment de ses autres responsabilités.

 

Pour ne rien arranger, l’ancien fournisseur de la solution d’automatisation fiscale de Cram-A-Lot envoyait chaque trimestre les mises à jour des taux sur un CD. Les équipes informatiques devaient alors mettre à jour la base de données interne de l’entreprise avec les « nouveaux » taux. Comme l’explique Jim : « Vous pouviez découvrir six mois plus tard que vous appliquiez le mauvais taux. » Cette situation exposait l’entreprise à des risques importants. Dans un cas, un vérificateur fiscal a réclamé 20 000 dollars d’arriérés d’impôts, hors intérêts et pénalités.

 

La complexité du calcul des taxes ralentissait également l’équipe commerciale. Pour établir un devis, un commercial pouvait être amené à téléphoner afin de vérifier le caractère taxable de 30 lignes différentes, chacune devant faire l’objet de recherches spécifiques. Ce processus ralentissait la génération de chiffre d’affaires et pouvait même compromettre la vente.

 

En plus des difficultés liées aux déclarations, aux mises à jour de taux et aux ventes, Cram-A-Lot utilisait une méthode artisanale de type « boîte à chaussures » pour collecter et stocker les certificats d’exonération de ses clients. Il était devenu pratiquement impossible de tenir ces certificats à jour et de les retrouver facilement en cas de contrôle fiscal.

Pourquoi choisir Avalara ?

Cram-A-Lot avait défini trois critères indispensables pour son nouveau système d’automatisation de la taxe sur les ventes :

 

  • Taux de taxe en temps réel
  • La possibilité de personnaliser les articles soumis à des règles fiscales spéciales
  • Intégration facile avec Infor SyteLine (désormais CloudSuite Industrial)

 

La solution de taxe de vente d'Avalara s'est rapidement imposée comme le meilleur choix. AvaTax étant fourni sous forme de service cloud, Cram-A-Lot applique à chaque ligne de transaction les règles et taux fiscaux continuellement mis à jour, au moment même où la transaction a lieu.

 

Les données fiscales issues des transactions sont ensuite transmises par AvaTax à Avalara Returns, qui automatise le dépôt des déclarations dans chaque juridiction concernée. Désormais, au lieu d’effectuer un paiement séparé à chaque juridiction, Cram-A-Lot réalise un seul virement ACH vers un compte sécurisé, puis Avalara Returns se charge des déclarations et des paiements individuels.

« Avec Avalara, notre niveau de préparation aux contrôles de taxe sur les ventes n’a plus rien à voir avec ce qu’il était auparavant. »

  • — Jim Stuckey
  • Directeur financier

 

Résultats

Cram-A-Lot a tiré de nombreux bénéfices de la solution. La charge de travail fiscale a été considérablement réduite, ce qui permet à l’équipe d’économiser l’équivalent de trois semaines-personnes chaque mois. Dans le même temps, la précision des calculs fiscaux s'est considérablement améliorée.

 

Conformité améliorée dans le cloud

Le passage d’un système installé sur site à une solution cloud a réduit les besoins de maintenance du système. « Tant que nous avons accès à Internet, nous pouvons travailler », explique Shaun Swearingen, responsable des systèmes d’information chez Cram-A-Lot. « Au départ, nous craignions que la latence puisse poser problème avec une solution cloud, mais cela n’a pas été le cas. »

 

Un meilleur processus en place

Cram-A-Lot gère désormais les exonérations en toute simplicité. Les certificats sont stockés dans le cloud et peuvent être recherchés par ligne de transaction si nécessaire lors d’un contrôle fiscal. Les clients sont automatiquement avertis lorsqu’un certificat d’exonération arrive bientôt à expiration et peuvent transmettre le nouveau certificat via un formulaire en ligne. Les équipes commerciales n’ont par ailleurs plus besoin d’attendre le résultat de recherches fiscales manuelles avant d’établir un devis, ce qui accélère le processus de vente.

 

Prêt pour les contrôles fiscaux

Plus important encore, l’énergie consacrée à la préparation et au déroulement des contrôles fiscaux a fortement diminué. « Nous disposons à l’avance de la liste des documents que les contrôleurs voudront consulter », explique Jim. « Lorsqu’ils arrivent, nous sommes prêts. » Les contrôles fiscaux sont plus rapides et plus fluides, les pénalités étant quasiment éliminées.

 

« Préparer les états financiers, fournir des analyses financières, gérer le service… toutes ces choses avaient été reléguées au second plan à cause de la taxe sur les ventes », déclare Jim. Avec Avalara, « c’est le jour et la nuit. »

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