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Témoignages clients

Delta Defense se développe sans friction avec Avalara et Zuora

Résultats

Croissance accélérée

Conformité accrue

Présentation de l’entreprise

Delta Defense est le prestataire de services de l’U.S. Concealed Carry Association (USCCA). L’entreprise propose aux propriétaires d’armes responsables des services d’éducation, de formation et une assurance responsabilité civile liée à la légitime défense. « Nous protégeons la vie, la liberté et les finances de nos membres », explique Jon Mayhak, directeur des applications informatiques/d'entreprise.

 

Pour les membres de l’USCCA, il s’agit avant tout d’être prêts : prendre des décisions éclairées, se former correctement et bénéficier d’un solide accompagnement juridique et financier après un incident de légitime défense. Comme le souligne Tim Abler, vice-président des finances : « Nous sommes là pour aider nos membres à traverser le parcours juridique qui suit un incident de légitime défense. »

Défis fiscaux

Delta Defense a connu une croissance rapide, à la fois remarquable et complexe à gérer. En 2013, l’entreprise comptait 20 collaborateurs et moins de 50 000 membres. Aujourd'hui, elle compte 850 000 abonnés. Une expansion aussi rapide a mis à l’épreuve l’infrastructure de l’entreprise. « Nous utilisions un système développé en interne », admet Jon. « Il s'effondrait sur lui-même. À l'époque, gérer 50 000 adhésions était déjà un défi. »

 

À mesure que l’entreprise se développait, elle est passée de la vente d’abonnements à un magazine à des adhésions complètes incluant assurance et contenus numériques, ce qui a rendu son processus de conformité en matière de taxe sur les ventes de plus en plus risqué. « Dire que nous étions en conformité aurait été exagéré », confie Tim, arrivé en 2019 et rapidement confronté à un signal d’alerte. « Un mois après mon arrivée, j’ai reçu un avis de contrôle relatif à la taxe sur les ventes au Texas. Nous avons dû éplucher les dossiers de l'ère pré-Avalara, et le système était un véritable cauchemar », se souvient-il. Heureusement, Avalara avait été mis en œuvre en 2013 et fournissait des rapports fiables, qui ont permis de gérer le contrôle efficacement.

 

La complexité de l’offre de Delta Defense, un mélange de services d’adhésion non taxables, de magazines imprimés taxables et de contenus numériques taxés différemment selon les cas, ne faisait qu’ajouter à la difficulté. « Nous ne pouvions pas constituer une équipe chargée de vérifier si les contenus numériques sont taxables dans chaque comté de l’Ohio ou dans chaque ville de Californie », explique Tim. « Nous nous sommes appuyés sur l’automatisation et l’expertise d’Avalara pour rendre tout cela gérable. »

Pourquoi Avalara et Zuora ?

Lorsque Delta Defense a dépassé les capacités de son système développé en interne, l’entreprise a étudié différentes technologies capables d’accompagner sa croissance. Dans un premier temps, elle a tenté de développer une solution personnalisée, mais celle-ci n’a pas donné les résultats attendus. « Nous avons travaillé pendant un an avec une autre entreprise, mais le projet a échoué », explique Jon. Cet échec a conduit l’entreprise à se tourner vers des solutions logicielles éprouvées, pour finalement choisir Avalara pour la conformité en matière de taxe sur les ventes et Zuora pour la gestion des abonnements et de la facturation.

 

L’intégration entre Zuora et Avalara s’est révélée décisive. Ensemble, les systèmes ont créé des gains d'efficacité qu'aucun des deux n'aurait pu atteindre seul. « La synchronisation des données de Zuora avec Avalara a été essentielle », ajoute Jon. « Elle a garanti des calculs et un reporting fiscal fluides à mesure que nous nous développions, tout en contribuant à éliminer les goulots d’étranglement et les erreurs manuelles. »

 

Aux côtés de Salesforce et NetSuite, Zuora et Avalara ont constitué l'épine dorsale de l'infrastructure opérationnelle de Delta Defense. Comme le souligne Jon : « Nous sommes passés de 50 000 à 850 000 membres sans que le système ne s’effondre. » Ces outils soutiennent également le développement du segment B2B, notamment les adhésions de groupe pour des organisations comme les équipes de sécurité d’églises. « La capacité d’Avalara à gérer les exonérations et des volumes de transactions élevés a changé la donne », explique Tim.

 

La philosophie de Delta Defense est claire : se concentrer sur ses points forts et s’appuyer sur des partenaires de confiance pour les besoins spécialisés. « Si vous pouvez l'acheter, achetez-le », insiste Jon. « Nous recherchons des entreprises comme Avalara et Zuora qui excellent dans un domaine et ne cessent de s'améliorer. Cela nous permet de nous concentrer sur ce qui nous rend uniques. 

« Ensemble, Avalara et Zuora gèrent avec facilité la complexité de notre offre, des adhésions individuelles aux grands comptes B2B. »

  • — Tim Abler
  • Vice-président des finances

 

Résultats

La fiabilité d'Avalara en a fait un partenaire indispensable. « Le meilleur dans tout ça ? Je le remarque à peine, » dit Tim. « Avalara s'occupe de la conformité, donc je n'ai pas à m'en soucier. C’est la marque d’un excellent système. Delta Defense opérant dans 47 États, la capacité d’Avalara à gérer des juridictions fiscales très diverses, des taxes au niveau des villes dans l’Ohio aux règles propres à la Californie, est essentielle. « Je ne saurais vous dire combien de juridictions nous gérons », admet Tim. « Heureusement, Avalara gère tout. »

 

La synergie entre Zuora et Avalara renforce cette fiabilité. « Zuora simplifie notre gestion des abonnements et de la facturation, et Avalara nous permet de garantir la conformité de chaque transaction », explique Tim. « Ensemble, ils gèrent avec facilité les complexités de notre offre, des adhésions individuelles aux comptes B2B à grande échelle. »

 

Les récentes expansions dans la vente B2B démontrent encore davantage la valeur de ce partenariat. Par exemple, le traitement des factures pour des organisations comptant des centaines, voire des milliers de membres, exige des ressources importantes. « Nous avions besoin d'un soutien supplémentaire pour traiter de gros volumes de postes », explique Tim. « L'équipe d'Avalara a résolu le problème rapidement, nous permettant de poursuivre notre croissance sans interruption. »

 

Ce partenariat permet à Delta Defense de se concentrer sur sa mission. « Nous faisons ce qu’il faut pour nos clients », explique Tim. « Nous assurons la conformité sans imposer de taxes inattendues à nos membres. Avalara et Zuora nous aident à offrir une expérience fluide, afin que nous puissions nous concentrer sur la protection de la vie, des libertés et des finances de nos membres. »

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