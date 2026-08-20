Lorsque Delta Defense a dépassé les capacités de son système développé en interne, l’entreprise a étudié différentes technologies capables d’accompagner sa croissance. Dans un premier temps, elle a tenté de développer une solution personnalisée, mais celle-ci n’a pas donné les résultats attendus. « Nous avons travaillé pendant un an avec une autre entreprise, mais le projet a échoué », explique Jon. Cet échec a conduit l’entreprise à se tourner vers des solutions logicielles éprouvées, pour finalement choisir Avalara pour la conformité en matière de taxe sur les ventes et Zuora pour la gestion des abonnements et de la facturation.

L’intégration entre Zuora et Avalara s’est révélée décisive. Ensemble, les systèmes ont créé des gains d'efficacité qu'aucun des deux n'aurait pu atteindre seul. « La synchronisation des données de Zuora avec Avalara a été essentielle », ajoute Jon. « Elle a garanti des calculs et un reporting fiscal fluides à mesure que nous nous développions, tout en contribuant à éliminer les goulots d’étranglement et les erreurs manuelles. »

Aux côtés de Salesforce et NetSuite, Zuora et Avalara ont constitué l'épine dorsale de l'infrastructure opérationnelle de Delta Defense. Comme le souligne Jon : « Nous sommes passés de 50 000 à 850 000 membres sans que le système ne s’effondre. » Ces outils soutiennent également le développement du segment B2B, notamment les adhésions de groupe pour des organisations comme les équipes de sécurité d’églises. « La capacité d’Avalara à gérer les exonérations et des volumes de transactions élevés a changé la donne », explique Tim.

La philosophie de Delta Defense est claire : se concentrer sur ses points forts et s’appuyer sur des partenaires de confiance pour les besoins spécialisés. « Si vous pouvez l'acheter, achetez-le », insiste Jon. « Nous recherchons des entreprises comme Avalara et Zuora qui excellent dans un domaine et ne cessent de s'améliorer. Cela nous permet de nous concentrer sur ce qui nous rend uniques.