La fiabilité d'Avalara en a fait un partenaire indispensable. « Le meilleur dans tout ça ? Je le remarque à peine, » dit Tim. « Avalara s'occupe de la conformité, donc je n'ai pas à m'en soucier. C’est la marque d’un excellent système. Delta Defense opérant dans 47 États, la capacité d’Avalara à gérer des juridictions fiscales très diverses, des taxes au niveau des villes dans l’Ohio aux règles propres à la Californie, est essentielle. « Je ne saurais vous dire combien de juridictions nous gérons », admet Tim. « Heureusement, Avalara gère tout. »
La synergie entre Zuora et Avalara renforce cette fiabilité. « Zuora simplifie notre gestion des abonnements et de la facturation, et Avalara nous permet de garantir la conformité de chaque transaction », explique Tim. « Ensemble, ils gèrent avec facilité les complexités de notre offre, des adhésions individuelles aux comptes B2B à grande échelle. »
Les récentes expansions dans la vente B2B démontrent encore davantage la valeur de ce partenariat. Par exemple, le traitement des factures pour des organisations comptant des centaines, voire des milliers de membres, exige des ressources importantes. « Nous avions besoin d'un soutien supplémentaire pour traiter de gros volumes de postes », explique Tim. « L'équipe d'Avalara a résolu le problème rapidement, nous permettant de poursuivre notre croissance sans interruption. »
Ce partenariat permet à Delta Defense de se concentrer sur sa mission. « Nous faisons ce qu’il faut pour nos clients », explique Tim. « Nous assurons la conformité sans imposer de taxes inattendues à nos membres. Avalara et Zuora nous aident à offrir une expérience fluide, afin que nous puissions nous concentrer sur la protection de la vie, des libertés et des finances de nos membres. »