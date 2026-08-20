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Témoignages clients

Une entreprise de marketing e-commerce en pleine croissance adopte l’automatisation fiscale

Résultats

Économies de coûts

Systèmes intégrés

Processus améliorés

Conformité accrue

Présentation de l’entreprise

Basé à Austin, au Texas, Diamondback Branding fournit des produits promotionnels. Depuis 2012, l’entreprise imprime et grave des gourdes, des glacières et de nombreux autres objets promotionnels, des écouteurs aux briquets.

Défis fiscaux

« Nous avons connu une croissance relativement rapide », déclare William Lovelace, fondateur et PDG de Diamondback. « Nous sommes passés d'un garage au Nouveau-Mexique à une entreprise d'environ 15 M$ par an. »

 

Cette croissance rapide a entraîné un nouveau niveau de surveillance de la conformité de l'entreprise en matière de taxe sur les ventes. Diamondback était une entreprise de commerce électronique présente dans plusieurs États, mais ne collectant des taxes que dans un seul. « Nous avons atteint un stade où tous les regards étaient tournés vers nous », se souvient William. « Nous travaillons principalement en B2B, mais les règles de lien fiscal n’en tiennent généralement pas compte. Nous dépassions les seuils de rattachement dans des dizaines d'États. C'est vite devenu un cauchemar.

 

« Nous voulions prendre les devants », poursuit William. « Nous avons agi de manière préventive pour éviter un mauvais audit. »

Pourquoi choisir Avalara ?

« J’ai fait quelques recherches et j’avais déjà entendu parler d’Avalara », déclare William. « Je n’avais encore jamais eu l’occasion de travailler avec Avalara, mais c’était sur ma liste de priorités, car je savais qu’il nous faudrait tôt ou tard automatiser le calcul et la déclaration des taxes. »

 

Quand le moment est venu de passer à l'action, William a trouvé qu'Avalara était un choix évident. « Avalara pouvait facilement s'intégrer à Brightpearl, notre ERP, c'était donc une évidence », se souvient-il. « Nous avons commencé à tester l'intégration en juillet 2019 et nous l'avons mise en service en janvier 2020. »

« Avec Avalara, nous avons la certitude que lorsqu'une loi ou un taux de taxe change, nous n'avons pas à nous en soucier. Nous savons que toutes les données sur lesquelles nous nous appuyons sont régulièrement mises à jour, ce qui nous apporte une vraie tranquillité d’esprit.

  • — William Lovelace
  • Fondateur et PDG

 

Résultats

William énumère plusieurs avantages à automatiser le calcul de ses taxes sur les ventes. « Vous gagnez du temps pour une chose, dit-il, parce qu'il faudrait probablement un, voire deux postes d'administrateur à temps plein pour tout calculer et déclarer manuellement. » Pour chacune de ces juridictions fiscales, il aurait fallu effectuer les calculs dans une feuille de calcul, établir les déclarations correspondantes et procéder au paiement des taxes. »

 

« Pour une entreprise de notre taille, nous avons une équipe bien plus réduite qu’on pourrait le penser », explique William. Environ la moitié de l'entreprise travaille à la production, à la gravure ou à l'impression des produits que nous vendons. Nous avons un personnel administratif très réduit. Nous essayons d’être à la pointe de la technologie et d’y rester afin de ne pas avoir de collaborateurs dont le seul rôle est d'appuyer sur des boutons.

 

« En plus de cela, » poursuit William, « avec Avalara, nous avons la certitude que lorsqu'une loi ou un taux de taxe change, nous n'avons pas à nous en soucier. Nous savons que toutes les données sur lesquelles nous nous appuyons sont régulièrement mises à jour, ce qui nous apporte une vraie tranquillité d’esprit.

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