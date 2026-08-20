William énumère plusieurs avantages à automatiser le calcul de ses taxes sur les ventes. « Vous gagnez du temps pour une chose, dit-il, parce qu'il faudrait probablement un, voire deux postes d'administrateur à temps plein pour tout calculer et déclarer manuellement. » Pour chacune de ces juridictions fiscales, il aurait fallu effectuer les calculs dans une feuille de calcul, établir les déclarations correspondantes et procéder au paiement des taxes. »

« Pour une entreprise de notre taille, nous avons une équipe bien plus réduite qu’on pourrait le penser », explique William. Environ la moitié de l'entreprise travaille à la production, à la gravure ou à l'impression des produits que nous vendons. Nous avons un personnel administratif très réduit. Nous essayons d’être à la pointe de la technologie et d’y rester afin de ne pas avoir de collaborateurs dont le seul rôle est d'appuyer sur des boutons.

« En plus de cela, » poursuit William, « avec Avalara, nous avons la certitude que lorsqu'une loi ou un taux de taxe change, nous n'avons pas à nous en soucier. Nous savons que toutes les données sur lesquelles nous nous appuyons sont régulièrement mises à jour, ce qui nous apporte une vraie tranquillité d’esprit.