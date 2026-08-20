« Dans mes vies antérieures, j'ai réalisé de nombreuses intégrations avec des systèmes assez cauchemardesques. Avalara a été très, très simple. Je n'ai eu aucune difficulté à comprendre la logique, qui était claire et cohérente, car nous l'avons appliquée à différents points d'accès », déclare Joshua Provonchee, ingénieur logiciel chez Discogs.

« D'après mon expérience, un projet comme celui-ci est difficile et peut prendre du temps, mais l'intégration à AvaTax a été rapide. J'ai été un peu dérouté par le peu de travail que nous avons eu à faire, » concède Nick.

« La qualité du support d'Avalara s'est démarquée plus que tout, comparée aux intégrations passées que j'ai réalisées », déclare Kian Dinyari, ingénieur logiciel senior chez Discogs. « C'est comme travailler avec un ingénieur de votre propre entreprise. Il n’y a pas de territoire à défendre. Ils sont totalement investis dans la résolution de votre problème.”

Kian et Joshua ont indiqué que l'intégration s'était déroulée très facilement. « Tout a fonctionné avec une rapidité étonnante », explique Joshua, « et leur sandbox reflète réellement ce que l’on obtient en production, ce qui n’est pas toujours le cas. »