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Témoignage client

La place de marché musicale automatise le calcul et les déclarations de la taxe sur les ventes

Résultats

Conformité accrue

Systèmes intégrés

Présentation de l'entreprise

Discogs s’est donné pour mission de créer la plus grande et la plus complète base de données et place de marché musicale, avec les discographies de tous les labels et de tous les artistes, toutes reliées entre elles. Initialement créée comme un projet personnel en 2000, Discogs est devenue une référence incontournable pour les supports musicaux physiques tels que les vinyles et les CD, se classant au niveau mondial juste derrière Amazon et eBay.

Défis fiscaux

La majorité des États tiennent désormais les plateformes de marketplace responsables de la collecte et du reversement de la taxe sur les ventes pour les transactions qu’elles facilitent. En raison de ce type de législation, Discogs s’est soudainement retrouvée avec des obligations de taxe sur les ventes dans presque tous les États américains.

Pourquoi choisir Avalara ?

« Avalara s’est révélée être un guichet unique pour l’éventail de services de conseil dont nous avions besoin afin d’automatiser nos efforts de conformité fiscale aux États-Unis », explique Nick Haselwander, directeur produit de l’entreprise.

 

L’équipe d’ingénierie de Discogs s’est attaquée à ce qu’elle pensait être un défi redoutable : créer une intégration pour son système de facturation propriétaire.

« Dans mes vies antérieures, j'ai réalisé de nombreuses intégrations avec des systèmes assez cauchemardesques. Avalara a été très, très simple. Je n'ai eu aucune difficulté à comprendre la logique, qui était claire et cohérente. »

  • — Joshua Provonchee
  • Ingénieur logiciel

 

Intégration

« Dans mes vies antérieures, j'ai réalisé de nombreuses intégrations avec des systèmes assez cauchemardesques. Avalara a été très, très simple. Je n'ai eu aucune difficulté à comprendre la logique, qui était claire et cohérente, car nous l'avons appliquée à différents points d'accès », déclare Joshua Provonchee, ingénieur logiciel chez Discogs.

 

« D'après mon expérience, un projet comme celui-ci est difficile et peut prendre du temps, mais l'intégration à AvaTax a été rapide. J'ai été un peu dérouté par le peu de travail que nous avons eu à faire, » concède Nick.

 

« La qualité du support d'Avalara s'est démarquée plus que tout, comparée aux intégrations passées que j'ai réalisées », déclare Kian Dinyari, ingénieur logiciel senior chez Discogs. « C'est comme travailler avec un ingénieur de votre propre entreprise. Il n’y a pas de territoire à défendre. Ils sont totalement investis dans la résolution de votre problème.”

 

Kian et Joshua ont indiqué que l'intégration s'était déroulée très facilement. « Tout a fonctionné avec une rapidité étonnante », explique Joshua, « et leur sandbox reflète réellement ce que l’on obtient en production, ce qui n’est pas toujours le cas. »

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