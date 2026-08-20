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Témoignages clients

Avec Avalara, Drop développe et alimente le commerce électronique international avec style

Cette entreprise technologique italienne améliore sa conformité et gagne du temps grâce à l’automatisation fiscale

Résultats

Meilleure conformité

Efficacité améliorée

Coûts réduits

Temps gagné

Présentation de l’entreprise

Drop conçoit et gère des plateformes e-commerce pour certaines des plus grandes marques de l’industrie de la mode, ainsi que pour un célèbre fabricant de motos. Basée à Montegranaro, en Italie, l’entreprise accompagne les détaillants depuis 20 ans. Les produits de ses clients sont expédiés à des acheteurs en Australie, au Canada, aux États-Unis, au Royaume-Uni et à Singapour.

Défis fiscaux

Drop a commencé à opérer dans le secteur du e-commerce plusieurs années avant nombre de ses concurrents. Pendant longtemps, l’entreprise calculait manuellement la taxe sur les ventes et à l’utilisation, la TVA et la GST. Non seulement le calcul manuel des taxes était un casse-tête, mais il n'était pas toujours précis.

 

Vers 2022, Drop a été informée qu’elle avait dépassé un seuil fiscal au Canada et qu’elle devait s’immatriculer afin de collecter la taxe dans cette province, explique Stefano De Angelis, chef de projet chez Drop.

 

À ce moment-là, l'entreprise a commencé à chercher un partenaire logiciel pour l'aider à automatiser sa conformité fiscale.

Pourquoi choisir Avalara ?

Drop a passé en revue les prestataires de conformité fiscale disponibles en ligne et demandé des recommandations à ses partenaires. Après avoir évalué plusieurs entreprises, Drop a constaté qu’Avalara répondait à ses critères et offrait des fonctionnalités que les autres ne proposaient pas.

 

« Nous devions trouver un prestataire de conformité fiscale capable de s’intégrer à notre logiciel interne et aux principales plateformes e-commerce du marché. Nous n'utilisons pas uniquement Magento, Salesforce ou Shopify pour vendre nos produits. Nous les utilisons tous. Avalara était le bon choix », explique Daniel De Luna, chef de projet chez Drop.

 

Drop calcule la taxe sur près de 10 000 transactions par an avec Avalara AvaTax et dépose 157 déclarations avec Avalara Returns. L'un des principaux avantages de l'utilisation d'Avalara Returns est la capacité de l'entreprise à effectuer un paiement unique à chaque période de déclaration pour verser la taxe dans les 22 États américains où elle vend et un autre pour le Canada.

« Réduire le temps que nous consacrons à la conformité fiscale de 10 jours à quatre jours par mois peut sembler négligeable, mais vous devez tenir compte du fait que notre entreprise est différente de ce qu'elle était en 2022. Nous nous sommes développés.

  • — Stefano De Angelis
  • Chef de projet, Drop

 

Résultats

Drop a constaté que l’automatisation de la conformité fiscale améliore non seulement l’exactitude, mais permet aussi de gagner du temps. Auparavant, l’entreprise consacrait jusqu’à 10 jours par mois au calcul manuel des taxes et à la gestion des déclarations. L’utilisation d’Avalara lui a permis de ramener le temps consacré à la conformité à trois ou quatre jours par mois, soit un gain d’efficacité d’environ 65 %.

 

« Réduire le temps que nous consacrons à la conformité fiscale de 10 jours à quatre jours par mois peut sembler négligeable, mais vous devez tenir compte du fait que notre entreprise est différente de ce qu'elle était en 2022. Nous nous sommes développés », déclare Stefano.

 

Drop a récemment rejoint un groupe spécialisé dans les technologies de l’information et de la communication afin d’élargir les services qu’elle propose et de poursuivre son expansion rapide. Avec Avalara, Drop se développe sans effort et peut rester concentrée sur son activité.

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