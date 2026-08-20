Drop a constaté que l’automatisation de la conformité fiscale améliore non seulement l’exactitude, mais permet aussi de gagner du temps. Auparavant, l’entreprise consacrait jusqu’à 10 jours par mois au calcul manuel des taxes et à la gestion des déclarations. L’utilisation d’Avalara lui a permis de ramener le temps consacré à la conformité à trois ou quatre jours par mois, soit un gain d’efficacité d’environ 65 %.

« Réduire le temps que nous consacrons à la conformité fiscale de 10 jours à quatre jours par mois peut sembler négligeable, mais vous devez tenir compte du fait que notre entreprise est différente de ce qu'elle était en 2022. Nous nous sommes développés », déclare Stefano.

Drop a récemment rejoint un groupe spécialisé dans les technologies de l’information et de la communication afin d’élargir les services qu’elle propose et de poursuivre son expansion rapide. Avec Avalara, Drop se développe sans effort et peut rester concentrée sur son activité.