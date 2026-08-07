Duo Security

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Témoignages clients

Avalara facilite la croissance de Duo

Résultats

Processus améliorés

Configuration flexible

Expertise fiscale

Économies de coûts

Présentation de l'entreprise

Fondée en 2015, Duo propose des solutions d’authentification à deux facteurs centrées sur l’utilisateur, de remédiation des terminaux et d’authentification unique sécurisée. L’entreprise estime que ses services doivent être simples, efficaces, fiables et durables.

Défis fiscaux

Lorsque Duo a plus que doublé son chiffre d’affaires pendant quatre années consécutives et quadruplé le nombre de ses utilisateurs, cette croissance rapide a entraîné d’importantes conséquences fiscales. Chaque fois que l’entreprise s’immatriculait dans un nouvel État, son équipe devait rechercher les règles fiscales, les taux applicables et les obligations déclaratives. Chaque nouvel État augmentait également le temps et les efforts nécessaires à l’équipe fiscale pour gérer les déclarations mensuelles de taxes sur les ventes. La conformité fiscale représentait une charge croissante pour les équipes de Duo et les empêchait de se consacrer à des projets plus stratégiques.

 

Par ailleurs, l’entreprise a commencé à remplacer ses logiciels destinés aux petites entreprises par des solutions de niveau professionnel. Il est alors devenu essentiel de disposer d’un système suffisamment flexible pour s’intégrer à ces nouveaux outils.

Pourquoi choisir Avalara ?

La solution cloud d’Avalara intègre directement les règles et les taux fiscaux, ce qui réduit les recherches nécessaires lorsque les obligations de Duo liées au lien fiscal s’étendent à de nouvelles juridictions.

 

Duo a également choisi Avalara Returns afin d’externaliser la gestion de ses déclarations de taxes sur les ventes. L’entreprise avait besoin d’une solution intégrée prenant en charge l’ensemble du processus, notamment le dépôt des déclarations, les paiements et le traitement des avis fiscaux.

Intégration

« Nous avons commencé à utiliser AvaTax avec QuickBooks en 2015, juste pour faire nos calculs de taxes », explique un analyste fiscal chez Duo. « À l’époque, nous déterminions nous-mêmes les taxes dues et déposions nos déclarations manuellement. »

 

En 2016, l'entreprise a commencé à passer de QuickBooks à Sage Intacct. « Le paramétrage fiscal a été la partie la plus simple de la mise en œuvre de Sage Intacct ». « Nous avons simplement confié à AvaTax toutes les décisions relatives à l’assujettissement fiscal. En réalité, Avalara a été la partie la plus simple de toute la transition. »

« La capacité d’Avalara à évoluer au même rythme que nous a été essentielle, et nous pourrons continuer à compter sur Avalara à mesure que notre activité se développe. »

  • — Analyste fiscal
  • Duo Security

 

Résultats

En plus d’acquérir continuellement de nouveaux clients dans différents États, Duo évalue régulièrement l’intérêt de s’immatriculer volontairement dans certains d’entre eux, par mesure de prudence. « Une fois la décision prise, nous pouvons activer le lien fiscal, commencer à collecter les taxes et déposer les déclarations en appuyant simplement sur un bouton », explique l’analyste.

 

L'automatisation à la rescousse

En simplifiant les processus de calcul et de déclaration des taxes, Avalara a permis à l’équipe fiscale de Duo de se concentrer sur des activités à plus forte valeur ajoutée. Duo estime même avoir économisé environ un demi-million de dollars grâce à l’automatisation du calcul de la taxe sur les ventes avec AvaTax.

 

« Nous consacrons davantage de temps à l’analyse et moins aux opérations courantes de calcul et de traitement des taxes », explique l’analyste. « Le seul dépôt des déclarations peut mobiliser une équipe pendant la majeure partie du mois. Pendant cette période, il est impossible d’effectuer des analyses approfondies, des rapprochements ou de mettre en place des contrôles internes, sans même parler de prendre un jour de congé. »

 

La tranquillité d'esprit n'a pas de prix
. L'équipe est également sereine face au risque de contrôle fiscal. Duo vend des logiciels en tant que service ainsi que des logiciels sur supports physiques, et l’assujettissement de ses produits varie selon les États. « Il est très appréciable qu’Avalara comprenne toutes ces subtilités », explique l’analyste. « Les rapports d’Avalara sont conçus pour satisfaire aux attentes d’un auditeur. En cas de contrôle fiscal, Avalara nous permet d’aborder la situation avec bien plus de sérénité.


Cette assurance va bien au-delà d’un simple optimisme. « Nous connaissons une croissance très rapide, et la capacité d’Avalara à évoluer avec nous a été essentielle », explique l’analyste. « Nous sommes en train de déployer Salesforce et Recurly, qui s'intégreront tous deux à AvaTax. Nous pourrons continuer à compter sur Avalara à mesure que notre activité se développe. »

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