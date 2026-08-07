Duo Security

En plus d’acquérir continuellement de nouveaux clients dans différents États, Duo évalue régulièrement l’intérêt de s’immatriculer volontairement dans certains d’entre eux, par mesure de prudence. « Une fois la décision prise, nous pouvons activer le lien fiscal, commencer à collecter les taxes et déposer les déclarations en appuyant simplement sur un bouton », explique l’analyste.

L'automatisation à la rescousse

En simplifiant les processus de calcul et de déclaration des taxes, Avalara a permis à l’équipe fiscale de Duo de se concentrer sur des activités à plus forte valeur ajoutée. Duo estime même avoir économisé environ un demi-million de dollars grâce à l’automatisation du calcul de la taxe sur les ventes avec AvaTax.

« Nous consacrons davantage de temps à l’analyse et moins aux opérations courantes de calcul et de traitement des taxes », explique l’analyste. « Le seul dépôt des déclarations peut mobiliser une équipe pendant la majeure partie du mois. Pendant cette période, il est impossible d’effectuer des analyses approfondies, des rapprochements ou de mettre en place des contrôles internes, sans même parler de prendre un jour de congé. »

La tranquillité d'esprit n'a pas de prix

. L'équipe est également sereine face au risque de contrôle fiscal. Duo vend des logiciels en tant que service ainsi que des logiciels sur supports physiques, et l’assujettissement de ses produits varie selon les États. « Il est très appréciable qu’Avalara comprenne toutes ces subtilités », explique l’analyste. « Les rapports d’Avalara sont conçus pour satisfaire aux attentes d’un auditeur. En cas de contrôle fiscal, Avalara nous permet d’aborder la situation avec bien plus de sérénité.



Cette assurance va bien au-delà d’un simple optimisme. « Nous connaissons une croissance très rapide, et la capacité d’Avalara à évoluer avec nous a été essentielle », explique l’analyste. « Nous sommes en train de déployer Salesforce et Recurly, qui s'intégreront tous deux à AvaTax. Nous pourrons continuer à compter sur Avalara à mesure que notre activité se développe. »