Avalara a aidé Dylan’s à améliorer sa conformité en matière de taxes sur les ventes et de taxes d’utilisation dans plusieurs juridictions. « Sur la recommandation d’Avalara, nous procédons désormais nous-mêmes à l’autoliquidation de la taxe à l’utilisation sur les bons de commande », ajoute Lois.

Au lieu de payer séparément chaque juridiction, ce qui nécessitait auparavant beaucoup de temps et de travail, Dylan’s effectue un seul paiement ACH vers un compte sécurisé. Avalara Returns se charge ensuite des paiements individuels auprès de chaque administration fiscale.

« Tout aussi important, nous avons mis fin à ces contrôles fiscaux annuels », explique Lois. « Nous répondons désormais avec une telle assurance et autorité que les auditeurs passent rapidement à un autre dossier. Nous ne sommes plus une cible facile pour eux. »

Lois et son équipe ne consacrent plus leur énergie au calcul et à la collecte des taxes, au dépôt des déclarations dans de multiples juridictions ni au respect des exigences liées aux exonérations. L'équipe peut ainsi se concentrer sur des projets visant à soutenir les objectifs de croissance ambitieux de Dylan.