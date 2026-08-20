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Témoignages clients

Dylan’s Candy Bar : une suite pour les gourmands

Résultats

Économies de coûts
Processus améliorés
Croissance accélérée

Présentation de l’entreprise

Dylan’s Candy Bar n’est pas une confiserie ordinaire. C’est une expérience entièrement consacrée à l’univers des friandises, qui associe confiserie, mode, art et culture populaire. L’enseigne propose plus de 7 000 confiseries et cadeaux autour du bonbon provenant du monde entier.

Défis fiscaux

L’expansion rapide de Dylan’s vers de nouvelles gammes de produits et de nouveaux canaux de distribution a considérablement accru la complexité de sa comptabilité fiscale. La taxabilité des produits varie selon les lieux, et l'équipe doit donc savoir dans quelles juridictions les confiseries sont classées comme des produits alimentaires et si un article vestimentaire est considéré comme un produit de luxe. La stratégie omnicanale de l’entreprise a introduit des difficultés supplémentaires et accru le risque d’erreur.

 

À mesure que l’activité se développait, il devenait de plus en plus difficile de suivre le rythme. Pour compliquer encore les choses, les différents systèmes de l’entreprise ne communiquaient pas entre eux : le grand livre comptable, le système de gestion des stocks et les terminaux de point de vente étaient totalement déconnectés.

 

L’équipe comptable calculait les taxes, déposait les déclarations dans chaque État et gérait les certificats d’exonération de centaines de clients, essentiellement à la main. Les auditeurs trouvaient dans les comptes de Dylan’s un terrain particulièrement propice aux rappels de taxes, pénalités et intérêts, au point de revenir année après année. À lui seul, l’État de New York a contrôlé l’entreprise tous les ans de 2006 à 2012.

 

« C’était vraiment éprouvant », explique Lois Browne, vice-présidente chargée des finances de l’entreprise. « Chaque fois qu’un auditeur intervenait, nous devions mobiliser deux personnes à temps plein pendant au moins trois semaines. Notre niveau d’exposition au risque était tel que nous ne pouvions pas nous permettre de ne pas en faire une priorité. »

Pourquoi choisir Avalara ?

Dylan’s Candy Bar a rapidement considéré Avalara comme la solution adaptée pour automatiser le calcul des taxes sur les ventes, gérer les certificats d’exonération et déposer les déclarations. 

 

Avalara AvaTax applique la taxe sur les ventes au moment de la transaction, en utilisant des taux continuellement mis à jour et en les appliquant directement au point de vente. À mesure que l’entreprise se développe, AvaTax peut facilement déterminer la taxe applicable dans de nouveaux territoires. 

 

Les données fiscales transactionnelles issues d’AvaTax sont transmises à Avalara Returns, qui automatise la préparation des déclarations et permet leur dépôt dans chaque juridiction. La solution centralise également les paiements liés aux déclarations.

 

Enfin, Avalara CertCapture aide Dylan’s Candy Bar à gérer les exonérations simplement et en toute confiance. Une exonération n’est appliquée que lorsqu’un certificat valide est disponible. Les certificats sont stockés dans le cloud et peuvent facilement être retrouvés par ligne de transaction en cas de contrôle. Les dates d’expiration et de renouvellement sont suivies automatiquement, tandis que des rapports signalant les risques liés aux certificats manquants sont envoyés automatiquement par e-mail.

Intégration

Avalara se connecte directement à NetSuite, que Dylan avait mis en place comme ERP.

 

« La mise en œuvre de la solution Avalara s’est déroulée de manière très fluide et intuitive », explique Lois. « Le processus était simple et clé en main, et lorsque nous avons des questions, l’équipe Avalara se montre très réactive. »

« Nous répondons désormais avec une telle assurance et autorité que les auditeurs passent rapidement à un autre dossier. »

  • — Lois Browneo 
  • Vice-président des finances

Résultats

Avalara a aidé Dylan’s à améliorer sa conformité en matière de taxes sur les ventes et de taxes d’utilisation dans plusieurs juridictions. « Sur la recommandation d’Avalara, nous procédons désormais nous-mêmes à l’autoliquidation de la taxe à l’utilisation sur les bons de commande », ajoute Lois. 

 

Au lieu de payer séparément chaque juridiction, ce qui nécessitait auparavant beaucoup de temps et de travail, Dylan’s effectue un seul paiement ACH vers un compte sécurisé. Avalara Returns se charge ensuite des paiements individuels auprès de chaque administration fiscale.

 

« Tout aussi important, nous avons mis fin à ces contrôles fiscaux annuels », explique Lois. « Nous répondons désormais avec une telle assurance et autorité que les auditeurs passent rapidement à un autre dossier. Nous ne sommes plus une cible facile pour eux. »

 

Lois et son équipe ne consacrent plus leur énergie au calcul et à la collecte des taxes, au dépôt des déclarations dans de multiples juridictions ni au respect des exigences liées aux exonérations. L'équipe peut ainsi se concentrer sur des projets visant à soutenir les objectifs de croissance ambitieux de Dylan.

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