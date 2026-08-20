Les confinements liés à la COVID-19 ont suscité un véritable regain d’intérêt pour les arts et les loisirs créatifs, à mesure que les gens redécouvraient le plaisir de fabriquer des objets eux-mêmes. La tapisserie à l’aiguille étant une activité très accessible, les ventes de kits Ehrman ont fortement augmenté pendant la pandémie. Les boutiques étaient fermées en raison des restrictions sanitaires, mais les ventes en ligne ont connu un essor considérable. Au cours du seul second semestre 2020, le chiffre d’affaires a dépassé le montant total des ventes réalisées l’année précédente. Une grande partie de cette croissance a eu lieu sur le marché américain.
Heureusement, Ehrman s’était préparée à son développement international. À la suite de la décision Wayfair de 2018, qui a eu des conséquences pour les vendeurs à distance exerçant aux États-Unis, Nora Marsh, l’experte-comptable américaine d’Ehrman, a travaillé avec le propriétaire, Hugh Ehrman, afin de coordonner l’automatisation de la conformité en matière de taxes sur les ventes. Elle a recommandé Avalara comme partenaire de conformité.
Nora déclare : « La décision Wayfair a eu des conséquences considérables pour les vendeurs à distance. Ehrman n'a une présence physique que dans un seul État, mais vend dans de nombreux autres. Nous devions donc examiner les exigences relatives au lien fiscal et commencer à collecter les taxes et à déposer des déclarations dans plusieurs États. J’avais entendu beaucoup de bien d’AvaTax. J’ai donc organisé une démonstration pour le propriétaire, Hugh Ehrman, et moi-même. Il est rapidement devenu évident que la suite de solutions de conformité d’Avalara répondait parfaitement aux besoins d’Ehrman. »