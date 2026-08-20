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Témoignages clients

Du point de croix au commerce transfrontalier : Ehrman Tapestry prête à se développer avec Avalara

Elle a profité de l’engouement pour les loisirs créatifs pendant les confinements. Elle s’y était en partie préparée en automatisant sa conformité en matière de taxes sur les ventes sur son principal marché étranger.

Présentation de l’entreprise

Ehrman Tapestry vend des kits de tapisserie à l’aiguille à des passionnés du monde entier et collabore avec de grands créateurs textiles contemporains pour concevoir des produits élégants qui pourraient tout à fait trouver leur place dans une galerie d’art. Cette entreprise familiale, qui possède des boutiques au Royaume-Uni et aux États-Unis, vend principalement ses kits en ligne et expédie les commandes depuis son siège britannique.

La demande de kits de loisirs créatifs a explosé

Les confinements liés à la COVID-19 ont suscité un véritable regain d’intérêt pour les arts et les loisirs créatifs, à mesure que les gens redécouvraient le plaisir de fabriquer des objets eux-mêmes. La tapisserie à l’aiguille étant une activité très accessible, les ventes de kits Ehrman ont fortement augmenté pendant la pandémie. Les boutiques étaient fermées en raison des restrictions sanitaires, mais les ventes en ligne ont connu un essor considérable. Au cours du seul second semestre 2020, le chiffre d’affaires a dépassé le montant total des ventes réalisées l’année précédente. Une grande partie de cette croissance a eu lieu sur le marché américain.

 

Heureusement, Ehrman s’était préparée à son développement international. À la suite de la décision Wayfair de 2018, qui a eu des conséquences pour les vendeurs à distance exerçant aux États-Unis, Nora Marsh, l’experte-comptable américaine d’Ehrman, a travaillé avec le propriétaire, Hugh Ehrman, afin de coordonner l’automatisation de la conformité en matière de taxes sur les ventes. Elle a recommandé Avalara comme partenaire de conformité.

 

Nora déclare : « La décision Wayfair a eu des conséquences considérables pour les vendeurs à distance. Ehrman n'a une présence physique que dans un seul État, mais vend dans de nombreux autres. Nous devions donc examiner les exigences relatives au lien fiscal et commencer à collecter les taxes et à déposer des déclarations dans plusieurs États. J’avais entendu beaucoup de bien d’AvaTax. J’ai donc organisé une démonstration pour le propriétaire, Hugh Ehrman, et moi-même. Il est rapidement devenu évident que la suite de solutions de conformité d’Avalara répondait parfaitement aux besoins d’Ehrman. »

Un site de commerce électronique prêt pour la croissance internationale

En 2020, Ehrman a lancé un nouveau site de commerce électronique utilisant la plateforme WooCommerce, qui dispose d’une intégration prête à l’emploi avec AvaTax et Avalara Returns. Cette intégration a permis de calculer automatiquement et avec précision les taxes sur les ventes au moment de la transaction. Ehrman a ainsi été libérée de la gestion des taux de taxe locaux et étatiques, ainsi que du dépôt des déclarations.

 

Avant l’activation d’AvaTax, Avalara a réalisé une étude du lien fiscal afin de déterminer les obligations d’Ehrman en matière de taxes sur les ventes aux États-Unis. L’entreprise s’est d’abord immatriculée dans sept États américains, puis en a rapidement ajouté deux autres.

 

Nora poursuit : « Ehrman est une petite entreprise. Je n’imagine donc pas devoir gérer sa conformité fiscale sans logiciel : ce serait pratiquement impossible. AvaTax fait tout le travail. Comme il s’agit d’une solution cloud, je peux facilement accéder aux données d’Ehrman, consulter l’historique des transactions et générer des rapports. Ehrman ne vend pas ses produits sur Amazon ni sur d’autres places de marché. Il est donc essentiel que son activité de commerce électronique offre une bonne expérience client. L’application des taux de taxe appropriés permet de traiter les commandes rapidement et avec précision. »

  Ehrman ne vend pas ses produits sur Amazon ni sur d’autres places de marché. Il est donc essentiel que son activité de commerce électronique offre une bonne expérience client. L’application des taux de taxe appropriés permet de traiter les commandes rapidement et avec précision. »

  • — Nora Marsh
  • Comptable (É.-U.), Ehrman

 

Perspectives d’avenir

Toutes les entreprises cherchent à réduire le coût de leur conformité, et Ehrman ne fait pas exception. Nora étudie actuellement la possibilité pour Ehrman de rejoindre le programme Streamlined Sales Tax, ou SST, afin de bénéficier gratuitement du calcul des taxes sur les ventes et du dépôt des déclarations.

 

Le SST est une initiative gérée par les États qui vise à rendre la conformité en matière de taxes sur les ventes plus simple et plus abordable en compensant le coût lié au recours à un fournisseur de technologies fiscales. Avalara a été le premier éditeur de logiciels fiscaux certifié comme prestataire de services dans le cadre du programme SST.

 

Nora explique : « Je suis experte-comptable, donc la volonté de faire économiser de l’argent à mon client fait partie de mon ADN. Avalara est l’un des rares éditeurs de logiciels à pouvoir donner accès au programme SST. C'est une preuve supplémentaire de son expertise dans ce domaine. »

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