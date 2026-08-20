En 2020, Ehrman a lancé un nouveau site de commerce électronique utilisant la plateforme WooCommerce, qui dispose d’une intégration prête à l’emploi avec AvaTax et Avalara Returns. Cette intégration a permis de calculer automatiquement et avec précision les taxes sur les ventes au moment de la transaction. Ehrman a ainsi été libérée de la gestion des taux de taxe locaux et étatiques, ainsi que du dépôt des déclarations.

Avant l’activation d’AvaTax, Avalara a réalisé une étude du lien fiscal afin de déterminer les obligations d’Ehrman en matière de taxes sur les ventes aux États-Unis. L’entreprise s’est d’abord immatriculée dans sept États américains, puis en a rapidement ajouté deux autres.

Nora poursuit : « Ehrman est une petite entreprise. Je n’imagine donc pas devoir gérer sa conformité fiscale sans logiciel : ce serait pratiquement impossible. AvaTax fait tout le travail. Comme il s’agit d’une solution cloud, je peux facilement accéder aux données d’Ehrman, consulter l’historique des transactions et générer des rapports. Ehrman ne vend pas ses produits sur Amazon ni sur d’autres places de marché. Il est donc essentiel que son activité de commerce électronique offre une bonne expérience client. L’application des taux de taxe appropriés permet de traiter les commandes rapidement et avec précision. »