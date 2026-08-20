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Témoignages clients

Eide Bailly voit dans la sensibilisation aux risques un moteur de l’automatisation de la taxe sur les ventes

Résultats

Satisfaction client

Expertise fiscale

Croissance accélérée

Présentation de l’entreprise

Eide Bailly est un cabinet d’expertise comptable et de conseil qui aide ses clients à se développer, à prospérer et à saisir les opportunités ainsi que l’innovation.

Défis fiscaux

La taxe sur les ventes reste l’un des domaines les plus dynamiques et les plus exposés aux risques dans les opérations des entreprises. La décision South Dakota v. Wayfair, Inc. de la Cour suprême des États-Unis permet aux États de mettre en œuvre des lois relatives au lien économique depuis 2018, mais de nombreuses entreprises ignorent encore l’étendue réelle de leurs obligations de conformité.

 

Certaines continuent de découvrir des obligations fiscales non traitées, parfois à l’occasion de contrôles fiscaux difficiles. Eide Bailly, cabinet comptable classé parmi les 20 premiers aux États-Unis, a trouvé des moyens d’aider ses clients à rester en conformité avec ces réglementations variables et à réduire les risques de contrôle qu’elles présentent.

Pourquoi choisir Avalara ?

Les équipes d’Eide Bailly recommandent Avalara à leurs clients depuis environ 10 ans afin d’améliorer l’efficacité opérationnelle et de réduire les risques liés à la conformité en matière de taxe sur les ventes.

 

La solution Avalara destinée aux cabinets comptables leur fournit des outils de conformité à utiliser en interne, tandis que les services de mise en œuvre certifiés permettent aux cabinets d’orienter leurs clients vers Avalara pour le déploiement de la solution. 

 

Eide Bailly indique préférer que ses clients utilisent Avalara lorsqu’ils doivent gérer plusieurs juridictions fiscales, des risques de lien fiscal récurrents ou d’importants volumes de déclarations. « Si les clients veulent automatiser correctement, même si leur situation n’est pas particulièrement complexe mais qu’ils opèrent dans de nombreux États ou traitent des volumes importants, Avalara est la meilleure solution », déclare John Gupta, directeur/responsable de la pratique fiscale étatique et locale.

« Si les clients veulent automatiser correctement, même si leur situation n’est pas particulièrement complexe mais qu’ils opèrent dans de nombreux États ou traitent des volumes importants, Avalara est la meilleure solution. »

  • — John Gupta
  • Directeur/Responsable de la pratique fiscale nationale et locale

 

Résultats

Une fois Avalara intégré à l’ERP ou aux systèmes de vente et de comptabilité d’un client, le processus de conformité peut être largement automatisé.

 

Avalara gère le reversement aux administrations fiscales dans les juridictions où les clients ont une obligation. Les responsables financiers disposent en permanence de rapports détaillés en temps réel pour contribuer à garantir la conformité.

 

Proposer les bonnes solutions d’automatisation fiscale permet de stimuler l’intérêt des clients et de développer les services de conseil technologique, de fiscalité étatique et locale (SALT) et d’externalisation comptable du cabinet. La transformation numérique aide également le cabinet en offrant une meilleure assurance que les clients sont en conformité et que les données sont plus exactes.

 

Ces facteurs aident les clients à renforcer leur solidité financière et à mieux planifier leur croissance, ce qui consolide encore la relation entre le cabinet et ses clients. « L’expérience client est extrêmement importante pour Eide Bailly », explique Dino Farfante, associé, directeur de la croissance et responsable du conseil technologique. « Nous voulons continuer à grandir avec nos clients, et cela nous donne la certitude de leur apporter de la valeur tout au long de leur cycle de vie. »

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