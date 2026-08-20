Une fois Avalara intégré à l’ERP ou aux systèmes de vente et de comptabilité d’un client, le processus de conformité peut être largement automatisé.

Avalara gère le reversement aux administrations fiscales dans les juridictions où les clients ont une obligation. Les responsables financiers disposent en permanence de rapports détaillés en temps réel pour contribuer à garantir la conformité.

Proposer les bonnes solutions d’automatisation fiscale permet de stimuler l’intérêt des clients et de développer les services de conseil technologique, de fiscalité étatique et locale (SALT) et d’externalisation comptable du cabinet. La transformation numérique aide également le cabinet en offrant une meilleure assurance que les clients sont en conformité et que les données sont plus exactes.

Ces facteurs aident les clients à renforcer leur solidité financière et à mieux planifier leur croissance, ce qui consolide encore la relation entre le cabinet et ses clients. « L’expérience client est extrêmement importante pour Eide Bailly », explique Dino Farfante, associé, directeur de la croissance et responsable du conseil technologique. « Nous voulons continuer à grandir avec nos clients, et cela nous donne la certitude de leur apporter de la valeur tout au long de leur cycle de vie. »