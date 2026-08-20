Grâce à Avalara, EMSCO exploite mieux les capacités de sa plateforme existante, gagne en efficacité et réduit en parallèle les risques pour son activité.

« Le fait que Microsoft Dynamics 365 soit entièrement intégré à Avalara AvaTax simplifie considérablement la création de nos commandes clients et nous garantit que les taxes sont correctement calculées. « Cela nous fait gagner un temps fou », déclare Joe.

Sans Avalara, EMSCO estime qu’elle aurait besoin d’une équipe supplémentaire uniquement pour gérer les déclarations.

Marie peut également résoudre rapidement des problèmes concrets dans le cadre de son travail. « Qu’il s’agisse d’une question sur l’expédition directe, sur un seuil de lien fiscal ou sur tout autre sujet, je la saisis dans Avalara Tax Research. Généralement le jour même, j'ai une réponse. C’est important quand on me dit : « Nous avons une commande qui doit partir. Pouvez-vous résoudre ce point afin d’éviter tout retard ? », explique-t-elle. « J'adore. »

En tant que prestataire agréé du programme Streamlined Sales Tax, ou SST, Avalara a également aidé EMSCO à simplifier davantage la gestion des taxes sur les ventes et des taxes d’utilisation dans les États participants, tout en réduisant ses coûts. Dans les États participant au programme SST, Avalara prend en charge le coût de l’immatriculation à la taxe sur les ventes, des calculs fiscaux, du traitement des certificats d’exonération, ainsi que du dépôt des déclarations et du reversement des taxes. EMSCO devrait autrement couvrir ces dépenses.

Plus important encore, l’entreprise n’a plus à craindre de ne pas être en conformité.

« Avalara nous évite d’avoir à déterminer nous-mêmes ce que nous devons payer et à quelle administration », explique Joe. « Le fait de savoir que nous gérons correctement les taxes sur les ventes et les taxes d’utilisation nous apporte une tranquillité d’esprit considérable. »