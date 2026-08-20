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Témoignages clients

Electric Motor Supply Company dynamise l'efficacité opérationnelle

Résultats

Une meilleure conformité

Gains d'efficacité

Réduction des coûts

Présentation de l’entreprise

Depuis 1948, Electric Motor Supply Company (EMSCO) achète et revend des équipements électriques industriels reconditionnés. L’entreprise compte aujourd’hui parmi les plus grands distributeurs du secteur aux États-Unis. Cette société familiale commercialise des produits tels que des disjoncteurs, des transformateurs et des appareillages de commutation moyenne tension, en ligne et depuis son entrepôt situé près de Minneapolis, dans le Minnesota. EMSCO accompagne des entreprises issues de nombreux secteurs et expédie ses équipements partout aux États-Unis, ainsi qu’à l’international, notamment au Canada, au Mexique, en Europe et à Hong Kong.

Défis fiscaux

Pendant longtemps, la conformité en matière de taxes sur les ventes et de taxes d’usage est restée relativement simple pour EMSCO. Tout a changé après la décision rendue en 2018 par la Cour suprême des États-Unis dans l’affaire South Dakota v. Wayfair, Inc. Du jour au lendemain, EMSCO s’est retrouvée en situation de non-conformité au regard des règles de lien économique dans plusieurs États du pays.

 

« Nous ne percevions la taxe sur les ventes que dans le Minnesota, alors que nous vendions dans de nombreux États où nous n’étions pas immatriculés. Notre exposition au risque augmentait. Notre cabinet comptable n’était pas en mesure de gérer toute cette complexité », explique Marie Griego, comptable chez EMSCO.

 

EMSCO calculait manuellement les taxes sur les ventes et les taxes d’utilisation lorsqu’elle ne devait les collecter que dans un seul État, mais l’entreprise a rapidement compris que cette méthode n’était plus viable. Elle a donc recherché une solution permettant d’automatiser la conformité fiscale et de régulariser sa situation auprès des administrations fiscales des différents États.

Pourquoi choisir Avalara ?

EMSCO a choisi Avalara sur la recommandation de son ancien cabinet comptable. « Nous avons étudié les solutions concurrentes, mais notre cabinet comptable nous a indiqué qu’Avalara faisait figure de référence dans le secteur. Le choix s’est donc imposé naturellement », explique Joe Faust, directeur commercial chez EMSCO.

 

Joe précise que l’équipe recherchait une solution d’automatisation fiscale compatible avec ses logiciels existants. EMSCO utilise Microsoft Dynamics 365 pour créer ses commandes clients, suivre ses stocks et gérer sa comptabilité. Avalara s'intègre de manière transparente à la plateforme Dynamics 365.

 

EMSCO s’appuie sur les solutions Avalara pour gérer les calculs fiscaux, les déclarations, les certificats d’exonération et les recherches fiscales.

 

« L’équipe de mise en œuvre d’Avalara qui nous a accompagnés a été formidable. Elle est restée en contact permanent avec nous », explique Marie.

« Avalara nous a libérés de la complexité liée à la détermination de ce que nous devons payer et à qui. Le fait de savoir que nous gérons correctement les taxes sur les ventes et les taxes d’utilisation nous apporte une tranquillité d’esprit considérable. ».

  • — Joe Faust
  • Directeur commercial, EMSCO

 

Résultats

Grâce à Avalara, EMSCO exploite mieux les capacités de sa plateforme existante, gagne en efficacité et réduit en parallèle les risques pour son activité.

 

« Le fait que Microsoft Dynamics 365 soit entièrement intégré à Avalara AvaTax simplifie considérablement la création de nos commandes clients et nous garantit que les taxes sont correctement calculées. « Cela nous fait gagner un temps fou », déclare Joe.

 

Sans Avalara, EMSCO estime qu’elle aurait besoin d’une équipe supplémentaire uniquement pour gérer les déclarations.

 

Marie peut également résoudre rapidement des problèmes concrets dans le cadre de son travail. « Qu’il s’agisse d’une question sur l’expédition directe, sur un seuil de lien fiscal ou sur tout autre sujet, je la saisis dans Avalara Tax Research. Généralement le jour même, j'ai une réponse. C’est important quand on me dit : « Nous avons une commande qui doit partir. Pouvez-vous résoudre ce point afin d’éviter tout retard ? », explique-t-elle. « J'adore. »

 

En tant que prestataire agréé du programme Streamlined Sales Tax, ou SST, Avalara a également aidé EMSCO à simplifier davantage la gestion des taxes sur les ventes et des taxes d’utilisation dans les États participants, tout en réduisant ses coûts. Dans les États participant au programme SST, Avalara prend en charge le coût de l’immatriculation à la taxe sur les ventes, des calculs fiscaux, du traitement des certificats d’exonération, ainsi que du dépôt des déclarations et du reversement des taxes. EMSCO devrait autrement couvrir ces dépenses.

 

Plus important encore, l’entreprise n’a plus à craindre de ne pas être en conformité.

 

« Avalara nous évite d’avoir à déterminer nous-mêmes ce que nous devons payer et à quelle administration », explique Joe. « Le fait de savoir que nous gérons correctement les taxes sur les ventes et les taxes d’utilisation nous apporte une tranquillité d’esprit considérable. »

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