Une fois le choix d’Avalara arrêté, la mise en œuvre s’est déroulée rapidement. « Je crois que nous n’avons eu que deux réunions », se souvient Luciano. « La première, début novembre, pour signer le contrat avec Avalara, et la seconde, une semaine plus tard, avec DMA, afin de discuter de la configuration et du calendrier du projet. Il ne nous a fallu que quelques jours pour configurer SAP en vue de l’intégration, car Julie et moi étions pratiquement les seuls à prendre les décisions. Le processus a été très court. »
Après avoir testé les systèmes en interne pendant quelques semaines, Elettric80 a mis en production Avalara AvaTax, Avalara Returns et Avalara CertCapture.