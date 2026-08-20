« Notre principale exigence était que la solution soit hébergée dans le cloud », explique Luciano Spotti, responsable informatique de l’entreprise. « Je ne voulais rien avoir à installer sur site, car nous cherchons à réduire la maintenance de nos solutions informatiques. »



« Nous ne vendons pas un million de références différentes, nous ne voulions donc pas d’une solution extrêmement complexe », ajoute Julie. « Nous avions surtout besoin d’un outil permettant d’automatiser le processus, de le rendre plus objectif et d’être simple à utiliser. »

Compte tenu de ces exigences et de la nécessité d’intégrer la solution à SAP, l’équipe a choisi Avalara, qui a fait appel à DuCharme, McMillen & Associates (DMA), un partenaire spécialisé dans l’intégration à SAP.