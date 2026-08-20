Depuis la mise en place d’AvaTax et d’Avalara Returns, Becky et son équipe gagnent du temps chaque mois. « Avec Avalara, je peux effectuer tous les rapprochements pour 39 États en environ quatre heures », explique-t-elle. « Auparavant, cela me prenait trois à cinq jours, et pour un nombre d’États bien inférieur. » Désormais, chaque service de l’entreprise peut également établir ses propres factures au moment de la vente, au lieu de confier cette tâche à l’équipe de Becky. « Il est difficile de faire mieux », affirme-t-elle.

Après la mise en œuvre, ECA a de nouveau fait l’objet d’un contrôle, cette fois de la part de l’État de Floride. « Cela a été extrêmement simple », explique Becky. « L’auditeur est resté une journée, peut-être deux. Nous étions en conformité et les rapports permettant de le prouver étaient faciles à générer. »

Mais l’avantage sur lequel Becky insiste le plus est le sentiment de pouvoir compter sur Avalara. « Un jour, j’ai approuvé par erreur une déclaration qui n’était pas correcte », se souvient-elle. « J’ai appelé Avalara en panique. Quelqu’un m’a rappelée immédiatement et m’a dit de ne pas m’inquiéter. Lorsque je suis rentrée chez moi et que je me suis reconnectée, la déclaration avait été rouverte et j’ai pu la corriger. »

Ce niveau d’accompagnement a incité Becky à participer régulièrement aux événements organisés par Avalara, notamment CRUSH. « Je ne saurais trop recommander CRUSH », dit-elle. « Vous devriez absolument envoyer au moins une personne de votre service. J’y apprends chaque fois quelque chose de très utile et j’ai hâte de continuer à développer ma relation avec Avalara. »