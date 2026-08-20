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Témoignages clients

Fender donne le ton en matière de conformité fiscale à l’échelle mondiale

Résultats

Conformité accrue

Croissance accélérée

Systèmes intégrés

Présentation de l’entreprise

Depuis les années 1950, Fender Musical Instruments Corporation crée des guitares emblématiques qui ont façonné la musique moderne. Des groupes amateurs répétant dans leur garage aux vedettes internationales, les musiciens du monde entier font confiance aux légendaires Telecaster et Stratocaster de Fender. Aujourd’hui, Fender exerce à la fois une activité traditionnelle de fabricant vendant par l’intermédiaire de distributeurs et de revendeurs, qui représente environ 90 % de son chiffre d’affaires, et une activité innovante de vente directe aux consommateurs au moyen du commerce électronique et de services numériques.

Défis fiscaux

Pendant des décennies, la configuration fiscale de Fender était relativement simple : les ventes passaient par des distributeurs et des revendeurs, et 98 à 99 % des transactions B2B étaient exonérées de taxes. La situation a changé lorsque Fender a développé ses ventes directes aux consommateurs et lancé Fender Play, sa plateforme mondiale d’apprentissage de la guitare. Le passage au commerce électronique a immédiatement accru la complexité. Auparavant, Fender appliquait les taux de base des différents États et acceptait une certaine exposition aux risques de non-conformité. « Nous avons compris que cela augmentait considérablement notre exposition potentielle aux risques, ainsi que les problèmes susceptibles d’affecter les clients », explique Ryan Jones, directeur fiscal chez Fender.

 

Complexité de la TVA à l’échelle mondiale

 

Le développement international de Fender Play a encore amplifié ces difficultés. Le modèle de logiciel en tant que service nécessitait de respecter les obligations de TVA en Europe, en Australie, au Japon et en Nouvelle-Zélande. Le suivi de taux et de règles en constante évolution risquait de submerger l’équipe fiscale de Fender, composée de seulement trois personnes. Contrairement aux taxes sur les ventes aux États-Unis, les systèmes de TVA varient considérablement d’un pays à l’autre, avec des règles, des seuils et des obligations déclaratives propres aux services numériques.

Pourquoi choisir Avalara ?

Face à l’accumulation des difficultés en 2018, Fender recherchait une solution complète ne nécessitant aucun compromis. L’entreprise avait besoin d’un système moderne et convivial, capable de gérer à la fois les taxes sur les ventes aux États-Unis et la détermination de la TVA à l’international.

 

« Nous avions besoin d’un système complet qui ne nous oblige pas à faire de concessions sur ce que nous cherchions à accomplir », se souvient Ryan. « Le système d’Avalara nous a immédiatement paru convaincant. Il semblait plus moderne et très simple à utiliser. »

 

Parmi les principaux critères de décision figuraient l’automatisation des fonctionnalités et la maîtrise des coûts. L’argument économique était d’autant plus solide que Fender payait déjà pour des services fiscaux. « Nous ne passions pas d’une situation sans aucun coût à la mise en place d’un système payant ; nous remplacions simplement un coût par un autre », précise Ryan.

 

Fender a intégré Avalara à son progiciel de gestion intégré SAP et à ses plateformes de commerce électronique, tout en affinant le cadre existant de SAP relatif aux juridictions fiscales afin de répondre à des exigences plus complexes. Ce processus s’est déroulé sans difficulté grâce à une collaboration étroite avec l’équipe d’assistance réactive d’Avalara.

« « Le nombre de juridictions à gérer rend la fiscalité tellement complexe qu’il est indispensable de disposer d’un système automatisé. Avalara nous permet de mettre la solution en place, puis de la laisser fonctionner en toute autonomie. »

  • — Ryan Jones
  • Directeur fiscal

 

Résultats

Une automatisation optimale de la TVA à l’échelle mondiale

 

Avalara automatise la conformité à la TVA pour les activités internationales de Fender Play, en gérant les règles complexes applicables aux services numériques et aux abonnements logiciels dans plusieurs pays. Le système applique automatiquement le traitement correct de la TVA et se met à jour lorsque les taux évoluent, supprimant ainsi la nécessité d’un suivi et d’une maintenance manuels.

 

Un fonctionnement fiable, sans intervention permanente

 

L’automatisation a remplacé une surveillance constante par une plus grande sérénité. « Je ne peux pas imaginer revenir à l’époque précédant Avalara », explique Ryan. Grâce à cette fiabilité, l’équipe fiscale peut se concentrer sur des missions stratégiques et se contente d’examiner chaque mois les taxes sur les ventes afin d’en confirmer l’exactitude.

 

Une équipe plus efficace, une solution évolutive et une conformité prête pour l’avenir

 

L’automatisation proposée par Avalara a permis à Fender d’éviter de recruter du personnel fiscal supplémentaire lors de son expansion internationale. « Nous ne voulions pas devoir embaucher davantage de collaborateurs spécialisés en fiscalité pour absorber l’augmentation de la charge de travail », précise Ryan. Le système fonctionne correctement « dans 99 % des cas » et s’adapte facilement aux nouvelles exigences, comme la redevance californienne sur les déchets électroniques.

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