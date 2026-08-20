Une automatisation optimale de la TVA à l’échelle mondiale

Avalara automatise la conformité à la TVA pour les activités internationales de Fender Play, en gérant les règles complexes applicables aux services numériques et aux abonnements logiciels dans plusieurs pays. Le système applique automatiquement le traitement correct de la TVA et se met à jour lorsque les taux évoluent, supprimant ainsi la nécessité d’un suivi et d’une maintenance manuels.

Un fonctionnement fiable, sans intervention permanente

L’automatisation a remplacé une surveillance constante par une plus grande sérénité. « Je ne peux pas imaginer revenir à l’époque précédant Avalara », explique Ryan. Grâce à cette fiabilité, l’équipe fiscale peut se concentrer sur des missions stratégiques et se contente d’examiner chaque mois les taxes sur les ventes afin d’en confirmer l’exactitude.

Une équipe plus efficace, une solution évolutive et une conformité prête pour l’avenir

L’automatisation proposée par Avalara a permis à Fender d’éviter de recruter du personnel fiscal supplémentaire lors de son expansion internationale. « Nous ne voulions pas devoir embaucher davantage de collaborateurs spécialisés en fiscalité pour absorber l’augmentation de la charge de travail », précise Ryan. Le système fonctionne correctement « dans 99 % des cas » et s’adapte facilement aux nouvelles exigences, comme la redevance californienne sur les déchets électroniques.