Avec le soutien d’Avalara, Firewire a considérablement développé son activité américaine de vente directe aux consommateurs et pénétré de nouveaux marchés, sans coûts de personnel supplémentaires. Cette expansion a généré un retour sur investissement remarquable, compte tenu de l’investissement limité nécessaire, avec un potentiel de doublement à mesure que la présence en ligne de l’entreprise continue de progresser. L’entreprise prévoit d’augmenter ses ventes directes aux consommateurs tout en maintenant ses volumes de vente en gros, et de mettre en œuvre une solution globale de commerce unifié reposant sur le modèle opérationnel de Firewire et sur les solides capacités de conformité d’Avalara. Firewire s’appuie également sur Avalara pour gérer plus de 100 certificats d’exonération, ce qui simplifie un processus auparavant manuel et effectué seulement une fois tous les trois ans.

Franklin recommande aux autres entreprises de vente au détail utilisant des plateformes de commerce électronique d’adopter une solution cloud pour optimiser leur efficacité. Il insiste également sur la nécessité de se préparer à la complexité des immatriculations fiscales auprès des différents États et des déclarations d’impôt sur le revenu dans plusieurs États. « Notre partenariat avec Avalara nous permet de fonctionner avec le niveau de sophistication d’une grande entreprise tout en conservant l’agilité d’une PME. »

À l’avenir, Firewire pourra consacrer davantage de ressources à son expansion en s’appuyant sur Avalara pour répondre à ses besoins mondiaux en matière de TVA au fur et à mesure de sa croissance, ce qui illustre l’impact transformateur de ce partenariat.