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Témoignages clients

Firewire Surfboards maîtrise son exposition au lien fiscal sur de nouveaux marchés

Résultats

Intégration fluide

Gain de temps grâce à l’automatisation

Optimisation des processus

Présentation de l’entreprise

Depuis 2006, Firewire Surfboards s’attache à améliorer l’expérience du surf grâce à des produits innovants et de qualité, conçus en veillant à réduire autant que possible leur impact sur la planète.

Défis fiscaux

À mesure que Firewire Surfboards développait sa présence commerciale par la vente directe aux consommateurs et la distribution en gros, la gestion de la conformité en matière de taxes sur les ventes entre les différents États et à l’international est devenue de plus en plus complexe. Avec une équipe comptable réduite et une forte hausse de l’activité de commerce électronique liée à la pandémie, l’entreprise a dû faire face à d’importantes difficultés. Chez Firewire, cette complexité était encore accentuée par son modèle de vente en consignation, qui créait un lien fiscal, c’est-à-dire une obligation légale de collecter et de reverser la taxe sur les ventes pour les transactions réalisées dans les États concernés.

 

Cette exposition accrue au lien fiscal alourdissait la charge administrative liée aux déclarations de taxes sur les ventes dans plusieurs juridictions. « Nous avions besoin d’une solution évolutive constituant une source unique et fiable de données », explique Franklin Shiraki, directeur financier. Le passage à un système cloud pouvait non seulement offrir davantage d’évolutivité, mais aussi améliorer la précision et l’efficacité dans un environnement fiscal aussi complexe.

Pourquoi choisir Avalara ?

Firewire accordait une importance particulière à la fluidité de l’intégration. L’entreprise a ainsi intégré sans difficulté le logiciel de conformité fiscale d’Avalara à son progiciel de gestion intégré cloud, Acumatica. En seulement 30 jours, elle a automatisé l’ensemble du processus, du calcul des taxes sur les ventes jusqu’aux inscriptions fiscales auprès des différents États. Cette automatisation lui a apporté une sérénité bienvenue alors que ses activités de vente en gros étaient fortement perturbées.

 

« Avalara nous a permis d’intégrer la gestion de la conformité en matière de taxes sur les ventes à nos tâches quotidiennes sans devoir recruter », souligne le directeur financier. Avalara AvaTax, la solution phare d’Avalara, ainsi que ses autres outils de conformité en matière de taxes sur les ventes, permettent à l’équipe comptable de Firewire de rapprocher facilement les montants dus sans augmenter ses effectifs.

 

Firewire accorde une grande importance à la satisfaction de ses clients, qui repose notamment sur des systèmes opérationnels fiables. « Avalara nous alerte lorsque nous sommes susceptibles d’être exposés à des obligations de taxe sur les ventes dans de nouvelles juridictions, ce qui permet à la solution d’évoluer avec notre activité », explique Franklin. Grâce à la couverture du lien fiscal, l’entreprise peut en outre vendre en toute confiance sur de nouveaux marchés. « Nos clients peuvent se fier aux informations que nous leur fournissons, car nous faisons confiance à Avalara », ajoute Franklin. « Nous pouvons atteindre des clients partout où une connexion Internet est disponible. »

« Notre partenariat avec Avalara nous permet de fonctionner avec le niveau de sophistication d’une grande entreprise tout en conservant l’agilité d’une PME. »

  • — Franklin Shiraki
  • Directeur financier, Firewire Surfboards

 

Résultats

Avec le soutien d’Avalara, Firewire a considérablement développé son activité américaine de vente directe aux consommateurs et pénétré de nouveaux marchés, sans coûts de personnel supplémentaires. Cette expansion a généré un retour sur investissement remarquable, compte tenu de l’investissement limité nécessaire, avec un potentiel de doublement à mesure que la présence en ligne de l’entreprise continue de progresser. L’entreprise prévoit d’augmenter ses ventes directes aux consommateurs tout en maintenant ses volumes de vente en gros, et de mettre en œuvre une solution globale de commerce unifié reposant sur le modèle opérationnel de Firewire et sur les solides capacités de conformité d’Avalara. Firewire s’appuie également sur Avalara pour gérer plus de 100 certificats d’exonération, ce qui simplifie un processus auparavant manuel et effectué seulement une fois tous les trois ans.

 

Franklin recommande aux autres entreprises de vente au détail utilisant des plateformes de commerce électronique d’adopter une solution cloud pour optimiser leur efficacité. Il insiste également sur la nécessité de se préparer à la complexité des immatriculations fiscales auprès des différents États et des déclarations d’impôt sur le revenu dans plusieurs États. « Notre partenariat avec Avalara nous permet de fonctionner avec le niveau de sophistication d’une grande entreprise tout en conservant l’agilité d’une PME. »

 

À l’avenir, Firewire pourra consacrer davantage de ressources à son expansion en s’appuyant sur Avalara pour répondre à ses besoins mondiaux en matière de TVA au fur et à mesure de sa croissance, ce qui illustre l’impact transformateur de ce partenariat.

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