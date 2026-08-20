Firewire accordait une importance particulière à la fluidité de l’intégration. L’entreprise a ainsi intégré sans difficulté le logiciel de conformité fiscale d’Avalara à son progiciel de gestion intégré cloud, Acumatica. En seulement 30 jours, elle a automatisé l’ensemble du processus, du calcul des taxes sur les ventes jusqu’aux inscriptions fiscales auprès des différents États. Cette automatisation lui a apporté une sérénité bienvenue alors que ses activités de vente en gros étaient fortement perturbées.
« Avalara nous a permis d’intégrer la gestion de la conformité en matière de taxes sur les ventes à nos tâches quotidiennes sans devoir recruter », souligne le directeur financier. Avalara AvaTax, la solution phare d’Avalara, ainsi que ses autres outils de conformité en matière de taxes sur les ventes, permettent à l’équipe comptable de Firewire de rapprocher facilement les montants dus sans augmenter ses effectifs.
Firewire accorde une grande importance à la satisfaction de ses clients, qui repose notamment sur des systèmes opérationnels fiables. « Avalara nous alerte lorsque nous sommes susceptibles d’être exposés à des obligations de taxe sur les ventes dans de nouvelles juridictions, ce qui permet à la solution d’évoluer avec notre activité », explique Franklin. Grâce à la couverture du lien fiscal, l’entreprise peut en outre vendre en toute confiance sur de nouveaux marchés. « Nos clients peuvent se fier aux informations que nous leur fournissons, car nous faisons confiance à Avalara », ajoute Franklin. « Nous pouvons atteindre des clients partout où une connexion Internet est disponible. »